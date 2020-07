AMD Ryzen Pro 4000 'Renoir' ufficiali: APU per desktop con 8 core e Radeon Vega integrata

All’inizio di quest’anno gli AMD Ryzen Pro serie 4000 mobile APU 'Renoir', così come hanno fatto anche i modelli non Pro, hanno impressionato sia gli OEM che gli utenti finali per prestazioni e funzionalità. Pertanto l'arrivo dei processori AMD Ryzen 4000G e Ryzen Pro serie 4000 desktop è atteso con impazienza già da alcuni mesi.

Oggi AMD ha finalmente presentato le nuove APU Ryzen 4000G desktop per l’utenza domestica e le APU Ryzen Pro 4000 desktop orientate ad aziende e commercio.

Le nuove APU dispongono di un massimo di otto core basati sull'ultima microarchitettura Zen 2 di AMD e su grafica integrata Radeon Vega. Tradizionalmente, le APU Pro di AMD sono disponibili solo per gli integratori di sistemi e gli OEM per dar loro modo di implementare il pieno set di funzionalità aggiuntive. In ogni caso anche la serie Ryzen 4000G non Pro potrebbe confluire nello stesso canale di vendita.

(Image credit: AMD)

La famiglia di processori AMD Ryzen Pro serie 4000 con grafica Radeon Vega comprende sei APU: tre SKU con TDP da 65 W destinati ai desktop tradizionali e tre modelli con un TDP da 35 W progettati per computer compatti, come i barebone.

I processori top di gamma Ryzen 7 4750G e Ryzen 7 4750GE dispongono di otto core Zen 2 e frequenza di 4,4 GHz o 4,3 GHz, 12 MB di cache e una GPU Radeon con otto unità di elaborazione (512 stream processor). Le altre SKU, Ryzen 5 4650G / 4650GE e Ryzen 3 4350G / 4350GE, dispongono di quattro o sei core e di una GPU Radeon integrata con sei o sette CU.

Renoir per computer aziendali

Sulla base di numerose recensioni, le APU mobile AMD Ryzen 4000 hanno dimostrato di essere competitive rispetto agli ultimi processori mobile Intel Core di decima generazione (Comet Lake) per la prima volta da anni. Le nuove APU promettono di rafforzare significativamente la posizione di AMD nel settore desktop, in quanto presentano fino a otto core (una novità per le APU AMD con grafica integrata) e diverse versioni di GPU Radeon Vega.

(Image credit: AMD)

I nuovi processori AMD Ryzen Pro 4000 "Renoir" offrono oltre alle caratteristiche standard, il processore di sicurezza TrustZone integrato, Transparent Secure Memory Encryption (TSME), Secure Boot, TPM 2.0, sicurezza specifica per applicazione, protezione dei contenuti e gestione DASH. Tutte le APU AMD 'Renoir' con architettura CPU Zen 2 e grafica Radeon Vega utilizzano il socket AM4, ma la capacità di supportarli dipende dalla scheda madre su cui vengono installate, oltre ovviamente alla capacità del BIOS di riconoscerle e utilizzarle. A tal fine, non è chiaro se i produttori di PC possano installare le nuove APU nei sistemi esistenti o dovranno utilizzare schede madri del tutto nuove.

In ogni caso, AMD, OEM e SI promettono una stabilità del software di 18 mesi e una disponibilità di almeno 24 mesi per i nuovi chip e piattaforme. AMD annuncia i suoi nuovi processori Ryzen serie 4000G e Ryzen Pro serie 4000 per desktop appena in tempo prima del ritorno a scuola degli studenti e si prevede che vari integratori di sistemi inizieranno a proporre già da subito, sistemi basati su Ryzen Pro 4000, mentre i grandi OEM offriranno i loro sistemi a partire dall'autunno.