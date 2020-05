AMD e Nvidia, le schede video di prossima generazione usciranno a settembre

Da tempo attendiamo con ansia l’uscita delle nuove schede video prodotte dai colossi Nvidia e AMD, che hanno in programma di portare nel mercato consumer rispettivamente le architetture Ampere e RDNA 2. Purtroppo, le aziende non hanno ancora annunciato date di lancio ufficiali, con AMD che ha lasciato trasparire ben pochi dettagli sulle nuove schede video Big Navi e Nvidia che ha lanciato Ampere solo per Data Center .

Il lato positivo è che le GPU non dovrebbero tardare ad arrivare e potrebbero uscire entro la fine dell’anno.

È di questo avviso il quotidiano digitale Digitimes , che sostiene che AMD e Nvidia potrebbero tagliare i prezzi dei prodotti più vecchi, poiché i due maggiori produttori di schede video sono "pronti a lanciare le GPU di prossima generazione a settembre".

Tuttavia, Digitimes non ha specificato quali GPU usciranno sul mercato e non ha menzionato la fonte di tali indiscrezioni, il che ci porta a dover prendere queste notizie con le pinze. Dopotutto, la nota di Digitimes rimarca un vecchio comunicato stampo pubblicato dal sito tech TrendForce , in cui si afferma che "Nvidia e AMD hanno in programma di lanciare nuove GPU nel terzo quadrimestre del 2020”.

Voci sempre più insistenti

Le suddette indiscrezioni vanno ad aggiungersi a quelle circolanti nell’ultimo periodo. Le schede video Ampere di prossima generazione di Nvidia potrebbero uscire già nel terzo quadrimestre del 2020 , mentre si dovrà attendere la fine di quest’anno per assistere al lancio di AMD Big Navi .

Se paragonate con il passato, queste tempistiche hanno senso: Nvidia GeForce RTX 2080 e GeForce RTX 2080 Ti sono uscite a settembre 2018, seguite da Nvidia GeForce RTX 2070 il mese successivo. Aprendo una parentesi, vi ricordiamo che a luglio la gamma Nvidia RTX Super compirà un anno. Nel frattempo, una nuova voce sostiene che i processori desktop Ryzen 4000 e le schede video RDNA 2 potrebbero essere presentati insieme a ottobre .

Una possibile sede di lancio potrebbe essere individuata nell’evento Computex 2020, che è stato rinviato a settembre , ma che rischia di essere definitivamente annullato a causa delle possibili assenze di attori principali come Intel, Nvidia e AMD.