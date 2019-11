Amazon Prime Day 2019, le migliori offerte per smartphone e tablet

Se stavate aspettando l'offerta giusta per cambiare il vostro smartphone o tablet, non aspettate oltre. In occasione dell'Amazon Prime Day 2019 infatti ci sono molte occasioni interessanti.

Che siate team iOS o Android, sicuramente troverete ciò che fa per voi. Continuate a leggere per scoprire quali sono le offerte migliori del Prime Day 2019.

Apple, Samsung, Microsoft e Huawei in offerta

Per quanto riguarda smartphone e tablet, come dicevamo, ci sono alcuni sconti molto interessanti, come quello sul Surface Pro 6 di Microsoft. Per altri modelli il prezzo è stato ribassato di meno, ma potrebbe valerne comunque la pena.

Microsoft Surface Pro 6 - 729 euro

Il miglior tablet Windows disponibile al momento è un dispositivo che vi permette di giocare e lavorare ovunque voi siate, con la comodità e la versatilità di un portatile convertibile in tablet.

Microsoft Surface Pro 6 Il Microsoft Surface Pro 6 è il miglior tablet Windows che si possa acquistare. L'autonomia e la velocità sono state migliorate rispetto al modello precedente, e ora è disponibile a un prezzo ancora più piccolo.Vedi offerta

(Image credit: Microsoft)

iPad Pro 11'' - 1329,99 euro

È probabilmente il miglior tablet mai progettato da Apple, indicato per professionisti e creativi. Il design è stato completamente rinnovato e racchiude tutte le ultime tecnologie più evolute di Apple.

iPad Pro 11'' Tutta la precisione e la qualità che può offrire questo iPad, ora a un prezzo molto interessante. Questa è la versione Wi-Fi con 1TB di memoria. Se state cercando un tablet per un uso professionale, meglio non farselo scappare.Vedi offerta

(Image credit: Apple)

iPad Mini - 369,99 euro

Questo mini tablet di Apple è leggero e maneggevole, nonchè il migliore della sua categoria. Il processore ha una potenza superiore rispetto ai rivali della stessa categoria, ed è anche compatibile con Apple Pencil.

iPad Mini L'iPad mini è un vero gioiellino. Ha un'autonomia fino a 10 ore, assicura prestazioni velocissime e lo schermo è semplicemente fantastico. Se non cercate un tablet di dimensioni più grandi, questa è l'offerta che fa per voi.Vedi offerta

(Image credit: Apple)

Samsung Galaxy S10 - 607 euro

L'S10 è uno degli smartphone top di gamma Samsung. lo schermo Infinity-O è il suo vero punto di forza che, insieme a molte altre caratteristiche e funzioni interessanti, lo rende uno degli smartphone migliori acquistabili ora.

Samsung Galaxy S10 Questa è l'occasione giusta per chi stava aspettando per acquistare questo smartphone dal design a tutto schermo.Vedi offerta

(Image credit: Carphone Warehouse)

iPhone X - 769 euro

L'iPhone X potrà non essere l'ultimo modello uscito, ma in quanto a design e prestazioni ha poco da invidiare al più recente iPhone XS. È con questo iPhone che Apple ha stravolto il design a cui eravamo abituati, e il risultato è stato a dir poco strepitoso.

iPhone X L'iPhone X non è il più recente, ma è più conveniente rispetto all'XS. Adesso potrete averlo a un prezzo ancora più vantaggioso. Il design è identico a quello del modello più nuovo, e la qualità della performance non è molto diversa. Vedi offerta

(Image credit: Apple)

iPhone 8 Plus - 749 euro

Un iPhone non paragonabile all'X o all'XS, ma perfetto per gli affezionati al vecchio design, ora disponibile a un prezzo davvero interessante. Ha un buono schermo e la durata della batteria è tra le migliori degli smartphone Apple.

iPhone 8 Plus Per chi non vuole rinunciare al tasto Home e vuole uno smartphone Apple senza spendere eccessivamente, l'iPhone 8 Plus è la soluzione ideale.Vedi offerta

(Image credit: Apple)

Huawei P30 - 569 euro

Se cercate uno smartphone con cui scattare foto davvero impressionanti, dovreste prendere in considerazione uno Huawei. Mancano alcune funzioni dei top di gamma, ma il P30 è uno straordinario smartphone di fascia media.