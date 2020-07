Apple Watch 6 si trasforma in un personal trainer grazie a questa nuova funzione

The Apple Watch 6 might track yoga better than the Apple Watch 5 (above)

Apple Watch 5 è già un ottimo dispositivo per il fitness e la salute, ma il prossimo Apple Watch 6 sarà ulteriormente migliorato. Uno degli aspetti che verrà aggiornato è la modalità yoga.

A giudicare da un brevetto divulgato da Patently Apple , intitolato Posizioni e ritmo cardiaco durante lo yoga, verranno introdotti dei nuovi metodi per tracciare più accuratamente il dispendio di energie durante lo yoga.

Il monitoraggio potrà essere fatto in diversi modi, ad esempio misurando il battito cardiaco e i dati di movimento per rilevare la posizione assunta e la quantità di energia utilizzata. Curiosamente, il brevetto menziona anche un sensore che rileva la temperatura della pelle per individuare l’intensità dell’attività di yoga in corso e calibrare i parametri di conseguenza.

Apple Watch presenta già una funzione per monitorare lo yoga, ma i nuovi sistemi indicati dal brevetto permetteranno un monitoraggio ancora più dettagliato e preciso. Visto che buona parte del monitoraggio si baserà su dati di movimento e di frequenza cardiaca, questa novità potrebbe arrivare come un aggiornamento software per tutti i modelli Apple Watch, forse con watchOS 7 .

Tuttavia, i modelli già in commercio non possono rilevare la temperatura corporea. Questa caratteristica sarà probabilmente riservata ai futuri Apple Watch. Senz’altro se Apple aggiungerà un termometro non verrà impiegato solamente per monitorare lo yoga.

Un brevetto rilasciato, comunque, non garantisce che quella determinata specifica vedrà mai la luce del giorno. Tuttavia, questo brevetto rilasciato così a ridosso del probabile lancio di Apple Watch 6 e watchOS 7 a settembre fa pensare che sarà forse la funzione sarà disponibile sul futuro Apple Watch 7.

È del tutto possibile che il monitoraggio dello yoga ottenga un aggiornamento su Apple Watch prima del previsto, quindi seguiteci per ulteriori aggiornamenti.