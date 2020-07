The Boys 3 confermata da Amazon prima dell’inizio della seconda stagione

Anticipando l’inizio della seconda serie di The Boys previsto per settembre, Amazon Prime Video ha annunciato con largo anticipo che ci sarà una terza stagione dedicata alla popolarissima serie sui "Sup". La notizia è stata annunciata durante il Comic Con 2020 e, a meno che non ci siano nuovi lockdown nel corso del prossimo anno, la terza stagione dovrebbe andare in onda nel 2021. Spesso le serie più popolari vengono rinnovate con largo anticipo, ma il successo della prima stagione di The Boys uscita nel 2019 ha superato largamente le aspettative del team di Amazon, diventando una delle produzioni originali più popolari del catalogo di Amazon Prime.

Un altro dei motivi che potrebbe giustificare l’annuncio largamente anticipato per una nuova stagione di The Boys potrebbe essere costituito dalla grande quantità di tempo necessario a realizzare lo show. Le riprese della seconda stagione sono infatti terminate a fine 2019 e i primi tre episodi usciranno il prossimo 4 settembre a quasi un anno di distanza, il che suggerisce che il lavoro sugli effetti speciali sia andato per le lunghe.

Un nuovo video per The Boys 2

Prima del debutto della seconda stagione, Amazon Prime Video ha rilasciato un nuovo filmato che mostra i i “Boys” impegnati ad affrontare The Deep (Chace Crawford). La scena ricorda molto l’incidente con il delfino visto nella prima stagione, solo che questa volta c’è di mezzo una balena.

In aggiunta, Amazon Prime Video ha annunciato un aftershow per la seconda stagione di The Boys che verrà presentato dall'attrice Aisha Tyler. Il primo episodio nel quale verranno trattati gli eventi della prima stagione uscirà il 28 agosto, poco prima del ritorno dello show.

The Boys è ispirato al fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e parla di un mondo dove i supereroi sono corrotti e vengono gestiti e stipendiati da grandi aziende multinazionali. Un gruppo di attivisti chiamati The Boys e guidati dal carismatico e irruento Billy Butcher (Karl Urban) farà del suo meglio per eliminare tutti i “Sup” (o quasi) dalla faccia della terra.