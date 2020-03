AMD e Microsoft ancora insieme: in arrivo un nuovo Surface con processore Ryzen 4000

Microsoft potrebbe lanciare dei Surface con i nuovi processori AMD Ryzen 4000. L'unione tra i due colossi risale a un anno fa, quando venne presentata una variante di Surface Laptop 3 con un Ryzen 7 pensato appositamente per questo dispositivo e GPU integrata Radeon RX Vega 11.

I due colossi, a dimostrazione del grande investimento effettuato, hanno definito quel processore personalizzato come “il processore per portatili più veloce che AMD abbia mai prodotto”.

I found a weird hardware combination An all AMD laptop with Ryzen 5 4500U & what appears to be an RX 5300MGPU vendor is Advanced Micro Devices for both iGPU & dGPU so it's an AMD test laptopAdd to that the new Microsoft Laptop with 4500UI think this is Surface Book 3 pic.twitter.com/ELsppJo7PPMarch 18, 2020