Assassin's Creed Valhalla: tutto quello che sappiamo sull’avventura vichinga targata Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla è il nome del prossimo capitolo della saga Ubisoft e sarà ambientato, come ormai sappiamo, in Nord Europa durante l’epoca vichinga.



I giocatori assumeranno il ruolo dell’invasore vichingo Eivor, alla guida del proprio clan in viaggio dalla terra natale Norvegese verso le coste dell'Inghilterra medievale. La resistenza dei Sassoni, tuttavia, non renderà l’impresa facile.

Assassin's Creed Valhalla sembra voler eliminare la furtività dal gameplay, ma al contempo sembra introdurre nuove caratteristiche come raid, gestione degli insediamenti e personalizzazione.

Sarà il titolo più sanguinoso della saga e non vediamo l'ora di poterlo provare con mano quando uscirà per le console attuali e di prossima generazione durante le vacanze invernali del 2020.

Siamo più che pronti ad affrontare il prossimo capitolo di Assassin’s Creed e non vediamo l'ora di immergerci nelle splendide location caratterizzate da un incredibile livello di dettaglio offerto dalle console next-gen. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco tutto quello che sappiamo finora su Assassin's Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla: data di uscita

Assassin's Creed Valhalla uscirà durante le vacanze invernali del 2020, più o meno tra ottobre e dicembre, per accompagnare il lancio di Xbox Series X e PS5.

Il titolo sarà disponibile su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Stadia e PC. Su quest’ultima piattaforma sarà un’esclusiva di Epic Games Store e Ubisoft Store, niente Steam. In aggiunta, Assassin’s Creed Valhalla sarà giocabile da tutti gli abbonati al servizio di Ubisoft, UPLAY+.

Assassin's Creed Valhalla: trailer

Ubisoft ha pubblicato il trailer di Assassin's Creed Valhalla in anteprima mondiale il 30 aprile. Potete dargli un’occhiata qui sotto:

Un primo gameplay è stato mostrato mostrato il 7 maggio come parte della presentazione del parco titoli di Xbox Series X:

Assassin's Creed Valhalla: news e voci di corridoio

Qui di seguito, per facilitarvi la ricerca, abbiamo voluto raccogliere tutte le notizie e i rumor più interessanti riguardo Assassin's Creed Valhalla:

Maggiori informazioni in arrivo il 7 maggio

Microsoft terrà un evento Inside Xbox il 7 maggio e Assassin's Creed Valhalla sarà uno dei titoli che daranno sfoggio di sé sul palco virtuale.

Ubisoft ha confermato che il primo gameplay sarà mostrato in anteprima durante il livestream dedicato ai titoli di terze parti che arriveranno su Xbox Series X.

Annunciati i doppiatori

Il direttore creativo Ashraf Ismail ha annunciato i doppiatori ufficiali per Eivor, il protagonista che sarà selezionabile in versione maschile o femminile: gli attori danesi Cecilie Stenspil e Magnus Buun. Con Ubisoft che vuole spingere sugli elementi RPG di Assassin's Creed e rendere importanti le scelte di dialogo, è probabile che li sentiremo frequentemente durante il gioco.

Ambientato tra Norvegia e Inghilterra

In un'intervista con BBC Click, il direttore creativo Ashraf Ismail ha confermato che il gioco, ambientato nel IX secolo, porterà i giocatori tra Norvegia e Inghilterra, con la maggior parte dell'azione che si svolgerà in quattro diversi regni inglesi.

"La Norvegia è abbastanza grande di per sé, ma se parliamo dell'Inghilterra in particolare, è lì che si svolge la maggior parte del gioco. Sono presenti quattro regni inglesi, quindi Northumbria, East Anglia, Mercia e Wessex. Ci saranno città importanti come Winchester, Londra e York, chiamata Jorvik all'epoca".

Ci sarà una parte di gioco ambientata nel presente

In un'intervista con Eurogamer, il produttore capo Julien Laferrière ha confermato che saranno presenti parti di gioco ambientate nel presente.

"Abbiamo trovato il modo di fondere il presente in un nuovo tipo di esperienza per i giocatori" ha detto Laferrière. "E il presente è giocabile, posso confermarlo".

Niente modalità cooperativa (co-op)

Ubisoft ha confermato che Assassin's Creed Valhalla è un gioco single-player.

Corvo come compagno animale

In Assassin's Creed Odyssey, i giocatori potevano contare su un compagno aquila che poteva esplorare aree dall'alto. In Assassin's Creed Valhalla, avrete un compagno corvo dotato di nuove abilità.

Romanticismo disponibile

Assassin's Creed Valhalla avrà opzioni dedicate ai rapporti amorosi, tuttavia non è chiaro se i giocatori saranno in grado di corteggiare tutti, indipendentemente dal sesso.

Esclusiva Epic Games Store

La versione PC di Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile solo su Epic Game Store e Uplay, cosa che probabilmente non farà felici alcuni utenti.

Preordini e edizioni speciali

Sono disponibili per il preordine le edizioni Gold, Ultimate e Collector's Editions di Assassin's Creed Valhalla già da ora.

L'edizione Gold del gioco include il gioco base e il Season Pass. L'Edizione Ultimate comprende il gioco base, il Season Pass e l'Ultimate Pack che dà accesso ai giocatori a contenuti esclusivi di personalizzazione: il Berserker Gear Pack, il Berserker Settlement Pack, il Berserker Longship Pack, insieme a un Set di Rune per migliorare le armi o gli equipaggiamenti.

La Collector's Edition include il gioco base, il Season Pass, l'Ultimate Pack, la replica Ubicollectibles di fascia alta di Eivor e il suo Drakkar, una valigetta da collezione, uno Steelbook con un'opera d'arte unica, un certificato di autenticità numerato, una statuetta vichinga di Eivor con il suo corvo e l'ascia danese, litografie esclusive e la colonna sonora selezionata del gioco. La Collector's Edition è disponibile esclusivamente su Ubisoft Store.

Inoltre, i fan che preordineranno Assassin's Creed Valhalla riceveranno al lancio un'ulteriore missione chiamata "The Way of the Berserker", in cui i giocatori si uniranno a un leggendario Berserker norreno nella sua ricerca di vendetta.

Le scelte contano

Elementi come le alleanze politiche, le decisioni di combattimento e le scelte di dialogo influenzeranno il mondo di Assassin's Creed Valhalla. Scegliete quindi con attenzione.

Più violento di sempre

Assassin's Creed Valhalla sembra molto più brutale dei precedenti titoli della serie, con il trailer che mostra un sanguinoso massacro sul suolo inglese. Sembra che la furtività non sia più la priorità in questo gioco, al contrario si punterà più su incursioni violente e distruzione.

Più elementi RPG

Secondo Ubisoft, Valhalla introdurrà nuove meccaniche di gioco come le incursioni, la capacità di far crescere il proprio insediamento e di aumentarne il potere, oltre alla possibilità di crescere la propria influenza in questo nuovo mondo brutale e oscuro. Le incursioni vi permetteranno di raccogliere le risorse necessarie a migliorare il vostro insediamento.

Con la graduale crescita del villaggio sarà possibile costruire nuovi edifici come una caserma, un fabbro e un salone per tatuaggi, tutti necessari per la personalizzazione e il potenziamento.

Personalizzazione

I giocatori avranno la possibilità di giocare sia come Eivor maschio che come Eivor femmina, con l'introduzione di nuove opzioni di personalizzazione che permetteranno di personalizzare i capelli, i tatuaggi, la vernice di guerra e l'attrezzatura.

Storia

Ecco come Ubisoft descrive la storia:

"Spinti dalla Norvegia da guerre senza fine e dalla diminuzione delle risorse nel IX secolo d.C., i giocatori guideranno il clan dei Normanni di Eivor attraverso il gelido Mare del Nord fino alle ricche terre degli ancora divisi regni dell'Inghilterra”.

"I giocatori devono costruire un nuovo futuro per il proprio clan, rivivendo lo spietato stile di combattimento dei guerrieri vichinghi con un sistema di combattimento rinnovato che include la possibilità di usare armi a due mani contro una varietà di nemici mai vista prima d'ora”.

"Per assicurarsi le risorse i giocatori possono condurre incursioni in luoghi selezionati usando la loro nave da guerra per guadagnare le ricchezze e le risorse di cui hanno bisogno. Quando i vichinghi iniziano a stabilirsi nella loro nuova casa, incontrano la resistenza dei Sassoni, tra cui il re Aelfred del Wessex, che li denuncia come pagani e sembra essere l'unico sovrano di un'Inghilterra civile. Contro ogni pronostico, Eivor deve fare ciò che è necessario per tenere il Valhalla a portata di mano".

15 studi al lavoro su Valhalla

Secondo un tweet di Ubisoft Montreal, 15 studi in tutto il mondo stanno lavorando ad Assassin's Creed Valhalla.

Epoca Vichinga

Come vociferato, Assassin's Creed Valhalla avrà luogo nell'era vichinga. Questo è diventato chiaro quando BossLogic ha iniziato a produrre artwork a tema vichingo durante lo streaming Twitch dedicato all’annuncio di Assassin's Creed, ovviamente il nome lo conferma.