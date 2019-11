Apple Arcade è arrivata con ben 71 giochi disponibili al lancio, e questo era solo l'inizio. Così tanta scelta potrebbe lasciarvi spaesati, per questo motivo abbiamo provato tutti i giochi disponibili su Apple Arcade in modo da potervi consigliare quali sono i migliori.

La nostra classifica include diversi titoli, dagli action più frenetici, a titoli più rilassanti. Per ogni singolo titolo non vi spiegheremo solamente il motivo per il quale non dovreste farvelo sfuggire, ma vi consiglieremo anche il miglior dispositivo sul quale giocarci.

Quindi mettetevi comodi e godetevi i migliori giochi per Apple Arcade.

(Image credit: Annapurna Interactive)

Sayonara Wild Hearts

Genere: Rhythm action

Piattaforma consigliata: Apple TV/iPad con controller

Sayonara Wild Hearts può essere descritto come un album di musica pop fatto a videogioco. In questo titolo vedremo come protagonista The Fool, una donna distrutta da una delusione amorosa, infusa del potere di creature misteriose, che cerca di riportare l'equilibrio nell'universo.

Sayonara Wild Hearts è un rhythm game. Dovrete attraversare il coloratissimo mondo in 3d, raccogliere i collezionabili e scegliere la corsia migliore per andare il più veloce possibile. Data la natura psichedelica del gioco, è facile rimanere abbagliati e schiantarsi contro uno degli ostacoli presenti nei livelli. I controlli su touchscreen non sono il massimo, questo gioco è fatto per essere giocati su controller.

Il gioco da il meglio di se in movimento mentre mostra tutti i pregi della sua coreografia. L'effetto è magnifico, simile a Guitar Hero, con un pizzico di Rez, ma con con una sua originale variazione sul tema. Una volta finito il gioco sbloccherete un livello bonus nel quale potrete ripercorrere tutti i livelli in un'unica volta dall'inizio alla fine. Siete pronti per questa esperienza visiva e musicale?

Gioca a Sayonara Wild Hearts

(Image credit: ustwo games)

Assemble with Care

Genere: Puzzle narrativo

Giocato al meglio su: iPhone

Non solo un puzzle game, ma anche una bellissima storia. Assemble with Care ha come protagonista Maria, una giramondo che si trova a passare per la città di Bellariva. In ogni livello un abitante del posto vi chiederà di riparargli un oggetto a cui tengono.

Il vostro lavoro sarà quello di maneggiare gli oggetti che vedrete sullo schermo, smontarli, e infine riassemblarli. Questo potrebbe spaventarvi, ma il gioco è estremamente intuitivo grazie all'interfaccia geniale che vi farà pensare di essere in grado di riparare un orologio antico o un proiettore.

Il gioco è corto, probabilmente lo finirete in un'ora, ma sarà in grado di regalarvi grandi emozioni. Questo titolo evidenzia i vantaggi di Apple Arcade, uno dei quali è quello di poter giocare a tutti i giochi disponibili se vi abbonate.

Gioca a Assemble with Care

(Image credit: Capybara Games Inc)

Grindstone

Genere: Puzzle

Piattaforma consigliata: iPhone

I mostri hanno invaso Grindstone Mountain. È arrivata l'ora di dare una ripulita a questo posto e non c'è niente di meglio di una spada gigante per farlo. In questo caso non si tratta di un action RPG, ma di un puzzle game che vi terrà incollati allo schermo, o al touchpad, a riflettere.

Inizierete ogni livello con un certo numero di mostri da sconfiggere. Toccando lo schermo dovrete collegare il maggior numero possibile di mostri dello stesso colore per ucciderli. (Se avete amato Dungeon Raid, Grindstone vi piacerà di sicuro). Con il passare del tempo sul livello appariranno tesori e nemici sempre più letali e starà a voi sconfiggerli utilizzando tutta la vostra astuzia.

Il titolo è stato adattato ad Apple Arcade, ma l'ombra delle microtransazioni è rimasta. Ma non preoccupatevi, nonostante tutto questo è uno dei migliori puzzle per iPhone.

Gioca a rindstone

(Image credit: RAC7 Games)

Sneaky Sasquatch

Genere: Arcade/stealth

Piattaforma consigliata: Qualsiasi

Per qualche motivo Sasquatch se ne può stare indisturbato in un grande campeggio. E non riusciamo a capire perché visto che si tratta di un essere grande e peloso che ruba e divora il cibo degli ospiti.

Voi vestirete i panni di Sasquatch in un gioco che riesce a far tornare in mente l'orso Yogi e numerosi titoli stealth. In un momento potreste ritrovarvi a dover rubare un cappello da un camper per un'anatra, in quello successivo potreste camuffavi da cespuglio mentre saccheggiate il cibo dei campeggiatori.

Questo gioco sarebbe potuto facilmente essere una sciocchezza, ma Sneaky Sasquatch ha un design brillante. I controlli sono perfetti, le animazioni stupende, e il gioco si evolve in un modo intelligente catturando la vostra attenzione. Più avanti nel gioco sarete anche in grado di giocare a golf o fare gare di go-kart. Ma attenzione, state alla larga dal vecchio ranger!

Gioca a Sneaky Sasquatch

(Image credit: Rogue Games)

Super Impossible Road

Genere: Gare automobilistiche

Piattaforma consigliata: iPhone

L'umanità del futuro si è stancata delle noiosissime gare sull'asfalto. Al loro posto hanno deciso di far gareggiare delle palle di metallo su quelle che potrebbero sembrare delle montagne russe.

In un primo momento il vostro scopo è quello di riuscire a rimanere sui tracciati impossibili, o il più a lungo possibile, o fino che non scadrà il tempo nella modalità time gate. MA dopo di questo arriveranno le gare, nelle quali dovrete usare la tattica più efficace di tutte: barare.

In Super Impossible Road potete uscire dal tracciato e buttarvi giù, per tornarci poco dopo e superare in questo modo i vostri avversari. Ma se non riuscirete a tornare in tempo sul tracciato, dovrete tornare al vostro ultimo checkpoint, perdendo moltissimo terreno.

Iniziare a giocare è semplice, ma diventare degli esperti richiederà tempo e vi saprà regalare grandi emozioni. Numerose modalità, tracciati e veicoli vi terranno incollati a questo gioco per ore e ore.

Gioca a Super Impossible Road

(Image credit: The Label)

What The Golf?

Genere: Sportivo/demenziale

Giocato al meglio su: Qualsiasi sistema

What the Golf? non ci mette molto a diventare strano. in un primo momento potrebbe sembrarvi un gioco di golf dalla grafica cartoon, una di quelle che spopolano sull'App Store. Ma ad un certo punto, quando andrete a colpire la pallina, sarà il giocatore stesso a volare via.

Questo gioco non vi darà un attimo di tregua mettendovi di fronte a numerosissime stranezze ad ogni buca che affronterete. In una dovrete farvi largo tra degli esplosivi, in un'altra sarà la buca stessa a dover entrare in una buca più grande. Ma non è finita qui, dovrete dribblare dei giocatori su un campo da calcio, o completare dei livelli con delle meccaniche molto simili a quelle di Super Hot.

Questo gioco non è fatto per i puristi del genere, ma per chi vuole farsi qualche risata e rimanere impressionato dall'immaginazione degli sviluppatori.

Gioca a What The Golf?

(Image credit: Zach Gage)

Card of Darkness

Genere: Strategia

Giocato al meglio su: iPhone

Immaginatevi un'avventura epica, un gioco di carte e il disegnatore di Adventure Time tutto assieme in un unico gioco, eccovi Card of Darkness.

Ogni livello inizierà con dei mazzi di carte che se girate potranno rivelare del preziosissimo oro, delle potenti armi o dei temibili mostri. Il vostro compito sarà quello di farvi strada e di passare dall'altra parte per arrivare all'uscita, ma tutti i mazzi iniziati dovranno essere esauriti.

Il gioco è semplice all'inizio, ma molto presto sarete sommersi dalla quantità di mostri, poteri ed effetti. Non spaventatevi e prendetevi il vostro tempo, e vi ritroverete per le mani uno dei migliori giochi di strategia per mobile.

Gioca a Card of Darkness

(Image credit: Cornfox & Brothers Ltd)

Oceanhorn 2

Genere: Action adventure

Piattaforma consigliata: Apple TV/iPad con controller

Oceanhorn 2 è il gioco più simile a Zelda che possiate trovare su Apple Arcade.

Come in Oceanhorn originale vestirete i panni di un giovane cavaliere e le sorti del mondo saranno sulle vostre spalle. È un tipico GDR che combina un mondo abbastanza vasto e vario, moltissimi nemici da sconfiggere e rompicapi da risolvere.

Abbiamo solo avuto qualche problema quando abbiamo iniziato a giocare dato che il tutorial del gioco non è stato esaustivo, ma tutto sommato, una volta compresi i controlli, ci siamo potuti immergere nel mondo di gioco senza problemi. La grafica è degna di nota e da il meglio di se su uno schermo più grande come quello di una Apple TV.

Gioca a Oceanhorn 2

(Image credit: Devolver)

Exit the Gungeon

Genere: Bullet hell, roguelike

Piattaforma consigliata: Touchscreen

Gungeon sta cadendo a pezzi e voi dovete scappare, ma non sarà facile, e come nel gioco originale dovrete farvi largo tra maree di nemici e di pallottole saltando da una piattaforma all'altra.

Il ritmo e la possibilità di cambiare molto frequentemente le vostri armi ci hanno ricordato molto Super Crate Box. Più sarete bravi e più saranno potenti le armi che troverete, quindi datevi da fare.

Morirete spesso, almeno all'inizio, ma piano piano le vostre partite miglioreranno e riuscirete a fare a brandelli qualsiasi boss che troverete lungo il vostro cammino. Non pensate di esserne all'altezza? Cambiate il metodo di controllo, usando un controller il gioco avrà un ritmo mozzafiato e non vi darà un attimo di tregua, ma se deciderete di usare solamente il touchscreen, il mondo rallenterà come in Matrix ogni volta che salterete.

Gioca a Exit the Gungeon

(Image credit: Die Gute Fabrik)

Mutazione

Genere: Avventura

Piattaforma consigliata: Touchscreen

Cento anni fa un meteorite ha colpito un luogo di villeggiatura ai tropici. I pochi sopravvissuti hanno subito delle mutazioni che hanno fatto scappare i soccorritori e l'isola che si è trasformata in un piccolo paradiso terrestre. Giocherete nei panni di Kai, un'adolescente che arriva sull'isola per la prima volta per trovare un parente malato.

Si tratta di un'avventura che vi permetterà di esplorare le stranezze dell'isola. Ci saranno molti posti da visitare e molti dialoghi. Nonostante i passi successivi siano indicati in un diario, Mutazione da il meglio di se quando semplicemente vivrete la vostra vita, scoprendo come funziona l'isola.

La progressione lenta della storia potrebbe non essere gradita da alcuni, così come anche il mini-gioco di giardinaggio. Ma se state cercando un'esperienza rilassante, stimolante e coinvolgente da vivere sul vostro dispositivo mobile, Mutazione fa al caso vostro.

Gioca a Mutazione

(Image credit: Devolver)

Bleak Sword

Genere: Action, soulslike

Giocato al meglio su: iPhone

Avete presente Dark Souls per PlayStation 4? Bleak Sword in un certo senso è lo stesso gioco, sebbene in una formula molto più minimalista, con una grafica che sembra essere uscita da un PC degli anni '80, e pronta per essere giocata su mobile.

Sia i nemici che il protagonista sono degli esseri stilizzati fatti di pixel, ma controlli sono quelli moderni. Imparerete molto in fretta come schivare o bloccare gli attacchi nemici, animali di una foresta o dei nemici con delle gigantesche spade.

Stranamente Bleak Sword non si gioca molto bene con un controller. Vale la pena perdere un po' di tempo per imparare ad usare i controlli touch su iPhone, e stupire tutti quelli che vi circondano destreggiandovi sullo schermo e non con un controller tra le mani.

Gioca a Bleak Sword

(Image credit: Capcom)

Shinsekai Into the Depths

Genere: Platform

Piattaforma consigliata: Qualsiasi

Invece del surriscaldamento globale che ha portato a Mad Max, in questo gioco platform di Capcom vi troverete in un mondo fatto di ghiaccio. L'umanità ha cercato di scappare al freddo nascondendosi sotto all'oceano, ma ora tutto sta iniziando a ghiacciare. Mentre dei grandi pezzi di ghiaccio iniziano a inglobare il vostro rifugio, l'acquanauta solitario deve proseguire e cercare di sopravvivere.

Fin dai primi momenti il gioco sembra unico e interessante. Spostare il vostro acquanauta sott'acqua tra risorse e orribili mostri sarà uno spasso, sia usando un controller che il touchscreen.

Sarete tentati di girare il mondo di gioco per uccidere qualsiasi cosa si muova, ma Shinsekai è pieno di pericoli come le terribili creature subacquee, ma anche il rischio di rimanere senza ossigeno. Il gioco si evolve attorno alla gestione delle vostre risorse mentre esplorate le lontane profondità del mare.

Gioca a Shinsekai Into the Depths