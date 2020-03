AMD Ryzen 4000, quando esce, prezzo, specifiche e ultime notizie

I processori della serie Ryzen 4000 stanno per arrivare sugli scaffali in un momento storico che vede AMD stabilmente alla guida del mercato mondiale delle CPU. Secondo recenti statistiche, i processori AMD sono più popolari che mai e le vendite superano del 40% la concorrente Intel.

Dopo una lunga attesa, in occasione del recente Ryzen Mobile Tech Day, AMD ha presentato i nuovi processori della serie Ryzen 4000 per notebook in tre varianti: H, HS e U. Tra questi spiccano le CPU Ryzen 9 4900H e 4900HS, processori di fascia alta orientati al segmento gaming e alle operazioni di calcolo più complesse che troveremo sui migliori notebook del 2020 (e 2021).

Va specificato che, nonostante per ora siano state presentate unicamente le CPU del segmento mobile, il “Team Red” non ha intenzione di investire tutte le sue risorse sui notebook . Nei mesi scorsi sono circolate molte voci su processori Ryzen 4000 dotati di AMD Zen 3 per PC desktop e un recente leak ci ha dato un’anticipazione di cosa potremmo aspettarci.

In questo articolo troverete tutte le briciole che l’azienda si è lasciata alle spalle unite alle più recenti notizie ufficiali. Manterremo la pagina aggiornata con tutte le ultime notizie e informazioni, quindi tornate spesso a controllare se ci sono novità!

AMD Ryzen 4000 in breve

Che cos’è? La prossima gamma di processori AMD per laptop e desktop

La prossima gamma di processori AMD per laptop e desktop Quando esce? I computer portatili saranno presto disponibili, i pc desktop saranno annunciati successivamente

I computer portatili saranno presto disponibili, i pc desktop saranno annunciati successivamente Quanto costeranno? I prezzi non sono ancora stati annunciati

(Image credit: AMD)

AMD Ryzen 4000, quando esce?

I processori AMD Ryzen 4000 per laptop sono stati svelati in questi giorni e presentano specifiche molto interessanti. Non abbiamo ancora una data di uscita ben precisa, il che è normale per le CPU mobile. Dovremmo iniziare a vedere i primi processori AMD Ryzen 4000 entro la fine del primo trimestre di questo 2020 su ultraportatili e portatili da gaming . Il primo notebook che farà parte di questa categoria sarà l’Asus ROG Zephyrus G14, il quale avrà un’esclusiva che gli permetterà di utilizzare il nuovo processore per sei mesi, prima che altri notebook vengono dotati dello stesso chip.

Al contrario non sappiamo quando AMD lancerà sul mercato la sua nuova generazione di CPU desktop. Avremmo scommesso su una prima presentazione al Computex 2020, con un annuncio più dettagliato all'E3 2020, anche se l’attuale pandemia da coronavirus sta facendo slittare gran parte degli eventi previsti per quest’anno. Molto probabilmente la presentazione si svolgerà tramite un evento online, come è successo di recente per gran parte dei nuovi prodotti del settore hi-tech. Ciò che sappiamo con certezza è che Lisa Su ha affermato che AMD Ryzen 4000 per desktop arriverà nel 2020. Ma non sappiamo precisamente quando.

(Image credit: Shutterstock)

AMD Ryzen 4000 prezzo

Per quanto riguarda i prezzi dei processori per notebook, non saranno rilevanti per la maggior parte dei consumatori, poiché i produttori di notebook assorbiranno i costi proponendo un pacchetto unico. Probabilmente, però, vedremo un aumento dei prezzi rispetto ai laptop AMD di ultima generazione, a causa del fatto che i processori AMD saranno diretti concorrenti di laptop di punta come il prossimo Lenovo Yoga Slim 7.

Probabilmente vedremo laptop con Ryzen 3 a partire da circa 600 dollari, circa 550 euro, mentre i portatili con Ryzen 7 4800H o 4800U saranno top di gamma da 1000 euro in su.

AMD Ryzen di terza generazione costa di più rispetto a Ryzen 2000, in gran parte a causa dell'introduzione dei processori Ryzen 9 con un massimo di 16 core. Tuttavia, il Ryzen 7 3700X è uscito al prezzo di 329 dollari (300 euro), lo stesso del precedente Ryzen 7 2700X .

Dopo il successo ottenuto con processori come Ryzen 9 3900X e 3950X , ci aspettiamo che AMD utilizzi le stesse politiche di vendita anche per la gamma Ryzen 4000. Abbiamo inserito qui sotto i prezzi dei processori AMD Ryzen 3000. Pensiamo che i prezzi dovrebbero avvicinarsi alle stesse cifre anche per la nuova generazione:

AMD Ryzen 9 3950X: 680 euro

AMD Ryzen 9 3900X: 450 euro

AMD Ryzen 7 3800X: 360 euro

AMD Ryzen 7 3700X: 300 euro

AMD Ryzen 5 3600X: 230 euro

AMD Ryzen 5 3600: 90 euro

AMD Ryzen 5 3400G: 135 euro

AMD Ryzen 3 3300G: 90 euro

(Image credit: AMD)

AMD Ryzen 4000 specifiche

Ryzen 4000 mobile

Al momento abbiamo maggiori informazioni sui processori AMD Ryzen 4000 per notebook, ed è da qui che partiremo. I Ryzen 4000 sono i primi processori di AMD a essere realizzati con processo produttivo a 7 nm e, secondo l’azienda, i nuovi chip potranno competere con i modelli Intel dotati di architettura Ice Lake dedicati al mercato gaming, grazie anche alla grafica Gen11.

Di recente AMD ha comunicato le specifiche di consumo dei modelli appartenenti alla serie Ryzen 4000. Le CPU caratterizzate dalla sigla H hanno un TDP di 45W, mentre quelle contrassegnate con la sigla HS hanno un TDP di 35W. La serie U, invece, è quella destinata alla fascia medio-bassa del mercato e ha un TDP ridotto da 15W.

Sappiamo anche che tra le caratteristiche principali della serie AMD Ryzen 4000 per notebook ci saranno le alte prestazioni della grafica integrata. Sebbene il numero di unità computazionali sia stato ridotto da 11 a 8, AMD parla di un incremento prestazionale del 59% per ogni CU abilitata (nonostante l'utilizzo dell'architettura Vega come per le precedenti APU). I tecnici dell’azienda californiana hanno dichiarato una potenza di elaborazione fino a 1,79 TeraFLOPS in FP32. Queste CPU non saranno presenti nei notebook da gaming, ma se vorrete fare una partita veloce a Overwatch durante la pausa pranzo potrete farlo senza problemi.

Come di consueto, tutte le APU avranno due controller di memoria. La novità risiede nel supporto per le memorie DDR4-3200 o LPDDR4X-4266, in grado di raggiungere i 51,2 GB/s nel primo caso (con un massimo di 64 GB) e 68,3 GB/s nel secondo (massimo 32 GB). Inoltre, l’innovativa tecnologia SmartShift dell’azienda è stata ulteriormente migliorata e ora gestisce il consumo di batteria in modo più intelligente, offrendo quindi un’autonomia maggiore nei notebook.

L’inserimento di processori più potenti, del resto, potrebbe non essere sufficiente a conquistare il mercato mobile. Di fatto gli utenti considerano un notebook nel suo insieme, schermo, estetica, portabilità e via dicendo. Per questo motivo AMD ha specificato che i prossimi computer portatili che avranno al loro interno i processori contrassegnati con la sigla HS, dovranno rispettare delle linee guida: uno spessore massimo di 20mm, display di qualità, archiviazione interna performante e un’autonomia di oltre 10 ore in riproduzione video.

(Image credit: AMD)

Ryzen 4000 desktop

Sappiamo molto meno sulle CPU destinate al segmento desktop. Un recente leak ci dice che i processori si baseranno su un processo produttivo a 7nm + e potrebbero incrementare la velocità di clock abbastanza da preoccupare Intel, ancora ferma ai 14nm. Va sottolineato che il benchmark trapelato mostra un’APU basata su Zen 2 piuttosto che una delle prossime CPU desktop basate sulla nuova architettura Zen 3.

Questo chip dovrebbe offrire prestazioni superiori rispetto ai Ryzen 3200G e 3400G da 12nm. Il leaker Rogame ha scoperto che la CPU prodotta con processo a 7nm utilizzerà il socket AM4 e disporrà di una frequenza base di 3,5GHz. Per quanto riguarda la componente grafica sarà presente una GPU Radeon integrata in grado di operare fino a 1750MHz.

Attualmente non abbiamo dettagli sul numero dei core e thread, ma la frequenza è la medesima dei Ryzen 7 4800H e Ryzen 9 4900H, per cui le prestazioni a thread singolo non dovrebbero differire di molto. Il test 3DMark 11 ha rivelato inoltre che il chip ha ottenuto risultati leggermente inferiori rispetto a Ryzen 7 4700U e 4800U. Stando a questi numeri e alla presenza di GPU integrate, le APU Ryzen 4000 e le schede madri B550 dovrebbero essere destinate alle configurazioni entry level e all-in-one.

Tra le varie ipotesi circolate nei mesi scorsi ce n’è una che afferma che il processo produttivo delle CPU desktop si baserà sulla nuova tecnologia 7nm EUV (extreme ultraviolet) di TSMC, simile a quella che si dice utilizzi Nvidia Ampere. Se fosse vero, i processori potrebbero essere molto più efficienti dal punto di vista dell’utilizzo energetico. Questo potrebbe implicare un considerevole aumento della velocità di clock, costituendo una nuova e seria minaccia per le CPU da gaming di Intel.

Un'altra delle tante voci di corridoio che potrebbero far sudare freddo Intel è che, con Ryzen 4000, AMD potrebbe introdurre un hyperthreading più potente, quindi ogni core fisico potrebbe avere quattro thread di elaborazione simultanei, a differenza dei due disponibili oggi. Questa è una di quelle voci che va sicuramente presa con le pinze, ma se fosse vero potrebbe ulteriormente ampliare il divario che si sta creando tra AMD e Intel nell’ambito di lavori multi-thread.



Ci siamo portati avanti e abbiamo elencato le principali specifiche di ciascuno dei processori per notebook

AMD Ryzen 7 4800U: 8 core, 16 threads | 1.8GHz base, 4.2GHz boost | 12MB cache

AMD Ryzen 7 4700U: 8 core, 8 threads | 2.0GHz base, 4.1GHz boost | 12MB cache

AMD Ryzen 5 4600U: 6 core, 12 threads | 2.1GHz base, 4.0GHz boost | 11MB cache

AMD Ryzen 5 4500U: 6 core, 6 threads | 2.3GHz base, 4.0GHz boost | 11MB cache

AMD Ryzen 3 4300U: 4 core, 4 threads | 2.7GHz base, 3.7GHz boost | 6MB cache

AMD Ryzen 7 4800H: 8 core, 16 threads | 2.9GHz base, 4.2GHz boost | 12MB cache

AMD Ryzen 5 4600H: 6 core, 12 threads | 3.0GHz base, 4.0GHz boost | 11MB cache

È improbabile che vedremo un enorme aumento del numero di core con questa generazione, come abbiamo potuto vedere l'anno scorso. Invece, AMD probabilmente utilizzerà il processo EUV per aumentare le prestazioni riducendo il consumo di energia. Ciò significa che se si dispone già di un chip Ryzen 3000 non ci saranno molte ragioni per passare alla nuova generazione.

Aggiorneremo questo articolo non appena avremo novità sulle prossime CPU desktop di AMD e su eventuali test dei nuovi notebook.