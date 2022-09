Apple Watch Ultra: uscita, prezzo, caratteristiche, tutto ciò che devi sapere

Apple ha ingrandito la famiglia Apple Watch con il nuovo Apple Watch Ultra, un nuovo modello top di gamma che si affianca agli altrettanto nuovi Apple Watch 8 ed Apple Watch SE 2.

Il nuovo smartwatch è più grande e più resistente, ed è progettato in particolare per le attività più impegnative. Durante la presentazione, si sono sprecate le immagini di scalate, immersioni e traversate del deserto a piedi.

Il nuovo Apple Watch Ultra ha una cassa in titanio da 49 millimetri, con il quadrante protetto da vetro zaffiro. Apple ha aggiunto un tasto fisico in più, chiamato "tasto azione"; il suo scopo è rendere lo smartphone utilizzabile anche quando non si possono usare le dita, perché magari sei sottacqua oppure hai i guanti per proteggerti dal freddo.

Apple Watch Ultra - immagini ufficiali

Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14 (Image credit: Apple ) Image 1 of 14

Anche lo schermo è nuovo, un OLED che può arrivare a 2.000 nit di luminosità massima. Allo stesso tempo, la batteria arriva fino a 36 ore; e c'è anche la modalità a basso consumo, che permette di estendere l'autonomia fino a 60 ore. Secondo Apple, questo dispositivo è sufficiente persino gli atleti di "triathlon di lunga durata, che consiste in una nuotata di 3,8km, una corsa in bicicletta di 180km e una maratona completa di 42km.".

Apple Watch Ultra è più resistente rispetto agli altri smartwatch, e per molti aspetti è un concorrente di quei prodotti specializzati che finora sono stati più o meno un monopolio di Garmin. E non si tratta solo di resistenza meccanica, ma anche di temperature estreme, acqua e detriti. Apple Watch Ultra è, in altre parole, un prodotto rugged con certificazione MIL-STD-810H

Può resistere alle immersioni fino a 40 metri, con certificazione EN13319. Apple ha sviluppato anche l'applicazione Ocean+, che trasforma Apple Watch Ultra in un vero e proprio computer da immersione.

Il nuovo schermo può arrivare 2000 nit di luminosità, il doppio rispetto agli altri Apple Watch. Questo garantirà una migliore leggibilità anche nelle condizioni più estreme.

Non manca una bussola integrata, che si può visualizzare al posto del normale orologio. Un dettaglio prezioso per gli escursionisti, anche perché Apple Watch può memorizzare la posizione del campo, e può registrare il percorso fatto, ed è possibile inserire dei punti speciali detti Waypoint, che aiutano a tenere traccia del percorso fatto e delle destinazioni importanti.

Come le famose briciole di Hansel e Gretel, la funzione Torna sui tuoi passi di Apple Watch Ultra vi potrà riportare indietro, se ci si perde. Si può attivare automaticamente, nel caso ci si trovi in una zona senza copertura cellulare.

A proposito di reti e connessioni, Apple Watch Ultra integra un nuovo tipo di GPS, che usa tanto la frequenza L1 quanto la L5. Insieme a nuovi algoritmi, la precisione della posizione migliora nettamente.

Ci sono tre cinturini: Trail Loop, Alpine Loop, ognuno dei quali è pensato per un diverso ambito e tipo di utilizzo.

Apple Watch Ultra, prezzo e disponibilità

Apple Watch Ultra si può già ordinare dal sito apple, con consegne a partire dal 23 settembre. Il prezzo di riferimento è pari a €1.009.

Con l'acquisto di Apple Watch Ultra sono inclusi tre mesi di Apple Fitness+.

Il nuovo Apple Watch Ultra è chiaramente più costoso rispetto agli atri Apple Watch, ma è anche migliore sotto quasi ogni punto vista (fa eccezione forse l'eleganza).

Soprattutto però è un prodotto con cui Apple va a colmare una lacuna tra gli smartwatch di fascia alta, quelli con funzioni dedicate agli sportivi più esigenti. Uno spazio che, finora, era praticamente monopolizzato da Garmin.

(Image credit: TechRadar)

Abbiamo provato velocemente Apple Watch Ultra, subito dopo l'annuncio. La prima cosa che si nota sono le dimensioni e il peso maggiori, rispetto ai soliti Apple Watch. Ma le linee morbide e precise del design aiutano a farne un oggetto che non perde l'eleganza.

(Image credit: TechRadar)

C'è una sporgenza evidente a destra, comunque, che è tutt'altro che comoda. Anche per questo Apple Watch Ultra è un prodotto per persone che vogliono un prodotto avanzato. Difficilmente piacerà a chi vuole portarlo tutti i giorni per andare in ufficio, o anche solo per andare in palestra la sera. Come ha detto Apple, è per attività estreme.

(Image credit: TechRadar)

Il nuovo pulsante Azione invece è sulla sinistra; è programmabile e personalizzabile, per adattarsi alle esigenze di ogni persona e ogni momento. Al momento non ci sono molte opzioni per le funzioni associabili al nuovo pulsante, ma siamo solo all'inizio.

(Image credit: TechRadar)

I vari pulsanti e la corona rotante danni un buon feedback, non diverso da quello degli altri Apple Watch. Il nuovo pulsante sembra affidabile e preciso, in qualche modo migliore come strumento per avviare e fermare le attività, rispetto a quanto offerto da un normale Apple Watch.

Sicuramente al polso si fa sentire, più grosso e pesante, con il suo schermo da 2 pollici e la cassa da 49 millimetri. Ma, ancora una volta, per le persone che usano prodotti Garmin più o meno equivalente, il nuovo Apple Watch Ultra non risulterà più ingombrante. Chi invece è abituato ad Apple Watch 7 o altri modelli, noterà subito la differenza.

(Image credit: TechRadar)

Tra i nuovi cinturini, il Trail Loop è leggero e facile da agganciare. Con l'Alpine Loop abbiamo trovato un po' difficile bloccare la fibbia in titanio. La Ocean Band dà l'idea che non si sposterà mai di un millimetro, nemmeno con le attività acquatiche più intense.

I cinturini Alpine, Trail e Ocean (Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra - schermo

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra ha uno schermo OLED da 2 pollici con una bassa frequenza di aggiornamento, grazie a cui si può usare l'always-on-display senza prosciugare la batteria.

Il nuovo schermo è più luminoso, fino a 2000 nit, quindi risulta leggibile anche sotto il sole diretto. Una caratteristica molto interessante per chi fa sport all'aperto.

Apple Watch Ultra accanto a Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Lo schermo è protetto con vetro zaffiro, che resiste meglio a urti e graffi.

Fitness

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra è progettato per attività sportive "estreme", dove ci si confronta con temperature molto alte o molto basse, cambi di pressione atmosferica, durate molto lunghe (anche più giorni) e altro.

Visto che lo abbiamo avuto in mano solo per qualche minuto, non abbiamo potuto provare nulla di tutto questo.

Sembra molto interessante però la possibilità di rilevare automaticamente le immersioni, con tracciamento della profondità e supporto alla compensazione. La certificazione EN13319 significa molto per chi fa questo sport, così come la WR100 per la resistenza all'acqua.

(Image credit: TechRadar)

La funzione Torna sui tuoi passi è interessante, soprattutto per chi fa escursionismo in montagna. Eppure viene da chiedersi perché Apple non abbia semplicemente aggiungo Apple Map offline al suo smartwatch. Non sarebbe stato più semplice?

Apple Watch Ultra - batteria

(Image credit: TechRadar)

Finalmente, dopo otto anni di Apple Watch, Apple Watch Ultra ha un'autonomia decente. Secondo Apple questo dispositivo può durare 36 ore con una ricarica, e si arriva persino a 60 ore con la modalità di risparmio energetico, che tuttavia non è ancora disponibile.

Un miglioramento dovuto in parte al nuovo chip S8, che è più efficiente, ma soprattutto alle dimensioni più grandi, che permettono di usare una batteria con maggiore capacità.

Potrete quindi portarlo per un paio di notti senza problemi, e quindi ottenere anche i dati sul sonno, se vi interessano. Sempre che non vi disturbi indossare un orologio così grosso a letto.

Per la ricarica, il nostro consiglio è di tenere un caricatore vicino al divano. Così potrete andare a dormire con l'Apple Watch carico, senza rinunciare ai dati sul sonno.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra è qualcosa che avremmo sempre voluto: un dispositivo avanzato marchiato Apple, e finalmente è arrivato.

Tuttavia, l'impressione generale - come con il Samsung Galaxy Watch 5 Pro - è che ancora non siamo al livello dei migliori orologi per runner. Ma pare che non sia quello il settore di mercato a cui Apple è interessata.

Insomma, forse Apple non sta cercando di sfidare Garmin, perché dopotutto i corridori più esigenti continueranno a orientarsi su dispositivi di fascia alta specifici.

Apple Watch Ultra, invece, ha le carte in regola per espandere il pubblico di Apple Watch, andando a raggiungere persone che fanno fitness in modo più serio, anche se non i runner.

A parte questo, Apple Watch offre una resistenza incredibile, connettività cellulare, posizionamento GPS ad alta precisione e possibilità di fare chiamate di emergenza via satellite. È l'orologio per chi vuole tutte queste cose e anche un oggetto che sia in qualche modo un piccolo iPhone.