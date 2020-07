AMD Ryzen 4000 Pro finalmente disponibili presso i rivenditori

AMD ha introdotto all'inizio della scorsa settimana i processori 'Renoir' della serie Ryzen 4000G e Ryzen Pro 4000 per PC desktop consumer e aziendali, ma la società aveva riferito che tali APU sarebbero state disponibili inizialmente solo per gli OEM e i system integrator, ma non per i rivenditori. A quanto pare, ora è possibile acquistare i processori AMD Ryzen Pro serie 4000 da più rivenditori europei. Inoltre, le nuove APU sono già disponibili nei listini USA.

Gli AMD Ryzen 4000G e Ryzen Pro 4000 'Renoir' con socket AM4 possiedono quattro, sei o otto core e grafica Radeon Vega integrata. Le specifiche generali, come il numero di core, le frequenze e il TDP (35 W o 65 W) delle APU "non Pro" e Pro sono simili, così come le loro prestazioni. I modelli Pro aggiungono però funzionalità aggiuntive, come il processore di sicurezza TrustZone integrato, Transparent Secure Memory Encryption (TSME), Secure Boot, TPM 2.0, sicurezza specifica per applicazione, protezione dei contenuti e gestione DASH.

(Image credit: AMD)

Renoir AM4 è disponibile

Al momento, AMD è in grado di fornire i Ryzen 4000G ai grandi produttori di PC, mentre Ryzen Pro 4000 è disponibile anche per i piccoli SI e probabilmente per i VAR (rivenditori a valore aggiunto). La società prevede immettere i processori Renoir AM4 sul mercato entro la fine dell'anno, anche se non ci sono date precise in merito. Nel frattempo, alcuni SI che dovrebbero integrare le nuove APU all'interno dei loro modelli, li stanno già vendendo singolarmente. Diversi rivenditori austriaci, Mylemon.at, Syswork.at e Haym.info offrono versioni Tray (solo CPU) dei Ryzen Pro 4750G, Ryzen Pro 5 4650G e Ryzen Pro 3 4350G a livello internazionale. In aggiunta, Arvutitark.ee in Estonia, e Centralpoint.nl nei Paesi Bassi, hanno anch’essi a disposizione le nuove APU. Le APU AMD si trovano in gran parte nei magazzini e serviranno pochi giorni per riceverle, dal momento dell’ordine.

I prezzi dei nuovi processori variano da rivenditore a rivenditore, ma i prezzi che abbiamo osservato, in generale, sono i seguenti:

AMD Ryzen Pro 7 4750G - € 310 iva esclusa

AMD Ryzen Pro 5 4650G - € 210 iva esclusa

AMD Ryzen Pro 3 4350G - € 148 iva esclusa

Per utilizzare le nuove APU Ryzen Pro 7 serie 4000, gli utenti avranno bisogno delle schede madri AM4 in grado di supportare le capacità di sicurezza avanzate di questi processori.

Fonte: AnandTech