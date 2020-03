Oppo Watch, sbarco in Europa previsto entro la fine dell'anno

Il nuovo orologio Oppo Watch, dotato di un design molto simile a quello di Apple Watch , è prossimo al lancio sul mercato europeo.

La notizia era nell’aria già da diverso tempo e ha trovato ora conferma attraverso le parole di Brian Shen, vicepresidente di Oppo, il quale ha affermato che il gadget verrà lanciato sul mercato europeo "entro la fine dell'anno".

Tuttavia, Shen non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito all’esatto periodo di uscita o al futuro prezzo di vendita. Inoltre, non è ben chiaro in quali nazioni del continente europeo Oppo deciderà di rendere disponibile il proprio smartwatch. La musica non cambia per quanto riguarda il resto del mondo: al momento non sappiamo se paesi importanti dal punto di vista economico, come Stati Uniti e Australia, vedranno un approdo di Oppo Watch nei propri mercati.

Oppo, tramite il proprio account Twitter ufficiale, ha pubblicato le prime immagine del proprio smartwatch, dotato di uno schermo curvo a forma di iperboloide, in modo da garantire "un campo visivo più ampio" e "dettagli dell'immagine più ricchi".

Per quanto riguarda le specifiche, Oppo Watch sarà dotato di processore Snapdragon Wear 2500 e presenterà il supporto alla tecnologia eSIM per la connessione online.

◀️ Flagship smartphone display quality▶️ AI watch face generatorStyle meets craftsmanship. Another look at the forthcoming #OPPOWatch Series. 👀 pic.twitter.com/yXZUriBgRtMarch 12, 2020

Se siete alla ricerca di uno smartwatch duttile e adatto per ogni occasione, vi consigliamo di optare per Oppo Watch: l’orologio sarà in grado di cambiare dinamicamente lo sfondo mostrato sul quadrante (scegliendo tra cinque alternative disponibili) a seconda del vostro stile personale, grazie a un sistema di intelligenza artificiale che si basa sull’utilizzo di diversi parametri.

Oppo Watch sarà dotato di uno schermo da 1,91 pollici, quindi di dimensioni maggiori rispetto a quello di Apple Watch, che si ferma a 1,78 pollici.

Soltanto il tempo potrà dire se Oppo Watch risulterà convincente agli occhi degli utenti Android . In ogni caso, crediamo che la presenza di questo smartwatch sul mercato porterà giocoforza a un abbassamento del prezzo di Apple Watch.

Fonte: GSMArena