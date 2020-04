Amazon Prime Day potrebbe essere stato posticipato ad agosto

Secondo quanto riferito da documenti interni acquisiti dall'agenzia di stampa Reuters , lo shopping di metà anno di Amazon Prime Day 2020 sarà posticipato almeno fino ad agosto.

Le offerte di Prime Day sono diventate una tradizione annuale, in genere nel mese di luglio, grazie alla quale Amazon abbassa i prezzi su molti prodotti per un giorno, anche se lo scorso anno gli sconti sono rimasti attivi per diversi giorni dopo la promozione del 15 luglio. Le offerte sono riservate ai membri di Amazon Prime, ma le prove gratuite consentono a chiunque di accedere agli sconti.

Sebbene l’articolo di Reuters non abbia specificato la causa del rinvio, probabilmente è legato alla pandemia del nuovo coronavirus, che ha spinto le persone a rimanere in casa e ha portato un aumento degli acquisti online, a tal punto che le consegne di Amazon Prime potrebbero subire rallentamenti (come in realtà è già successo). Il Prime Day 2020 avrebbe potuto però rendere gli ordini di Amazon ancora più difficili da gestire.

Un’altra spiegazione potrebbe essere che Amazon abbia posticipato l’evento per rispetto della crisi stessa. Un possibile aumento della disoccupazione potrebbe far calare le vendite nei prossimi mesi, quindi sarebbe un brutto momento per promuovere gli sconti.

Secondo i documenti acquisiti da Reuters, il ritardo di Prime Day 2020 potrebbe potenzialmente costare ad Amazon 100 milioni di dollari in dispositivi invenduti, i quali avrebbero dovuto essere scontati ed erano pronti per essere spediti durante l’evento.

Inoltre, secondo quanto riferito dal General Counsel di Amazon nel documento visto da Reuters, la possibile perdita economica potrebbe addirittura arrivare a 300 milioni di dollari e potrebbe portare l’azienda a dover modificare il programma di promozione.

Fonte: CNET