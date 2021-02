Apple vuole brevettare un sistema smart home che si configura da solo

Apple vuole brevettare un sistema capace di rilevare automaticamente i dispositivi smart home e configurarli in base alla stanza in cui vengono installati.

Configurare i dispositivi affinché si integrino pienamente in una smart home può essere complicato per vari motivi, ad esempio a causa di protocolli wireless diversi e tipologie di dispositivi non 100% compatibili. Anche gli utenti più esperti possono trovare frustrante la configurazione della propria smart home. Di conseguenza, Apple intende rendere questo sistema più facile e user friendly.

Teoricamente, il sistema Apple dovrebbe consentirvi di installare un interruttore per lampadine in una delle stanze, che verrà immediatamente visualizzato nell'app Casa del vostro iPhone. Una volta completata la procedura, potrete controllare l'interruttore specifico nella stanza.

Il sistema è anche in grado di rilevare la presenza di oggetti inanimati come sedie e divani. Anche se potrebbe sembrarvi una funzione inutile, fa parte di un sistema volto a determinare e generare automaticamente una piantina della vostra casa. Una volta definita, il sistema potrà dedurre lo scopo di ogni componente tecnologico per smart home che aggiungerete.

Un "pannello a parete modulare" potrebbe servire a ospitare varie unità hardware, che poi il sistema smart home andrà a riconoscere e a gestire automaticamente. Non è del tutto chiaro in cosa consisterà esattamente il pannello, ma possiamo immaginare che sarà una versione personalizzata di una unità di base standard, come una presa elettrica.

Quando arriverà?

Apple ha appena richiesto il brevetto, e non ci sono tempistiche sulla possibile implementazione nei suoi prodotti. Resta comunque un interessante passo avanti per la tecnologia smart home, che potrebbe semplificare la vita di chi vuole progettare il proprio sistema in autonomia.

Vale la pena sottolineare che sistemi del genere esistono già. Intellthings offre dei sensori (RoomMe) che si collegano allo smartphone dell'utente e lo usano per capire quando si trova in una stanza, per attivare i dispositivi smart. Inoltre, alcuni aspirapolvere Roomba di iRobot sono in grado di mappare la casa.

Vantaggi della tecnologia smart home

Installare la tecnologia smart home vi aiuta a risparmiare energia, riducendo dunque le bollette e aumentando comfort e comodità, ad esempio consentendovi di gestire completamente casa vostra tramite un'app mobile. Inoltre, la tecnologia smart home può aiutarvi a proteggere la vostra abitazione, grazie a videocamere in alta definizione e campanelli intelligenti.

L'efficienza di una smart home parte dalla fase di progettazione e prevede l'uso di un'infrastruttura cablata e wireless a supporto della tecnologia da aggiungere.

Dato che i prodotti per smart home continuano a evolversi, gli utenti fai da te adesso hanno tantissime opzioni per rendere smart la propria casa, anche dal punto di vista del budget.