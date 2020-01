Le migliori cuffie bluetooth del 2020

Trovare le migliori cuffie sul mercato potrebbe rivelarsi un'impresa complicata per molti, ma noi siamo qui per aiutarvi.

Fino a qualche anno fa, probabilmente vi avremmo sconsigliato di acquistare un paio di cuffie senza fili. All’epoca la tecnologia era immatura e presentava problemi a livello di connettività Bluetooth, con il risultato che la qualità sonora ne risentiva parecchio. Inoltre, l’autonomia era limitata a solo una o due ore al massimo.

Fortunatamente, tutto ciò fa parte del passato ormai e al momento le cuffie wireless stanno vivendo un periodo d’oro. Grazie ai progressi della tecnologia Bluetooth (in particolare aptX), i modelli più recenti di cuffie senza fili non solo mantengono la connessione con ogni smartphone, dai migliori smartphone in assoluto ai migliori smartphone economici , ma possono pure vantare una qualità sonora equiparabile alle tradizionali cuffie con filo.

Certo, un paio di cuffie wireless potrebbe costare un po’ di più rispetto a un prodotto dalle caratteristiche simili con filo, ma le cuffie senza fili offrono maggiore libertà di movimento, il che le rende perfette per la palestra nonché un ottimo abbinamento per smartphone come iPhone 11 e Pixel 3 che sono semplicemente sprovvisti di jack da 3,5 mm per le cuffie.

Al di là della motivazione che vi spinge a comprare delle cuffie wireless, noi di TechRadar siamo qui per aiutarvi a scegliere le cuffie wireless più adatte alle vostre esigenze. Nella classifica che segue troverete le migliori cuffie wireless di diverso tipo: in-ear, over-ear e on-ear. Oltre a ciò, abbiamo attentamente esaminato alcune caratteristiche ulteriori come la cancellazione del rumore, quindi potete stare certi di comprare prodotti di qualità.

Le migliori cuffie wireless del 2020:

Sony WH-1000XM3 Bose Noise Cancelling Headphones 700 Jabra Elite 85H Bose QuietComfort 35 II Beyerdynamic Amiron Wireless Audio-Technica ATH-M50xBT Sennheiser Momentum Wireless (2019) AKG N60NC Wireless Grado GW100 Wireless Microsoft Surface Headphones

Le migliori cuffie wireless over-ear

Immagine: TechRadar

1. Sony WH-1000XM3

Un paio di cuffie wireless con cancellazione del rumore con un suono migliore delle Bose.

Design acustico: chiuso | Peso: 275 grammi | Risposta in frequenza: 4 Hz - 40 kHz | Driver: 40 mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 103 dB | Impedenza: 46 Ohms | Distanza massima wireless: 9 metri | NFC: Sì

Cancellazione del rumore straordinaria

Audio di qualità

Autonomia di 30 ore

Giunture fragili

Da tre anni ormai le cuffie Sony 1000X series sono la nostra prima scelta in fatto di cuffie wireless. Garantiscono un’ottima qualità del suono grazie anzitutto alla sapiente unione tra due codec wireless (aptX e la tecnologia LDAC proprietaria di Sony) e poi grazie all’ottima cancellazione del rumore, che si basa sui sempre migliori algoritmi specifici progettati da Sony.

Sebbene queste Sony WH-1000XM3 non rappresentino un grande miglioramento rispetto alle WH-1000XM2 dello scorso anno, riescono a fare meglio delle Bose QC35 II (principali rivali) sotto ogni punto di vista: offrono un suono migliore, cancellano il rumore in modo migliore e hanno interessanti funzionalità come la Quick Attention Mode, che consente di far passare i rumori esterni senza dover togliere le cuffie. Quest’ultima funzione è perfetta se dovete ordinare da bere in aereo o per parlare brevemente con un collega prima di tornare a ciò che stavate facendo. In sostanza, queste cuffie possono vantare un’ottima qualità del suono e tante funzionalità, il che le rende ottime compagne da viaggio e una scelta eccellente per chi cerca cuffie wireless di qualità.

Leggi la recensione completa: Sony WH-1000XM3

(Image credit: Bose)

2. Bose Noise Cancelling Headphones 700

Le nuove cuffie wireless con cancellazione del rumore sono semplicemente le migliori di Bose finora

Design acustico: chiuso | Peso: 289 grammi | Lunghezza cavo: N/D | Risposta in frequenza: N/D | Driver: 40 mm | Tipo di driver: Dinamico | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria: 2o ore | Distanza massima wireless: 100 metri | NFC: No

Cancellazione del rumore incredibile

Suono vivace e piacevole

L'autonomia potrebbe essere migliore

Più costose delle Sony

Bose si è davvero superata con le Headphones 700 e una delle caratteristiche più accattivanti è la cancellazione del rumore che offrono.

Come alternativa alle Sony WH-1000XM3 queste cuffie hanno un suono fantastico, dal carattere vivace e dinamico, ben bilanciato e con la cancellazione del rumore di livello che ci si può aspettare da Bose.

Non sono flessibili tanto quanto le WH-1000XM3 e anche l’autonomia è inferiore, nonostante costino di più. In ogni caso, vale la pena tenerle in considerazione.

Leggi la recensione completa: Bose Noise-Cancelling 700

Immagine: TechRadar (Image credit: Jabra)

3. Jabra Elite 85H

Con questo prezzo, danno del filo da torcere a Sony e Bose

Design acustico: chiuso | Peso: 296 grammi | Lunghezza cavo: Non disponibile | Risposta in frequenza: 10 - 20 kHz | Driver: 40 mm | Tipo di driver: Dinamico | Sensibilità: Non disponibile | Impedenza: Non disponibile | Durata della batteria: 36 ore | Distanza massima wireless: 10 metri | NFC: Non disponibile

Batteria dalla durata incredibile

Ottime performance nell'isolamento acustico

Raffinate e confortevoli

Manca il supporto ad alcuni codec

Offrono una durata della batteria incomparabile, hanno un bellissimo design e profili audio personalizzabili, quindi va da sé che siano un prodotto assolutamente consigliabile. Detto questo, i puristi potrebbero lamentarsi della mancanza del supporto ad alcuni codec di qualità superiore e del fatto che ci sono cuffie più interessanti disponibili più o meno allo stesso prezzo.

Considerando che le Jabra Elite 85h sono il primo tentativo dell’azienda di cuffie wireless di alta qualità con riduzione attiva del rumore, si tratta di un risultato notevole. Non vediamo l’ora di vedere quali saranno le prossime cuffie con cancellazione attiva del rumore che ci proporrà l’azienda.

Se stavate cercando un’alternativa alle Sony WH-1000XM3, eccola qua.

Leggi la recensione completa: Jabra Elite 85H

Immagine: Bose (Image credit: Bose)

4. Bose QuietComfort 35 II

Cuffie di fascia alta con un sistema di cancellazione del rumore da leader del settore

Design acustico: Chiuso | Peso: 308 grammi | Lunghezza cavo: 1,2 m | Risposta in frequenza: Non disponibile | Driver: Non disponibile | Tipo di driver: Non disponibile | Sensibilità: Non disponibile | Impedenza: Non disponibile | Autonomia: superiore a 20 ore | Distanza massima wireless: non disponibile | NFC: Sì

Spettro sonoro ampio e pulito

Cancellazione del rumore fantastica

L’equalizzatore attivo non piacerà a tutti

Aspetto desueto

Con questo modello, Bose ha semplicemente preso le già eccellenti QC35 e le ha aggiornate con la compatibilità a Google Assistant. Si tratta un paio di cuffie identico alle QC35, eccezion fatta per il pulsante dedicato a Google Assistant. Quindi troverete tutti i pregi delle QC35, dalla tecnologia di cancellazione del rumore da leader del settore, all’ottima qualità sonora, senza dimenticare l’eccellente livello di comfort. In poche parole, queste cuffie hanno un suono fantastico e l’autonomia non delude, nemmeno nel caso di viaggi piuttosto lunghi.

Se volete risparmiare un po’ comunque, non scartate l’idea di comprare le Bose QuietComfort 35 , che ormai sono scese di prezzo, specie se pensate di poter vivere anche senza Google Assistant. In questo modo potreste spendere meno e, magari, pensare di comprare le QC35 II in un secondo momento.

Leggi la recensione completa: Bose QuietComfort 35 II

Immagine: TechRadar

5. Beyerdynamic Amiron Wireless

Le cuffie wireless con la migliore qualità del suono

Design acustico: chiuso | Peso: 380 g | Lunghezza cavo: 1,2 m, staccabile | Risposta in frequenza: 5 - 40000 Hz | Driver: 50 mm | Tipo di driver: Dinamico, Tesla | Sensibilità: 100 dB a 1 KHz | Impedenza: 32 ohm | Autonomia: 30 ore | Distanza massima wireless: 10 m | NFC: Non disponibile

Comfort e qualità costruttiva eccellenti

Suono dettagliato, dinamico e spazioso

La qualità del suono è la stessa anche con il cavo

Non ideale per chi viaggia

Le Beyerdynamic Amiron Wireless sono le cuffie wireless con la migliore qualità audio. Il suono è spazioso, ricco di dettagli e vi spingerà a riassaporare la musica che avete a casa. Il design è però piuttosto ingombrante e se a questo aggiungiamo che l’isolamento acustico è soltanto nella media, capiamo che questo prodotto non è proprio adatto per i viaggi. Una cosa è certa: se vi interessa esclusivamente la qualità sonora e volete delle cuffie wireless, sapete che prodotto acquistare.

Leggi la recensione completa: Beyerdynamic Amiron Wireless

Immagine: Audio-Technica

6. Audio-Technica ATH-M50xBT

Tecnicamente quasi perfette

Design acustico: chiuso | Peso: 310 g | Lunghezza cavo: 1,2 m, staccabile | Risposta in frequenza: 15 - 28,000 Hz | Driver: 45 mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 99 dB a 1KHz | Impedenza: 38 ohm | Autonomia: 40 ore | Distanza massima wireless: 10 m

Ottima qualità sonora

Comode

Prezzo aggressivo

Design non troppo convincente

Audio-Technica ha una lunga tradizione come produttore di cuffie, microfoni e accessori per giradischi di alta qualità e con queste ATH-M50xBT garantisce audio di qualità studio senza l’intralcio dei fili.

Le ATH-M50xBT sono progettate per produrre un suono davvero di alto livello, con driver di 44 millimetri e una risposta in frequenza di 15-28,00 Hz. E si vede: il suono caldo e pieno ci ha davvero colpito.

Queste ATH-M50xBT si sono dimostrate soddisfacenti anche in termini di autonomia e connettività Bluetooth anche se il microfono non è particolarmente potente: potreste avere qualche problema a usarlo nelle chiamate. Immaginiamo, però, che questo non sia il principale motivo che vi spinga a comprare un paio di cuffie di qualità studio.

Leggi la recensione completa: Audio-Technica ATH-M50xBT

Immagine: Sennheiser (Image credit: TechRadar)

7. Sennheiser Momentum Wireless (2019)

Cuffie over-ear con molte funzioni smart

Design acustico: chiuso | Peso: N/D | Lunghezza cavo: N/D | Risposta in frequenza: 6 Hz - 22 kHz | Driver: 42 mm | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria: 17 ore | Distanza massima wireless: N/D | NFC: Sì

Ottima qualità audio

Bel design

Impostazioni personalizzabili

Autonomia non tra le migliori

Più costose rispetto alla media della concorrenza

Dal punto di vista della qualità audio, queste cuffie over-ear di Sennheiser sono fantastiche, con un suono ricco di dettagli, bassi avvolgenti e alti dal suono molto naturale.

La cancellazione del rumore personalizzabile è un tocco di classe, ma non raggiunge gli standard da primi della classe di Sony e Bose. Anche l'autonomia non può competere con quella delle Sony WH-1000XM3, e in confronto sono anche più costose.

Quindi, perchè comprare le Sennheiser Momentum Wireless (2019)? Beh, per esempio se vi attira l'app Tile per ritrovare le cuffie, se vi piace il design dal sapore industrial e i materiali di ottima qualità con cui sono fatte. Se le scegliete al posto delle Sony, comunque, non perderete nulla in termini di qualità audio.

Leggi la recensione completa: Sennheiser Momentum Wireless (2019)

Immagine: TechRadar

8. AKG N60NC Wireless

Cancellazione del rumore senza fili dalla regina dei prodotti di fascia media

Design acustico: chiuso | Peso: 199,4 g | Lunghezza cavo: non disponibile | Risposta in frequenza: 10-22,000 Hz | Driver: non disponibile | Tipo di driver: non disponibile | Sensibilità: 111 dB SPL/V a 1 kHz | Impedenza: 32 ohm | Autonomia: 15 ore | Distanza massima wireless: non disponibile | NFC: no

Ottimo suono

Design compatto

Non le più comode in circolazione

I comandi, inizialmente, potrebbero confondere

Se si dovessero giudicare le AKG N60NC Wireless in base al loro suono, non ci si aspetterebbe un prezzo così basso.

Queste cuffie hanno un prezzo di fascia media, quindi sono caratterizzate da un eccellente rapporto qualità-prezzo, visto che oltre all’ottima qualità del suono anche la cancellazione del rumore non delude, essendo anch’essa da prodotto di fascia alta.

Il problema maggiore di questo prodotto è che sono sovraurali e non circumaurali, con il risultato che, dopo lunghe sessioni di ascolto, diventano scomode.

Questo aspetto, però, ha anche un lato positivo, visto che queste cuffie ne guadagnano in compattezza. Se siete disposti ad accettare questi difetti, questo prodotto è davvero eccellente, visto anche il prezzo.

Leggi la recensione completa: AKG N60NC Wireless

Immagine: TechRadar

9. Grado GW100

Grado convince, di nuovo

Design acustico: aperto | Peso: non disponibile | Lunghezza cavo: non disponibile | Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz | Sensibilità: non disponibile | Impedenza: non disponibile | Autonomia: 15 ore | Distanza massima wireless: 10 m | NFC: sì

Qualità audio straordinaria

Design retrò affascinante

Comode

Lasciano passare tanto suono all’esterno

Leggermente fragili

Le Grado GW100 hanno una qualità sonora eccellente, in quanto garantiscono spazialità, limpidezza negli alti, equilibrio nei medi e i bassi hanno frequenze estese. Queste cuffie si caratterizzano per un aspetto, kitsch e retrò, che fa pensare ai primi prodotti a marchio Grado, quando l’azienda era agli albori negli anni 50, a Brooklyn.

La connessione Bluetooth funziona molto bene, ma la necessità di avere una cuffia wireless di tipo aperto, onestamente, non ci è chiara, specie se consideriamo che questo tipo di cuffie, per caratteristiche, non è adatto ai i pendolari e a un uso nei luoghi pubblici.

Detto questo, avere l’opzione di ascoltare musica senza fili è comodo anche a casa e comunque è possibile usare queste cuffie con un cavo AUX, se siete audiofili e preferite una connessione via cavo.

Nel complesso, ci sentiamo di dire che queste Grado GW100s sono rivolte a un pubblico di nicchia, composto da audiofili alla ricerca di un suono che sia ampio e naturale che ascoltano musica prevalentemente a casa propria. Se rientrate in questa descrizione probabilmente vi innamorerete di queste cuffie, altrimenti potreste preferire cuffie di tipo chiuso.

Leggi la recensione completa: Grado GW100 Wireless

Immagine: Microsoft

10. Microsoft Surface Headphones

Suono caldo e ottima cancellazione del rumore

Design acustico: chiuso | Peso: 290 g | Lunghezza cavo: 1,2 m | Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz | Driver: 40 mm, Free Edge | Tipo di driver: Free Edge | Sensibilità: 115 dB | Impedenza: non disponibile | Autonomia: 15 ore | Distanza massima wireless: non disponibile | NFC: sì

Ottima qualità audio

Cancellazione del rumore efficace

Comandi intuitivi

Il design potrebbe non piacere a tutti

Per alcuni, il suono potrebbe essere troppo caldo

Nel complesso, queste Surface headphones di Microsoft sono davvero buone, con un suono caldo e frequenze basse generose, che sarà soddisfacente sia che stiate ascoltando hip hop o musica acustica.

Una delle critiche che si potrebbero muovere a questo suono caldo è che potrebbe andare a scapito delle frequenze medio basse, e questo, per alcuni utenti, potrebbe non essere positivo. Comunque, se acuti e medi decisi tendono a stancarvi, queste potrebbero essere le cuffie adatte a voi.

Uno degli aspetti di punta di queste cuffie è la cancellazione del rumore attiva che funziona molto bene e abbiamo apprezzato la facilità d’uso dei vari comandi.

Inizialmente eravamo un po’ frenati per via del prezzo elevato (considerando che esistono cuffie di ottima qualità di marche specializzate che costano meno), ma le varie funzionalità sono così convincenti e facili da usare che, alla fine, ci siamo convinti che il prezzo fosse giustificato.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Headphones

Wireless vs true wireless: qual è la differenza?

Cuffie wireless: quelle di cui parliamo in questo articolo. Si tratta di modelli tradizionali, over-ear oppure on-ear, ma senza cavo.

Auricolari wireless: esistono ormai da un po’, praticamente da quando è stato inventata la tecnologia Bluetooth. Nonostante siano alimentati da una batteria e siano utilizzabili senza una connessione fisica al vostro smartphone, hanno un filo che collega gli auricolari e spesso anche un filo che gira intorno al collo. Date un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari wireless.

Auricolari true wireless: gli auricolari true wireless, ossia ''davvero wireless'', sono sprovvisti di qualunque filo. La tecnologia wireless consente di utilizzare gli auricolari a distanza rispetto al vostro cellulare, e i modelli True Wireless eliminano anche il collegamento fisico tra gli auricolari, garantendo più libertà. Se state cercando degli auricolari completamente senza fili, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari true wireless