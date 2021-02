Tutti abbiamo almeno sentito parlare del crimine informatico e degli antivirus. E molti di noi sanno che ci sono gli antivirus a pagamento e quelli gratuiti. Ma quali sono le differenze principali tra l’uno e l’altro? Vale la pena di pagare per un antivirus? Oppure ci si può accontentare dei prodotti gratuiti? Vediamolo insieme nelle prossime righe.

Antivirus a pagamento vs Antivirus gratis

Il mondo di Internet, si sa, è pieno di minacce di tutti i tipi, e una di queste è costituita dai virus informatici. Si chiamano virus perché si possono riprodurre e passare da un computer all’altro, e si comportano in modo abbastanza simile ai virus biologici.

Come si fa a prendersi un virus informatico? Può capitare di “prenderlo” con una chiavetta USB, ma in generale basta usare Internet. La posta elettronica, le pagine web o persino WhatsApp sono veicoli di infezione. Anche gli SMS in effetti - già, perché esistono anche i virus per smartphone (non ci facciamo mancare niente!). In altre parole, è della rete che scaturiscono i pericoli più grandi per la maggior parte di noi .

Antivirus gratuito, una protezione basilare

Un normale antivirus, parliamo dei software più essenziali e gratuiti, in genere può cercare infezioni sul computer e rimuoverle - o almeno bloccare l’accesso ai file più pericolosi. E spesso ha anche un sistema di protezione in tempo reale, che controlla tutto ciò che succede sul computer, cercando di riconoscere e bloccare le minacce.

Ma ciò è sufficiente per garantire una protezione efficace?

Sicuramente è un punto di partenza, ma ora non possiamo più considerare questa misura sufficiente per garantire la nostra incolumità digitale. Esistono molte tecniche usate dai cybercriminali per accedere ai sistemi informatici che vanno ben oltre la diffusione di virus.

La prima (e la più ovvia) considerazione da fare è il budget che avete a disposizione. Se potete permettervi di spendere poco, un'alternativa gratuita è quella che cercherete per prima. La buona notizia è che in circolazione si possono trovare molti buoni antivirus, anche gratuiti.

Naturalmente la scelta va fatta con attenzione. Non installate un'app qualunque, magari di qualche azienda non molto conosciuta. Scegliete un antivirus aggiornato e, possibilmente, distribuito da un produttore famoso.

Le pubblicità sono un altro fattore da tenere in considerazione. Con un antivirus gratuito sarete probabilmente disturbati in continuazione da pop-up pubblicitari e varie sponsorizzazioni che vi invitano a scaricare la versione a pagamento. Naturalmente ci sono sempre le eccezioni, ma la maggior parte dei software antivirus gratuiti include anche questo genere di seccature.

Con un antivirus a pagamento non avrete a che fare con nulla di tutto ciò. Anche stavolta, la scelta dipende da voi. Se i pop-up pubblicitari non vi disturbano e riuscite a lavorare serenamente ignorandoli, scegliere un software gratuito potrebbe essere un'opzione giusta per voi.

Ad ogni modo la qualità dei prodotti a pagamento è più alta e vi garantisce una sicurezza migliore, quindi scegliete con oculatezza.

Se volete proteggere i vostri figli e la vostra famiglia, magari installando l'antivirus su più dispositivi, probabilmente la scelta migliore è quella di pagare per un antivirus.

Con un antivirus gratuito, inoltre, non avrete alcuna garanzia, e soprattutto quasi sicuramente non potrete parlare con nessuno nel caso si presentassero dei problemi. Nella migliore delle ipotesi ci sarà un indirizzo email a cui rivolgervi, ma non è detto che riceverete una risposta, e quasi sicuramente non la riceverete in tempi brevi.

Antivirus a pagamento, conviene?

La risposta dipende dalle vostre esigenze. Parlando in generale, noi riteniamo che un software antivirus a pagamento sia una scelta più completa che va bene per tutti, grazie anche alle funzioni aggiuntive che garantiscono una sicurezza di livello superiore.

Nelle suite antivirus a pagamento sono presenti strumenti avanzati che permettono una protezione più estesa e capillare rispetto al singolo antivirus che ovviamente rimane integrato e quasi sempre potenziato.

Con un antivirus a pagamento in genere si ottengono extra decisamente utili, che garantiscono una protezione di livello superiore sul web. Un'ottima notizia per gli utenti meno esperti o che si sentono insicuri riguardo le insidie in cui si può incappare online.

Un'altra grande differenza tra antivirus gratuiti e a pagamento è l'assistenza tecnica. Se acquistate un antivirus, è molto probabile che potrete usufruire del supporto tecnico ogni volta che ne avete bisogno, addirittura 24/7. Qualunque problema incontriate potrà essere risolto tramite una chat live o una breve telefonata.

Se scegliete un'opzione gratuita, invece, molto probabilmente potrete affidarvi solo alla sezione delle domande frequenti per trovare una risposta ai vostri dubbi.

Firewall

l firewall fa sì che i malviventi non possano nemmeno avvicinarsi al vostro sistema, controllando le connessioni in uscita e in entrata e permettendo solo quelle considerate legittime secondo una logica interna o seguendo le preferenze dell’utente.

Spesso anche il vostro router ha un firewall integrato, ma non sono sempre adeguati alle esigenze e a volte sono difficili da usare. L’applicazione inclusa in una suite di sicurezza, invece, offre ergonomia, semplicità ed efficacia.

Inoltre, un doppio livello di protezione difficilmente può essere considerato ridondante, dato che ogni prodotto presenta delle peculiarità uniche non presenti negli altri. I firewall si accorgono subito di tutte le attività “strane” che accadono sul PC e le bloccano.

Ciò è utile perché i malware spesso e volentieri tentano di comunicare con un server (vengono chiamati server C&C), per trasmettere informazioni e ricevere istruzioni. Bloccare tale comunicazione, dunque, annulla di fatto la minaccia.

VPN

Un’altro dei pericoli nella quale si può incorrere nel corso della propria vita online è di quello di vedersi “sniffare” la propria connessione di rete, in particolar modo quella Wi-Fi, la più vulnerabile. In pratica il criminale, invece di infettare direttamente il computer, cerca di rubare le informazioni dal traffico di rete, quando navigate il Web, mandate email o usate app.

Un sistema tipico prevede l’uso di reti Wi-Fi gratis: le trovi, magari in aeroporto, ti colleghi e il gioco è fatto. Ma a volte basta anche una rete legittima ma non adeguatamente protetta, come potrebbe essere quella di un centro commerciale: un criminale può penetrarvi e poi spiare gli utenti connessi.

In queste situazioni potrebbero sottrarvi una o più password o avere accesso ai vostri servizi, magari rubandovi gli account; nei casi più gravi è a rischio anche il conto bancario. I servizi VPN esistono per mettervi a riparo questa e altre situazioni: proteggono i dati in entrata e in uscita dal computer (o dallo smartphone), rendendo impossibile a chiunque l’accesso alle informazioni contenute nel vostro traffico. Anche nel caso in cui qualcuno dovesse riuscire a intercettarvi, si troverebbe davanti a sequenze numeriche indecifrabili e senza alcun valore.

Controllo Web

A volte, sempre più spesso in effetti, aprire una semplice pagina web è sufficiente a infettarsi. Un banner pubblicitario, una foto, un link, le minacce purtroppo si nascondono ovunque.

I software di sicurezza spesso includono anche un sistema, in genere un’estensione per il browser, che ci mette al sicuro da questo tipo di minaccia. In questo modo non solo si bloccano le pagine contenenti virus, ma anche i tentativi di phishing. Queste sono pagine che lavorano “in coppia” con una mail o un messaggio di testo, e che sembrano in tutto e per tutto pagine legittime, come il sito delle Poste o dell’Agenzia delle Entrate.

Si arriva sulla pagina, si inseriscono i dati (e la password) credendo che vada tutto bene, ma in verità quei dati ci vengono rubati. Succede ogni giorno, come è capitato di recente al giornalista Corrado Augias.

Spesso i link a queste pagine arrivano apparentemente da persone conosciute e perciò si tende a fidarsi, ma un buon antivirus a pagamento è capace di identificare queste missive al posto vostro e a eliminarle senza che dobbiamo nemmeno preoccuparvi della loro presenza.

Password Manager

Avete mai pensato poi a quanti account e relative password avete salvato sul vostro PC, nel browser o nelle app che avete installato? Se ne avete davvero tante, dubitiamo che riusciate a ricordarle tutte a memoria, magari avete iniziato a scriverle in un file di testo “al sicuro” in qualche cartella del vostro computer, o peggio ancora su un foglio di carta lasciato nel primo cassetto della vostra scrivania. Ecco se lo avete fatto, sappiate che esistono soluzioni migliori e molto più sicure.

Ciò di cui avete bisogno è un password manager, uno strumento software che vi chiede di memorizzare una sola password master che consente lo sblocco di tutte le altre password, così non sarà più necessario memorizzarle o scriverle da qualche parte.

Potete anche acquistare un password manager dedicato, ma spesso è molto conveniente acquistarlo insieme agli altri prodotti di una suite di sicurezza, in questa maniera potrete utilizzare solamente un interfaccia condivisa e gestire tutto in maniera centralizzata.

Controllo parentale

Come gli adulti, i bambini vivono una vita sempre più connessa e spesso i genitori per quanto attenti, faticano conoscere e a seguire le attività online dei propri figli. Bambini e ragazzi passano molte ore del giorno online, tramite lo smartphone o il PC e il rischio che possano accedere a contenuti non adatti alla loro età è tutt’altro che remoto.

Ma non solo, se viene concesso loro l’utilizzo della rete a fini educativi è necessario verificare che effettivamente stiano facendo il loro dovere. Esiste fortunatamente il Controllo Parentale, uno strumento potente, spesso incluso negli antivirus a pagamento e semplice da usare, che permette ai genitori di verificare le attività dei figli, mettere paletti elettronici alla loro libertà digitale ed evitare che utilizzino social media inadatti o chat poco appropriate.

In questo modo è possibile eliminare una buona parte dei rischi che i ragazzi corrono online, oltre a consentire un controllo elevato sulle loro attività. Il Controllo parentale è uno strumento che aiuta gli adulti a mantenere i propri ragazzi sicuri mentre sono connessi alla Rete, permettendo loro di attingere a tutto ciò che di buono ha da offrire.

Le suite antivirus a pagamento

Nella maggior parte delle suite antivirus a pagamento potete trovare alcune delle caratteristiche degli antivirus gratuiti, ma in aggiunta saranno presenti anche caratteristiche avanzate come un anti-spam evoluto che elimina la posta non richiesta prima che vi venga consegnata, un sistema di backup integrato per salvare i file online o un assistente che vi aiuterà a mantenere il vostro computer aggiornato e ottimizzato al meglio.

E non mancano nemmeno applicazioni di sicurezza da installare sullo smartphone - perché dopotutto esistono tanti malware anche per Android, e qualche minaccia esiste anche per chi ha un iPhone. Ad esempio il pacchetto completo di Avira Prime offre strumenti di sicurezza per i principali sistemi operativi mobile, utili anche per bloccare le fastidiose chiamate commerciali in entrata. Ma il pacchetto base comprende tutti i tool di protezione disponibili ed è utilizzabile fino da 5 persone, quindi è perfettamente adatto all’utilizzo familiare.

Tutto considerato il costo è davvero contenuto. Con qualche decina di euro all’anno potrete avere la massima protezione su molti dispositivi diversi, che includeranno PC, smartphone e tablet. E potrete anche applicare una barriera alla vostra rete domestica, e proteggervi con una VPN quando non si può accedere a una rete sicura.

Probabilmente ne vale la pena.