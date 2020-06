AMD Big Navi compare nei driver Linux, forse arriva a ottobre

Le schede video AMD Big Navi, o almeno il modello top di gamma, potrebbe essere comparso in un recente aggiornamento dei driver AMD per Linux, il che suggerisce (di nuovo) un arrivo nel corso di ottobre 2020.

Phoronix.com riporta infatti che i driver Linux hanno ricevuto oltre 200 patch correttive, che includono il supporto per una scheda grafica con il nome in codice Sienna Cichlid.

Il nome non dice nulla è probabilmente è stato creato proprio per non svelare niente, ma il codice degli aggiornamenti svela che Sienna Cichlid è una scheda basata su architettura NAVI con supporto per la codifica video VNC 3.0, nonché la tecnologia DCN 3.0 (Display Core Next). I modelli Navi attuali invece hanno la versione 2.0 di entrambe le soluzioni software.

In altre parole, sembra proprio che si tratti di una scheda RDNA 2, quella che AMD userà sulle Big Navi, o Navi 21.

Recentemente, poi, abbiamo sentito dire che le schede Big Navi arriveranno in almeno quattro varianti e che una di queste sarà due volte più potente rispetto all 5700 XT.

Le specifiche disponibili oggi sono solo speculazioni e non sappiamo davvero come si comporteranno queste schede in confronto con le rivali marchiate Nvidia, meno che meno in confronto alla Nvidia RTX 3080, vale a dire la prossima top di gamma della "squadra verde", basata su architettura Ampere.

Data di uscita

AMD finora ha detto solo che Big Navi uscirà nel corso del 2020, senza dare date specifiche e lasciando aperta una "finestra" tra settembre e novembre di quest'anno.

Questo aggiornamento dei driver Linux rinforza l'ipotesi di un arrivo a ottobre, il che permetterebbe ad AMD di non sovrapporsi con il lancio dei prodotti Nvidia, atteso per settembre.

L'idea di ottobre deriva dal fatto che le correzioni in questione saranno implementate in Linux 5.9, la cui finestra si apre in agosto, per un'applicazione stabile appunto verso ottobre.

Ovviamente restiamo nel campo delle ipotesi non confermate, e non sappiamo davvero se gli aggiornamenti di Linux facciano riferimento alle nuove schede AMD. Ma è senz'altro un nuovo indizio per un'uscita tra settembre e ottobre.

Siamo abbastanza sicuri, d'altra parte, che AMD non voglia tardare troppo rispetto all'uscita delle schede Nvidia RTX 3000. Detto questo, Big Navi sarà pronta quando sarà pronta, come si suol dire.

Via Tom’s Hardware