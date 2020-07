Assassin's Creed Valhalla: data di uscita e nuovo trailer

Assassin’s Creed Valhalla uscirà il 17 novembre. Diverse indiscrezioni passate indicavano come possibile data di uscita dicembre, leggermente in anticipo rispetto alle aspettative iniziali. Il gioco verrà invece rilasciato il 17 novembre su Xbox One, PS4, PC e Stadia . Sono programmate anche le versioni per Xbox Series X e PS5 .

Sotto potete vedere il nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla:

Ubisoft ha mostrato alcune funzionalità in dettaglio, come la gestione degli insediamenti e le specifiche funzionalità di esplorazione e combattimento di Valhalla. Queste includono ad esempio la possibilità di sfondare le porte dei nemici con l’aiuto di un altro personaggio, oppure di usare un arpione per intrappolare e decapitare un nemico. Si potranno impugnare anche due armi, secondo il trailer.

Potrete aspettarvi anche la più grande varietà di nemici mai vista finora. Per chi si aspettava novità nel gameplay, sembra che il sistema di combattimento sia ancora basato su Odyssey e Origins .

Le versioni per PS5 e Xbox Series X usciranno probabilmente insieme al lancio delle due console.