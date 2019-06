Amazon Prime Day 2019: 2 giorni di sconti e offerte

Qualche giorno fa Amazon ha comunicato le date del Prime Day 2019, che saranno 15 e 16 luglio 2019. Significa quindi che, quest'anno, gli sconti dureranno per ben 48 ore.

Il Prime Day 2019 sarà quindi più lungo di quelli precedenti e, si suppone, gli sconti saranno ancora più sostanziosi. Amazon evidentemente vuole replicare e aumentare l'incredibile successo dell'anno scorso.

Per il colosso dell'ecommerce, infatti, il Prime Day 2018 è stato il giorno con le più alte vendite di tutti i tempi, tanto per numero di acquirenti attivi quanto per quantità di oggetti venduti e spediti.

Comprensibilmente Amazon vuole sfruttare al massimo il Prime Day, perché è una giornata di sconti su cui ha il controllo assoluto. Mentre il Black Friday vede tutti i negozi partecipare, infatti, il Prime Day è una cosa "solo di Amazon", e la società fondata da Jeff Bezos ovviamente ci tiene a farlo diventare la giornata di shopping più importante al mondo.

Che cos'è Amazon Prime Day 2019?

Amazon Prime Day 2019 sarà il 15 e il 16 luglio 2019, quindi sebbene si chiami "day", che significa un giorno solo, durerà 48 ore. Cosa di cui, crediamo, nessuno si lamenterà.

Amazon ha prolungato la durata del prime day un po' alla volta. All'inizio erano 24 ore, poi 30, poi 36, e quest'anno si arriva a 48 ore, a partire dal prossimo 15 luglio.

Considerando che ormai il Black Friday può durare anche una settimana, non è da escludere che il Prime Day succederà la stessa cosa. Tutto è possibile, a parte dormire per chi scrive articoli sulle offerte.

Seguiremo il Prime Day 2019 da vicino, e vi faremo sapere immediatamente quali sono le offerte migliori del giorno. A partire da subito, perché Amazon quest'anno ha iniziato a proporre alcune offerte Prime Day selezionate già dalla fine di giugno 2019.

Quali offerte sono già disponibili?

Al momento in cui scriviamo questo paragrafo, mancano ancora più di due settimane al Prime Day 2019. Ma ciò non significa che non ci siano già offerte interessanti da prendere in considerazione. Di seguito abbiamo elencato quelle che per noi sono le migliori del momento.

Ma è una lista destinata a modificarsi spesso, quindi assicuratevi di tornare tutti i giorni a controllare questo articolo.

Ogni giorno, infatti, controlliamo le offerte di Amazon e riportiamo in questa pagina quelle migliori che troviamo.

(Image credit: Philips) Philips 55PUS7503 Smart TV UHD 4K

Un televisore 4K da 55 pollici, di un marchio rinomato e con tutte le più moderne funzioni che possiate desiderare. Compresa naturalmente la Ambilight 3. Vedi offerta

(Image credit: Imou-Amazon) Telecamera da esterni per sorveglianza domestica Imou IP67

Una telecamere da sicurezza per esterni è utile quando ci si allontana da casa, o anche per tenere d'occhio i vostri animali e il giardino durante la giornata. Questo modello resiste al maltempo e registra video in FullHD.

Vedi offerta

(Image credit: Amazon) Echo Plus (2ª generazione) + Philips Hue White Lampadina

L'Amazon Echo Plus di seconda generazione non è il più recente dei modelli. Ma Amazon lo offre ora con un pacchetto che include una lampadina smart di Philips, al prezzo del solo altoparlante.

In altre parole, la lampadina è gratis. Niente male.

Vedi offerta

(Image credit: HiSense) Hisense TV LED Ultra HD 4K HDR

HiSense è uno dei marchi da tenere in considerazione quando si tratta di televisori, a maggior ragione ora che i suoi televisori 4K HDR sono tutti in offerta. Non dovrete far altro che scegliere la dimensione giusta per voi. Vedi offerta

(Image credit: Microsoft) Microsoft Surface Pro 6 Se cercate un buon computer portatile convertibile, con il Surface Pro 6 potete essere sicuri di non restare delusi. Non è il modello più economico sul mercato, ma con gli sconti attuali vale senz'altro la pena di prenderlo in considerazione.

Vedi offerta

Image credit: Amazon

Quali sono stati i prodotti più venduti del Prime Day 2018?

Come abbiamo accennato sopra, Amazon l'anno scorso ha venuto oltre 100 milioni di prodotti in tutto il mondo, e tra questi più di un milione erano oggetti per la smart home. Non solo gli Amazon Echo (ma sopratutto quelli), ma anche lampade Philips Hue, termostati e molto altri, di tanti marchi diversi. Il Prime Day, in ogni caso, è stato all'insegna dei prodotti a marchio Amazon: dispositivi Echo, tablet Fire, Kindle e Fire TV.

I due prodotti più venduti, globalmente, sono stati la Amazon Fire TV Stick con controllo vocale e il piccolo Amazon Echo Doth. Dall'anno scorso sono uscite le versioni nuove, che potrebbero piazzarsi di nuovo tra i best sellers.

Ecco alcuni dei prodotti più venduti al Prime Day 2018:

Image credit: Amazon

Quando ha guadagnato Amazon al Prime Day?

Secondo le previsioni Amazon era destinata a incassare 3,4 miliardi di dollari al Prime Day 2018, ma l'azienda non ha comunicato dati ufficiali e non sappiamo quanto quella previsione fosse precisa. L'azienda ha però comunicato che i venditori partner hanno inviato prodotti per un miliardo di dollari in un solo giorno. Quanto alle vendite dirette, Amazon si è limitata ad dire che "le vendite di questo Prime Day hanno superato Cyber Monday, Black Driday e il Prime Day 2017, considerando il periodo di 36 ore, ed è diventato il più grande evento nella storia di Amazon". Un'affermazione un po' ambigua a ben guardare, visto che il Prime Day dell'anno precedente era stato di 24 ore.

Image credit: Amazon

Perché Amazon è andata in crash al Prime Day? È costato denaro?

Amazon ha faticato a gestire il traffico del Prime Day, un problema che ha raggiunto anche il servizio Prime Video e Twitch. I clienti si trovavano all'improvviso con il carrello vuoto, link non funzionanti, o persino nell'impossibilità di accedere ad Amazon. I problemi erano in gran parte solo sul sito statunitense, per fortuna.

Qualcuno si è preso la briga di fare i conti per un blocco che durò 63 minuti, stimando il danno in circa 100 milioni di dollari in vendite mancate. Amazon non è d'accordo, e sostiene che l'impatto fu "minimo".

La CNBC ha avuto accesso a documenti interni che descrivono l'accaduto. Prima di tutto Amazon non riuscì a rafforzare i server per far fronte alla domanda. In secondo luogo, il primo problema ne ha innescati altri in cascata, che hanno danneggiato anche gli altri servizi. E terzo, Amazon bloccò temporaneamente il traffico internazionale per ridurre il carico. Tutte queste cose successero nei primi 15 minuti del Prime Day 2017.

I problemi tecnici tuttavia non furono gli ultimi. C'erano anche dei lavoratori che decisero di scioperare proprio durante il Prime Day.

Image credit: Amazon

Perché i lavoratori Amazon scioperavano e chiedevano di boicottare il Prime Day?

Amazon è stata accusata molte volte per le scarse condizioni in cui lavorano i suoi dipendenti, e questi hanno trovato nel Prime Day una grande occasione per far sentire la propria voce. I lavoratori hanno scioperato in Spagna e Germania, lamentando turni troppo lunghi e condizioni di lavoro inadeguate. Chiesero anche a tutti i consumatori di mandare un messaggio ad Amazon boiccottando il Prime Day - cioè non comprando in quei giorni. In Gran Bretagna, ci fu un picco di lamentele su sicurezza e salute sul lavoro.

Amazon, come si poteva prevedere, nega le accuse. Un portavoce ci disse che "queste accuse e i dati a cui si riferiscono non sono accurate. Gli incidenti nei nostri centri di smistamento non aumentano in corrispondenza del Prime Day, anzi sono stati meno della settimana precedente. Siamo orgogliosi del nostro personale e del nostro ambiente di lavoro, e invitiamo chiunque a venire per vedere con i propri occhi - offriamo visite pubbliche dei nostri edifici, e potete scoprire di più sul sito amazonfctours.com."

Amazon inoltre disse a Wired che la campagna Organise stava diffondendo fake news. "Per quanto ne sappiamo, Organise non controlla se le persone intervistate sono davvero dei dipendenti delle aziende per cui affermano di lavorare".

Image credit: Amazon

Amazon avrebbe potuto fare qualcosa di meglio

Amazon avrebbe potuto anticipare e gestire i problemi tecnici, evitando il crash di un'ora che ha dovuto affrontare. L'accaduto è ancora imbarazzante se si pensa che Amazon è un provider di infrastruttura cloud per molti clienti in tutto il mondo.

La critica maggiore tuttavia non riguarda le questione tecniche. L'anno scorso navigare tra le offerte era faticoso e frustrante, e per di più molti degli "sconti" erano semplicemente ridicoli. Sopratutto per l'ambito dei videogiochi, spesso abbiamo trovato offerte migliori su altri siti.

Ancora peggio, per alcuni prodotti Amazon ha aspettato poche settimane per portare il prezzo sotto a quanto richiesto durante il Prime Day. In altre parole, semplicemente aspettando si poteva risparmiare di più. I clienti si sono sentiti presi in giro e questo non deve ripetersi.

I concorrenti hanno cercato di ostacolare il Prime Day?

Sì, ma non quanto avrebbero voluto. eBay ha fatto qualche buon affare, proponendo prezzi aggressivi e sconti fino al 20%, ma in generale pochi hanno risposto al Prime Day con i propri sconti.

Il Prime Day 2019 sarà diverso?

Sì. Secondo la CNBC il dirigente Amazon Jeff Wilke ha già chiesto miglioramento per prevenire i problemi tecnici dell'anno scorso. "I tecnici stanno già lavorando per migliorare la nostra architettura".

Ci piace pensare che Amazon migliorerà anche la navigabilità delle offerte e renderà più facile per ognuno di noi trovare gli sconti che ci interessano; ma non ci contiamo troppo. La cattiva organizzazione dei prodotti non ha impedito al Prime Day 2018 di infrangere i record, quindi Amazon non ha molti incentivi per cambiare qualcosa - a meno che non decidano che una migliore esplorabilità possa portare a maggiori incassi.

Ma è per questo che ci siamo noi, per mostrarvi i migliori sconti del Prime Day!

Image credit: Amazon

Cosa significa tutto questo per Black Friday e Cyber Monday?

Amazon, chiaramente, sta dando più importanza al Prime Day rispetto al Black Friday e al Cyber Monday, come sostiene anche Digitalcommerce360.com . Già l'anno scorso, infatti, gli sconti del Prime Day erano mediamente più vantaggiosi rispetto a quelli del Black Friday.

Questo non significa che Amazon non prenderà parte agli sconti del Black Friday e del Cybero Monday. Le offerte ci saranno, del tutto simili a quelle viste negli anni scorsi. Ma il Prime Day è più importante per l'azienda, e per questo ci aspettiamo sconti maggiori - sopratutto sui dispositivi della stessa Amazon.

Image credit: Amazon

Prime Day: perché è così importante per Amazon Amazon?

Ci sono alcune differenze importanti tra il Prime Day e il Black FRiday. La prima è che il Prime Day è "di Amazon". Come lascia intendere il nome stesso, che ovviamente si riferisce al programma Amazon Prime. Amazon non possiede il Black Friday, e ciò significa che, in ultima analisi, è solo uno dei venditori che cerca la nostra attenzione, con competizione con tutti gli altri. Per i concorrenti, invece, è molto più difficile farsi sentire durante un evento che la stessa Amazon ha creato dal nulla.

La seconda differenza, forse ancora più importante, è che il Black Friday non crea nuova spesa, ma la sposta un po' temporalmente. Come abbiamo scoperto negli ultimi anni, infatti, i consumatori avrebbero speso comunque il denaro investito nel Black Friday. Semplicemente lo spendono proprio in quel momento.

La spesa del Prime Day è diversa per due ragioni. La prima è che i clienti non stanno spendendo denaro che hanno già previsto di spendere per i regali di natale. E la seconda è che stanno comprando prima di tutto per sé stessi, non per fare regali ad altri. Se si considera la lista dei best seller, infatti, si nota che ci sono molti oggetti descrivibili come "acquisto impulsivo", come le pentole a pressione o le strisce led Hue, il detersivo per lavastoviglie o le padelle da frittura. Sono spese nuove, non semplicemente spese programmate.

C'è un altro vantaggio chiave per Amazon. Gli oggetti più venduti durante il Prime Dai non erano semplicemente prodotti Amazon. Erano prodotti Amazon che si collegano ai servizi Amazon. Fire TV, Kindle, Echo e Alexa. Ognuno è collegato ad Amazon Prime, ed è necessario l'abbonamento per comprarli con lo sconto. Dunque, mentre il Black Friday è semplicemente "un giorno di sconti", il Prime Day è dedicato specificamente ai clienti Prime, che potrebbero voler aumentare il numero di dispositivi legati al proprio account. Con la conseguenza che Amazon consolida il rapporto con i propri clienti e crea dei nuovi utenti a lungo termine.

Grazie al Prime Day, dunque, per Amazon è Natale due volte l'anno.