Assassin's Creed Valhalla, il trailer di gameplay lascia l’amaro in bocca

Il gameplay di Assassin's Creed Valhalla è stato mostrato in un trailer in occasione dell’ evento di presentazione dei giochi di terze parti di Xbox Series X , ma molti appassionati sono rimasti delusi e si aspettavano qualcosa in più. Nel video vengono mostrate soltanto delle cutscene tratte dal nuovo Assassin's Creed ambientato in terra vichinga e non si tratta di un vero e proprio gameplay con un giocatore in carne e ossa che controlla un personaggio virtuale in tempo reale.

Il filmato dura poco più di un minuto e mostra un susseguirsi di ambientazioni dell’Inghilterra del IX secolo, con l’azione vera e propria che sembra non partire mai. Ciò ha generato del disappunto in una grande fetta di pubblico, considerando che il trailer di Assassin’s Creed Valhalla era stato annunciato come la colonna portante dell’evento Inside Xbox.

Ecco il trailer:

Il gioco probabilmente non lascerà spazio a dubbi e critiche una volta che sarà sul mercato, ma avremmo comunque preferito vedere un reale gameplay della durata di 5-10 minuti, insomma una presentazione in stile E3. Dopotutto sarebbe stata l’occasione perfetta per mostrare al pubblico di cosa è capace l’hardware della nuova Xbox Series X.

È stato confermato ufficialmente che Assassin's Creed Valhalla supporterà Xbox Smart Delivery, la funzionalità che vi permette di acquistare un titolo per Xbox One e di poterlo giocare anche sulla console next gen Xbox Series X.