AMD Ryzen 3950X, 16 core dedicati al gaming

Ripetuti rumor parlano di una nuova CPU AMD da 16-core della serie Ryzen 3000 che dovrebbe essere presentata all'evendo di lancio aziendale dell'E3 (insieme alla gamma completa delle nuove schede video Navi).

D'altra parte già al Computex di maggio si erano diffuse le voci su di una CPU AMD Ryzen di terza generazione, ma alla fine era stata presentata una CPU Ryzen 9 3900X, da 12 core e non il previsto modello da 16 core.

Si è trattata di una delusione per molti, ma ora sembra che l'annuncio della CPU da 16 core fosse solo prematuro visto che nuove diapositive di una presentazione indicherebbero l'esistenza di Ryzen 9 3950X.

Individuata da Videocardz,la diapositiva indica il chip come "la prima CPU per il gaming a 16-core", e secondo il sito l'autenticità della slide è garantita.

Anche le caratteristiche sembrano impressionanti. La CPU 3950X da 16-core ha un clock da 3.5GHz e un boost massimo di 4.7GHz. Non solo, ma la TDP è di soli 105W (la stessa del 3900X).

Si tratta di caratteristiche abbastanza incredibili, ma essendo basate su rumor non sono ancora affidabili al 100%. Soprattutto il boost a 4.7GHz in un chip da 16 core è impressionante, ma occorre ricordare che si tratta comunque del boot massimo in un core o due e non certo su tutti e 16 i core.

Sarà costosa?

Le caratteristiche di 3950X sono di classe superiore, ma come sarà il prezzo? AMD potrebbe chiedere fino a 1000 dollari per questo chip, se veramente esiste. Dopo tutto il Threadripper 2950X, high-end per PC desktop da 16 core è stato lanciato a un prezzo di $899 (€850). Ma il 3950X dovrebbe essere un processore mainstream e non un Threadripper (anche se poi avrebbe le stesse prestazioni, se le caratteristiche sono reali).

Se sarà costoso molti si adatteranno d acquistare il Ryzen 9 3900X che sarà sicuramente più a buon mercato considerano che è in vendita a $499 (circa €450) e grazie ai suoi 12 core offre comunque ottime prestazioni per gli appassionati.

Anche perché occorre capire quanti core servano realmente per il gaming. Sono molti i giochi che non si affidano molto sulla CPU, al punto che ne basta una anche a 4 core. A fare il grosso del lavoro è la GPU, invece per quei giochi che utilizzano le CPU multi core questo modello top-end potrebbe essere il massimo.

Fortunatamente non dovremo aspettare molto per sapere se la 3950X esista veramente. In giornata si saprà tutto, per questo vi consigliamo di rimanere sintonizzati. E se vi interessa lo streaming leggete come collegarsi al Next Horizon Gaming E3 2019 livestream di AMD.

Via Wccftech