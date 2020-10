AMD, un rumor rivela le velocità di clock dei processori Ryzen XT

Dopo le numerose indiscrezioni diffuse di recente riferite ai processori AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT e alla loro presunta data di presentazione prevista per giugno, sono circolati ulteriori dettagli che ne rivelano le velocità di clock.

Le informazioni arrivano direttamente dal forum cinese Chiphell, come segnalato da HXL su Twitter e, come potete vedere qui sotto, indicano le rispettive velocità di clock delle CPU.

Rumor RYZEN 9 3900XT - 4.1GHz base, 4.8GHz boost.RYZEN 7 3800XT - 4.2GHz base, 4.7GHz boost.RYZEN 5 3600XT - 4.0GHz base, 4.7GHz boost.https://t.co/I2L1rbxQYqMay 25, 2020

Ovviamente il Tweet stesso specifica che si tratta di un rumor, quindi le informazioni che riporta vanno prese con estrema cautela, anche visto e considerato che Chiphell non è di certo una fonte conosciuta per la sua affidabilità. Detto ciò, le velocità riportate sono più o meno in linea con quello che ci aspettavamo (supponendo che i processori XT esistano davvero e che siano vicini al lancio come riportato dalle precedenti indiscrezioni).

Se comparate con i precedenti 3900X, 3800X e 3600X, di cui dovrebbero prendere il posto, queste CPU avrebbero velocità di clock superiori di 200MHz / 300Mhz.

Nel caso dei modelli 3900X e 3800X si parla di un aumento di 300MHz sul clock di base. La situazione cambia con il modello 3600X, che vedrebbe un aumento del clock di base di 200Mhz e un incremento di 300MHz in boost clock. A supporto di questi dati, alcune indiscrezioni riportate nei giorni scorsi parlavano appunto di un aumento prestazionale compreso tra il 5% e il 10%.

In linea con le aspettative

In precedenza avevamo ipotizzato che l’incremento di clock sarebbe stato compreso tra 200MHz e 300MHz, esattamente quanto riportato dai suddetti rumors. In effetti ci aspettavamo che AMD fabbricasse dei chip capaci di offrire un sensibile aumento prestazionale rispetto alle versioni precedenti e, se le voci fossero confermate, potremmo ritenerci soddisfatti in tal senso.

In ogni caso, presto sapremo se i processori AMD Ryzen XT esistono davvero dato che la data prevista per il lancio è ormai vicina. Nei rumor riportati in precedenza si parlava del 16 giugno come data di presentazione, con la data di lancio prevista per il 7 luglio.

Stando alle indiscrezioni, come per le velocità di clock aumentate, i processori Ryzen XT dovrebbero appartenere ad un'altra categoria rispetto alla precedente serie X e disporre di un supporto per l’overclock sensibilmente migliorato.

L’idea di AMD, molto probabilmente, è di produrre dei chip abbastanza potenti da poter competere con i nuovi Intel Comet Lake prima del lancio della nuova serie di CPU desktop Ryzen 4000 previsto nei prossimi mesi.

Fonte Wccftech