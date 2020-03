Altered Carbon 2, Netflix rilascia il trailer completo

La scorsa settimana Netflix ha rilasciato il primo teaser per la tanto attesa seconda stagione di Altered Carbon (intitolata Altered Carbon 2). Il teaser è riuscito a esaltarci, ma conteneva solo brevi riprese realmente tratte della serie.

Netflix questa volta ha deciso di pubblicare un trailer completo, che ci dà uno sguardo più ampio su come sarà prossima stagione, con protagonista Anthony Mackie ( Falcon e Winter Soldier ) nel ruolo del nuovo personaggio principale Takeshi Kovacs.

Descritto come "solo per uso militare", il nuovo corpo di Kovacs offre una serie di potenziamenti altamente tecnologici, come "guarigione rapida, tempi di reazione migliorati" e "altri miglioramenti", come la possibilità di far volare le armi direttamente nelle sue mani.

La trama di Altered Carbon 2 vede Kovacs tornare nel mondo di Harlan dopo molti anni in cerca del suo amore perduto da tempo, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), solo per trovare il pianeta assediato dalla guerra.

Il trailer completo di Altered Carbon 2 ci fa pregustare una seconda stagione con i fiocchi, sanguinolenta e piena di azione.

La seconda stagione di Altered Carbon arriverà su Netflix il 27 febbraio. Se fate in fretta forse avrete abbastanza tempo per guardare di nuovo, o per la prima volta, la prima stagione.