I migliori notebook 15 pollici del 2019

Quello dei notebook da 15 pollici è il formato più diffuso sul mercato, la loro taglia è intermedia tra i modelli più portabili da 12-14 pollici e quelli più ingombranti da 17 pollici.

Non essendo troppo grandi e nemmeno troppo piccoli, vengono considerati dalla maggioranza degli utenti notebook “della giusta dimensione”.

Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, risultano essere molto sottili e leggeri, ma hanno ancora abbastanza spazio a loro disposizione per potersi adattare ad hardware sufficientemente potenti e display abbastanza grandi da non affaticare la vista.Inoltre, con una GPU dedicata, la dimensione dello schermo da 15 pollici è più che sufficiente per visualizzare la grafica dei giochi e poterne apprezzare i dettagli..

Se cercate il miglior notebook da 15 pollici del 2019, ne abbiamo scelti 10 in diverse categorie: dagli ibridi, alle macchine aziendali, cercando di coprire contemporaneamente le principali piattaforme, tra cui Windows 10 e MacOS.

Questo elenco è pensato per cercare di fornire una risposta a tutte le possibili esigenze, ma se non trovate quello che stavate cercando, tornate a visitare l’articolo una volta ogni tanto, poiché verrà aggiornato con l’arrivo sul mercato di nuovi modelli. Non perdetevi le ultime interessanti novità in fatto di notebook in formato 15 pollici.

I migliori portatili da 15 pollici 2019 a colpo d'occhio:

Microsoft Surface Book 2 (15 pollici) Acer Swift 3 HP Spectre x360 15T (2019) Apple MacBook Pro (15 pollici, 2019) Asus VivoBook S15 (S532F) Dell G5 15 Razer Blade 2019 Gigabyte Aero 15 OLED Microsoft Surface Laptop 3 (15 pollici) Lenovo ThinkPad X1 Extreme

I migliori portatili da 15 pollici del 2019

Il Microsoft Surface Book 2 offre una batteria incredibilmente lunga vita e vanta un display meraviglioso. (Image credit: Future)

Complessivamente il miglior portatile da 15 pollici

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 620 (i5) - Nvidia GeForce GTX 1060 (i7) | RAM: 16 GB | Schermo: display touch PixelSense 3240 x 2160 da 15 pollici | Memoria: 256 GB - SSD da 1 TB

Prestazioni di prim'ordine

Grande versatilità

Eccellente durata della batteria

Costoso anche nel modello base

Microsoft ha prodotto qualcosa di molto speciale con Surface Book 2. È una macchina 2 in 1 estremamente versatile, con tantissima potenza racchiusa in un formato convertibile e piuttosto sottile. Grazie al chipset GTX 1060, la configurazione spinta da un Core i7 può permettersi di affrontare i giochi più recenti alla risoluzione Full HD con un livello del dettaglio molto elevato.

Ma ci sono alcuni altri motivi per cui questo notebook Microsoft ottiene il primo posto nella nostra lista dei migliori portatili da 15 pollici. Ad esempio, offre una durata della batteria incredibilmente lunga, come abbiamo verificato nei nostri test, inoltre vanta un display meraviglioso che è straordinariamente leggero quando viene utilizzato separatamente in stile tablet.

L'unica cosa che potrebbe dissuadere i potenziali acquirenti è il prezzo, che in questo riuscito modello, è piuttosto alto.

Per il Surface Book 2 spesso si trovano in rete sconti sostanziosi che vengono riproposti con scadenza regolare, inoltre Microsoft ha prodotto una versione con Core i5 che risulta significativamente più economica, sebbene questa configurazione non abbia una GPU dedicata e quindi limiti le possibilità di gaming.

Come al solito, se si desidera il meglio, è necessario pagare. Tuttavia più avanti nella lista ci sono degli altri validi modelli che non andranno a influire così tanto sul vostro bilancio economico.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Book 2 (15 pollici)

L'Acer Swift 3 è un'ottima alternativa economica a modelli più costosi. (Image credit: Acer)

2. Acer Swift 3

Il migliore notebook tuttofare da 15 pollici

CPU: Intel Core i3 - i7 di ottava generazione | Grafica: Intel UHD Graphics 620 - Nvidia GeForce MX150 (2GB) | RAM: 8 GB | Memoria: SSD da 256GB / 1TB HDD + SSD da 256GB o 16GB Intel Optane

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Straordinariamente potente

Dispositivi di input di ottima qualità

Design datato

Se non si può o non si vuole pagare per l’acquisto di Microsoft Surface Pro 2, potrebbe valere la pena prendere in considerazione l'Acer Swift 3.

È un'ottima alternativa se l'accessibilità economica è la vostra priorità.

Questo notebook, in effetti non è un ibrido come il Surface, ma rimane comunque un PC ricco di funzionalità e di conseguenza sarà possibile utilizzarlo per qualsivoglia operazione quotidiana.

Acer Swift 3 è disponibile in diverse configurazioni e modelli, inclusi i formati da 14 e 15 pollici che abbiamo potuto esaminare e provare. Quello che abbiamo inserito in questo elenco è la variante da 15,6 pollici con processore Intel di ottava generazione corredato da altri validi componenti di supporto. Alcune configurazioni offrono combinazioni di hard disk e SSD, per garantire spazio e velocità, ma esistono anche modelli con Intel Optane. Acer Swift 3 si fa notare per una una straordinaria selezione di porte, insieme a ottime periferiche di input (tra cui un touchpad di grandi dimensioni e una tastiera retroilluminata), uno scanner di impronte digitali e un’ottima durata della batteria.

A prima vista potrebbe sembrare un portatile piuttosto scialbo, ma non giudicatelo dalla copertina, è un ottimo tuttofare ad un prezzo vantaggioso.

Leggi la recensione completa: Acer Swift 3

HP Spectre x360 15T (2019) offre una versatilità di primo livello. (Image credit: Future)

Il migliore notebook 2 in 1 da 15 pollici

CPU: Intel Core i7 6-core | Grafica: Nvidia GeForce GTX 1650 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: touchscreen 3160 x 2140 da 15,6 pollici | Memoria: 256 GB - SSD da 2 TB

Design rivoluzionario

Prestazioni di alto livello

Splendido display touchscreen 4K

Alcune scelte di progettazione migliorabili

Se siete interessati ad un modello convertibile che abbia nella versatilità la sua dote principale, allora è necessario che teniate in considerazione il popolare Spectre x360 di HP.

È un 2-1 con un design piuttosto elegante, sebbene alcune scelte non ci abbiano troppo convinti, come ad esempio il touchpad che si trova in una posizione scomoda. Tuttavia, questo notebook non è solo estetica, la sua CPU Intel Core i7-9750H vi permetterà di affrontare qualsiasi carico di lavoro.

I creativi apprezzeranno anche la Tilt Pen, fornita con lo Spectre x360, che può essere utilizzata per disegnare e progettare sul suo ottimo display touchscreen 4K IPS.

Questo 2 in 1 racchiude anche una scheda grafica GTX 1650 dedicata, che gli permette di gestire videogiochi fino a 1080p.

Come abbiamo detto, lo Spectre x360 da 15,6 pollici, offre un’enorme versatilità, ma non è un modello economico, anche se rimane comunque più conveniente del Surface Book 2 di Microsoft

Leggi la recensione completa: HP Spectre x360 15T (2019)

Quest'anno Apple ha aumentato la potenza del MacBook Pro da 15 pollici. (Image credit: Future)

4. Apple MacBook Pro (15 pollici, 2019)

Il miglior portatile da 15 pollici per creativi

CPU: Intel Core i7 - i9 | Grafica: AMD Radeon Pro 555X - Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16 GB - 32 GB | Schermo: 15,4 pollici 2880 x 1800 IPS | Memoria: 256 GB - SSD da 4TB

Prestazioni incredibilmente elevate

Possibilità di averlo con 32 GB di RAM

Utile touch bar

Prezzo elevato

L’ultima incarnazione del Macbook Pro da 15 pollici del 2019, seguendo la strada già tracciata dai suoi predecessori, ma ora in versione ulteriormente migliorata, è un potente notebook ideale per un uso creativo. Che si tratti di editing video o di fotoritocco con Photoshop, il sistema operativo MacOS vi servirà alla grande. Con iOS Apple, rispetto al più generico Windows di Microsoft, ha sempre avuto un occhio di riguardo per chi lavora e progetta immagini, grafica e contenuti video.

Quest'anno l’azienda di Cupertino ha introdotto sul Macbook Pro le nuove CPU Intel di nona generazione, per aumentarne la potenza di calcolo; adesso le opzioni partono dai più comuni i7 per arrivare fino al potentissimo i9 a 8 core. I nostri benchmark indicano che che questa versione del 2019 è un MacBook considerevolmente più potente rispetto al suo predecessore, soprattutto perchè alla CPU di alto livello è possibile abbinare una scelta di soluzioni grafiche AMD Radeon Pro e portare il notebook a ben 32 GB di RAM. Senza dimenticare lo schermo retina di alta qualità insieme alla Touch Bar, anch’essa migliorata, che può certamente rivelarsi uno strumento molto utile con applicazioni creative.

Leggi la recensione completa: Apple MacBook Pro (15 pollici, 2019)

L'Asus VivoBook S15 (S532F) vanta un display da 15-6 pollici senza compromettere il design sottile. (Image credit: Asus)

5. Asus VivoBook S15 (S532F)

Il migliore della fascia media

CPU: Intel Core i5-8265U - Intel Core i7-10510U | Grafica: Intel UHD 620 | RAM: 8 GB DDR4 | Schermo: 15,6 "Full HD retroilluminato a LED (1920 x 1080) 16: 9 | Memoria: SSD PCIe da 256 GB / 512 GB / 1 TB

Schermo luminoso e colorato da 15,6 pollici

Pesa solo 1,8 kg

Durata della batteria solo nella media

Il nuovo Asus VivoBook S15 è uscito da un po' e si è fatto strada nella parte alta della nostra classifica dei migliori portatili. Questo perchè è sottile e leggero, con ottime performance e un prezzo interessante.

Se state cercando un portatile di fascia media che non costi troppo ma abbia buone prestazioni, questo è quello che fa per voi.

Grazie al potente processore, 8 GB di RAM e archiviazione SSD veloce, Vivobook S15 può gestire qualunque attività piuttosto facilmente, anche se il gaming rimane fuori discussione, poiché è presente solamente una grafica di tipo integrato.

Lo schermo da 15.6'' è luminoso e i colori sono vivaci, inoltre il Vivobook è dotato di molte porte di espansione. L'autonomia non è delle migliori, e ci si mette un po' ad abituarsi allo ScreenPad che sostituisce il classico touchpad sotto la tastiera.

Leggi la recensione completa: Asus VivoBook S15 (S532F)

Il Dell G5 15 può gestire facilmente giochi a 1080p. (Image credit: Future)

Il miglior notebook da gaming

CPU: fino a Intel Core i7-9750H | Grafica: fino a Nvidia GeForce RTX 2070 (Max-Q) | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: 15,6 pollici 1920 x 1080 - 15,6 pollici 1920 x 1080 LED antiriflesso con frequenza di aggiornamento 144Hz | Memoria: SSD da 128 GB + HDD da 1 TB - SSD da 1 TB

Prestazioni impressionanti

Ottimo equilibrio di funzionalità

Eccellente durata della batteria

Schermo migliorabile

Se il budget che avete messo in campo per acquistare l’ultimo modello da gaming di MSI, sembra non essere sufficiente, allora questa alternativa di Dell potrebbe essere un’ottima scelta economica per portarvi a casa un modello da 15 pollici, in grado di darvi soddisfazioni videoludiche senza però svuotare il vostro conto corrente.

Abbiamo testato il Dell G5 15 5590 e verificato come sia in grado di gestire i giochi a 1080p, offrendo allo stesso tempo un’incredibile durata della batteria (circa 10 ore per la riproduzione di film, davvero tantissimo per un notebook votato al gaming).

Nel complesso, è una macchina davvero ben bilanciata e con un prezzo ragionevole.

Le ultime versioni del Dell G5 15 sono state aggiornate per includere processori Intel Core di nona generazione (con modelli fino a sei core).

Leggi la recensione completa: Dell G5 15 5590

Il Razer Blade 2019 è uno dei migliori notebook da gaming sul mercato. (Image credit: Future)

7. Razer Blade 2019

Il miglior Blade fino ad ora

CPU: Intel Core i7-8750H – Intel Core i7-9750H | GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR6 VRAM) – Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q (8GB GDDR6 VRAM) | RAM: 16GB | Schermo: 15.6'' FHD (1,920 x 1,080) 144Hz – OLED 4K (3,840 x 2,160) Touch 60Hz | Hard Disk: 256GB – 512GB SSD

Incredibilmente potente

Look accattivante

Prezzo molto alto

Da alcuni anni ormai Razer Blade è considerato uno dei migliori portatili da gioco sul mercato. E lo è per una buona ragione, infatti racchiude alcuni componenti molto potenti, vanta un bellissimo display e un corpo estremamente elegante. Questo vale anche per il modello del 2019, che ora può contare su una GPU Nvidia GeForce RTX 2080. Blade offre veramente tanta potenza racchiusa in un portatile sottilissimo. Se in futuro non dovesse più esservi sufficiente comunque, potrete sempre utilizzare Razer Core per aggiornarlo.

Si tratta di un notebook abbastanza costoso, ma potrebbe valerne la pena se oltre alla potenza avete un occhio di riguardo per lo stile.

Leggi la recensione completa: Razer Blade

Gigabyte Aero 15 OLED offre un'esperienza di gioco RTX incredibile ad un prezzo ragionevole. (Image credit: Future)

Straordinario e leggero

CPU: Intel Core i7 di nona generazione - i9 | Grafica: Intel UHD Graphics 630 - NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q e RTX 2080 Max-Q | Memoria: 512GB - 1 TB NVMe SSD

Ray tracing ready

Schermo dai bordi ultra sottili

Prestazioni core i9 limitate dal carico termico

Qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato ad un Ultrabook con grafica di alto livello e ray tracing a bordo, ma Gigabyte con il suo Aero 15 OLED ci ha dimostrato il contrario: offre un'incredibile esperienza di gioco con le ultime schede video RTX, ad un costo tutto sommato ragionevole. Non è un modello economico, soprattutto nelle configurazioni più elevate, ma l’hardware in dotazione è da primo della classe.

Le versioni più potenti, comunque, hanno qualche problema a smaltire il calore durante l’uso più impegnativo: da valutare.

Leggi la recensione completa: Gigabyte Aero 15 OLED

Il Microsoft Surface Laptop 3 (15 pollici) riesce a sostenere un’intera giornata di lavoro con una singola carica (Image credit: Future)

9. Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch)

Il più duraturo di tutti

CPU: 2.1GHz AMD Ryzen 5 3580U (quad-core, 4MB L3 cache, boost up to 3.7GHz) | RAM: 16GB DDR4 | Grafica: Radeon Vega 9 (1.3GHz) | Schermo: Display PixelSense da 15 pollici 2496 x 1664 | Memoria: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB SSD

Eccellente durata della batteria

Emozionante debutto con CPU AMD

Troppe poche porte

L’ultimo modello di Surface Laptop, nella sua terza versione, ci aveva davvero fatto sperare grandi cose, soprattutto quando abbiamo saputo che avrebbe montato una CPU AMD Ryzen, un cambiamento importante dopo anni di CPU Intel. Tuttavia, provandolo successivamente nel nostro laboratorio, ci siamo resi conto che nonostante tutti gli sforzi di AMD e Microsoft di fornire un prodotto di punta, il Surface Laptop 3 rimane facilmente a corto di potenza e versatilità.

Tuttavia, se trovate che le specifiche sopra riportate siano soddisfacenti per le vostre esigenze e vi serve un dispositivo la cui batteria sappia resistere per l'intera giornata di lavoro con una singola carica, Surface Laptop 3 potrebbe essere il portatile che fa al caso vostro. Durante la nostra recensione, questo dispositivo è durato 10 ore e 18 minuti nel nostro test della batteria TechRadar, facendosi perdonare per la mancanza di porte.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Laptop 3 (15 pollici)

(Image credit: Future)

Il miglior portatile da 15 pollici per uso aziendale

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafica: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (Max-Q) | RAM: 16 GB | Schermo: 15,6 pollici 1920 x 1080 - 3840 x 2160 4K HDR | Memoria: 512 GB - SSD da 1 TB

Prestazioni di livello

Splendido schermo HDR 4K

Molto raffinato

Parecchio costoso

Piuttosto pesante

La buona notizia, per quelli tra di voi che cercano un notebook aziendale in formato da 15 pollici, è che Lenovo ha creato quel capolavoro del ThinkPad X1 Extreme. Tuttavia, il suo prezzo è elevato quanto lo è la potenza che riesce a mettere a disposizione. È difficile capire da dove iniziare per riuscire ad elencare gli aspetti positivi di questo notebook.

Potremmo farlo partendo dal display multi-touch da 15,6 pollici, che nell'opzione 4K HDR è semplicemente sorprendente e beneficia della massima precisione del colore, o dalle prestazioni eccellenti, garantite da una CPU a sei core, un chip grafico GTX 1050 Ti e un SSD NVMe superveloce. Oppure potremmo parlarvi delle piccole cose, come la connettività di buon livello, la tastiera raffinata o la possibilità di aggiornare l’hardware in un secondo momento.

Come già accennato, il prezzo può sembrare esagerato, ma alcuni utenti aziendali penseranno al Thinkpad X1 Extreme come alla scelta ottimale per i loro compiti mission-critical. E sicuramente il ThinkPad X1 Extreme sarà in grado di mantenere le sue promesse.