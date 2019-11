Apple HomePod 2 uscita, prezzo, specifiche, caratteristiche

Apple potrebbe presentare HomePod 2, una versione più piccola del suo smart speaker Siri?

Questa è una domanda che ci poniamo da un po 'di tempo ormai; l'evento per la presentazione di iPhone X di Apple il 12 settembre 2018 non rivelò nulla sull’HomePod, per cui l'HomePod 2 potrebbe essere all'orizzonte.

È passato più di un anno da allora, e l’arrivo di iPhone 11 non ha fatto menzione del nuovo Apple HomePod Mini, quindi tutto indica una possibile data di uscita per il 2020.

Si ritiene che Apple HomePod 2 potrebbe essere una versione più compatta dell'originale, con il nome di Apple HomePod Mini come primo indiziato.

Secondo un rapporto Bloomberg di luglio 2018, Apple avrebbe cercato di rilasciare HomePod 2 all'inizio del 2019, il che avrebbe senso in base alla data di uscita dell' HomePod originale, ma senza riuscirvi.

(Image credit: TechRadar)

Alcuni aspettavano un annuncio ufficiale al keynote della WWDC di Apple il 3 giugno - invece la società ha annunciato che quest'anno il supporto multiutente arriverà su Apple HomePod insieme a Handoff, che dà la possibilità di condividere un flusso audio da un dispositivo iOS semplicemente tenendolo vicino all'altoparlante.

Le nuove funzionalità dovrebbero arrivare insieme all'aggiornamento iOS 13, anch'esso annunciato alla WWDC 2019.

Con la notizia degli aggiornamenti in arrivo sull'HomePod originale, l’arrivo di una versione del 2019 per HomePod 2 sembra meno probabile, soprattutto perché non è stata annunciata all’evento di presentazione dell'iPhone 11 di Apple.

L'Apple HomePod originale è in vendita da febbraio 2018 ed è stato finora accolto con recensioni contrastanti. Mentre molte persone lo hanno elogiato come hub per la casa intelligente, molti si chiedono se valga un prezzo così elevato.

Con alcuni rapporti che affermano che le vendite non stiano andando particolarmente bene e, sebbene Apple non lo abbia ancora confermato, abbiamo sentito rumor al riguardo - un HomePod più economico e più piccolo sarebbe esattamente ciò di cui Apple ha bisogno per attrarre nuovi clienti.

Abbiamo già visto quanto bene se la siano cavata Google Home Mini e Amazon Echo Dot , quindi sarebbe logico che Apple seguisse l'esempio. Indipendentemente dal fatto che sia in lavorazione o meno, questo è ciò che vorremmo vedere da HomePod 2 o HomePod Mini se mai arriverà.

Dritto al punto

Che cos'è? Il nuovo altoparlante intelligente di Apple che potrebbe chiamarsi HomePod 2 o HomePod Mini

Il nuovo altoparlante intelligente di Apple che potrebbe chiamarsi HomePod 2 o HomePod Mini Quando uscirà? Potrebbe uscire nel 2020, ma non ci sono ancora notizie ufficiali

Potrebbe uscire nel 2020, ma non ci sono ancora notizie ufficiali Quanto costerà? Non è disponibile alcun prezzo, ma se si trattasse di una versione più piccola, è probabile che sarà più economico dell'HomePod

Data di uscita di Apple HomePod 2

Considerando che l'Apple HomePod 2 non è stato ancora annunciato, e non esistono versioni precedenti di questo prodotto da prendere come modello, è difficile indovinare una data di uscita.

Inoltre, non siamo ancora certi se il nuovo HomePod avrà le stesse dimensioni del modello precedente o se sarà una versione mini dell'originale. Siamo rimasti sorpresi di non aver sentito alcun dettaglio all’evento di presentazione del nuovo iPhone di Apple, che ha limitato le notizie sulla smart home a un aggiornamento del sistema operativo HomePod con nuove funzionalità di ricerca, timer multipli e lingue aggiuntive Siri.

Dato che non ci sono stati annunci neanche alla WWDC di Apple il 3 giugno, è probabile che non sentiremo nulla fino al 2020.

Samsung ha già il suo altoparlante intelligente, il Galaxy Home, e Apple sarebbe sicuramente interessata a bissarne il successo.

Notizie e voci su Apple HomePod 2 e Apple HomePod Mini

Le voci su HomePod 2 o HomePod Mini sono poche, ma vi elencheremo tutte le informazioni in nostro possesso.

Face ID e gesti 3D

Un brevetto recentemente presentato da Apple suggerisce che l'altoparlante intelligente di seconda generazione potrebbe supportare Face ID.

Secondo MacRumors, il brevetto descrive un "altoparlante da tavolo" che potrebbe "identificare gli utenti nelle vicinanze usando il riconoscimento facciale, nonché misurare la distanza degli utenti".

Il brevetto spiegava anche che l'altoparlante sarebbe stato dotato di "vari sensori e telecamere che rilevano i gesti delle mani e altri input tridimensionali".

La presenza di Face ID in Apple HomePod 2 potrebbe fornire un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti, oltre a consentire più profili utente, con ciascun utente identificato tramite riconoscimento facciale.

Tuttavia, MacRumors ha anche identificato una potenziale caratteristica piuttosto insolita di Apple HomePod 2 nel brevetto: un "avatar basato su emoji che si adatterà all'umore o alle azioni di un utente", forse anche rispecchiando le nostre emozioni.

Suono stereo

L'altoparlante intelligente HomePod 2 potrebbe anche avere un suono migliore dell'originale, se i nuovi brevetti concessi alla società tecnologica dovessero passare.

Il brevetto di Apple per una "gamma di immagini stereo multi-ascoltatore" descrive un sistema in cui "più persone possono sperimentare un effetto audio stereo, indipendentemente da dove sono sedute", secondo Apple Insider.

Marchio Beats

Una delle voci più recenti su un nuovo HomePod è arrivata da una società tecnologica cinese chiamata Sina, che descrive un HomePod a basso costo marchiato Beats.

Non abbiamo visto molte novità a marchio Beats da quando Apple ha acquistato la società nel 2014, quindi questa potrebbe essere un'opportunità per far rivivere il nome mentre ripropone l'HomePod a un nuovo pubblico (forse più giovane).

Secondo il rapporto, il nuovo HomePod costerebbe circa 170 euro, il che è in linea con le voci precedenti e andrebbe in qualche modo a combattere le critiche sul prezzo elevato dell'attuale altoparlante.

Il primo rapporto su un Mini HomePod

A marzo 2018, solo un mese dopo l’uscita di HomePod, un rapporto di Economic Daily informava che Apple stesse progettando un HomePod più economico.

Si diceva che questo HomePod più economico sarebbe arrivato negli Stati Uniti nella seconda metà del 2018 per circa 200 dollari, inferiore all'attuale prezzo del dispositivo di 299 dollari.

In questo rapporto non è stato chiarito come Apple stesse effettivamente pianificando di abbassare il prezzo dei suoi altoparlanti, ma un Apple HomePod Mini nuovo di zecca e più piccolo potrebbe essere la soluzione.

Cosa vogliamo vedere dall'HomePod 2

Connettività Bluetooth

Certo, gli altoparlanti intelligenti funzionano tramite comandi vocali, sono dispositivi autonomi che non hanno bisogno di essere collegati a un'altra fonte audio per riprodurre brani e podcast.

Ma, a volte, l’aggiunta di alcune funzioni è semplicemente conveniente, specialmente se state cercando di riprodurre un brano che, per qualche motivo, non può essere trovato sul servizio di streaming dall’altoparlante intelligente.

Potrebbe non essere all'avanguardia nel mondo degli altoparlanti intelligenti, ma la connettività Bluetooth potrebbe essere ancora utile - nel caso in cui un HomePod 2 o HomePod Mini fosse legato ad Apple Music, sarebbe particolarmente utile per chiunque cercasse di accedere ad esempio a Spotify, il che ci porta al prossimo punto.

Accesso ad altri servizi per i contenuti multimediali

Acquistando uno degli attuali altoparlanti Apple HomePod, sarete bloccati nell'ecosistema audio di Apple. Su iTunes paghereste 8€ al mese per un account, mentre su Apple Music paghereste 13,50€ per un account di famiglia.

Apple Music è un servizio eccellente su cui vale sicuramente la pena investire, ma se siete già abbonati a Spotify o Google Play Music potrebbe essere una restrizione frustrante.

Rendere disponibili altri servizi per la musica potrebbe dare a una nuova spinta ad Apple HomePod e sarebbe bello avere degli incentivi per passare ad Apple Music.

Altre opzioni di colore

L'Apple HomePod è sicuramente un diffusore dal design accattivante, con la struttura a maglie metalliche e le dimensioni cilindriche abbastanza sottili da adattarsi a qualunque stanza. Ma a volte si desidera un gadget che si distingua, come dimostrano le cuffie Beats di Apple.

Il marchio è stato costruito su audaci disegni colorati e, se le voci secondo cui HomePod 2 o HomePod Mini saranno marchiate Beats si rivelassero vere, ci piacerebbe che anche l'altoparlante venga reso disponibile con l'estetica colorata di Beats.

Migliori prestazioni Siri

L'HomePod di Apple ha un buon comparto audio, ma la qualità della funzione smart è piuttosto carente. Rispetto a Google Assistant e Alexa di Amazon, Siri è piuttosto limitato come hub per una casa intelligente.

Un grande difetto, considerando che è uno degli altoparlanti intelligenti più costosi sul mercato e Siri è l’unico modo per controllarlo.

Ci piacerebbe vedere migliori prestazioni di Siri in una nuova iterazione HomePod, con comandi rapidi e precisi. Si dice che Siri verrà completamente tagliato dal dispositivo per risparmiare sui costi, ma preferiremmo vedere alcuni miglioramenti.