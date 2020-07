Amazon Prime Video: l'app per Windows 10 è disponibile, ma c'è una fregatura

L'app di Amazon Prime Video è finalmente arrivata per Windows 10, quindi gli utenti ora hanno la possibilità di guardare e scaricare i contenuti Amazon Prime direttamente dal loro PC senza necessariamente utilizzare il browser.

L'arrivo dell'app di Prime Video è stato tanto atteso, e arriva con un certo ritardo. Per le piattaforme iOS, infatti, era già stata resa disponibile. L'app dedicata è molto più semplice da utilizzare rispetto al sito, l'interfaccia ha un aspetto più ordinato e naturalmente gli utenti hanno anche la possibilità di scaricare film e serie TV per guardarli offline.

C'è però una buona ragione per cui forse dovreste pensarci due volte prima di utilizzare l'app. Stiamo parlando della risoluzione, che è limitata al Full HD (1080p), nonostante sulla piattaforma siano disponibili anche contenuti in 4K. Insomma, anche se possedete un monitor 4K, in questo caso non potrete sfruttarne appieno le funzionalità. Discorso diverso invece per l'app che trovate su Smart TV.

I colleghi di The Verge comunque non sono riusciti a trovare contenuti visibili a una risoluzione più alta di 720p, ossia semplicemente in alta definizione. Questo suggerisce che la nuova app al momento presenta ancora qualche piccolo problema che va risolto.

In continuo miglioramento

L'app per Windows 10 è solo una delle ultime "espansioni" della piattaforma Amazon Prime Video. Da poco infatti la piattaforma per lo streaming di Amazon ha introdotto il co-watching con Amazon Watch Party, che consente di guardare i vostri contenuti preferiti in compagnia anche a distanza.

Prime Video comunque è un servizio per lo streaming in costante miglioramento. Vi indirizziamo alla nostra guida alle migliori serie TV su Prime Video per scoprire tutte le fantastiche novità di luglio, e vi ricordiamo che è stata annunciata la serie TV di Fallout, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma per lo streaming di Amazon.