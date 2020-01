Acquista Windows 10: i prezzi più bassi di gennaio 2020

Purtroppo il periodo per ottenere gratuitamente l’aggiornamento a Windows 10 è scaduto ma non vi è alcun motivo per preoccuparsi, poiché affidandovi a noi di TechRadar potrete comunque acquistare Windows 10 al miglior prezzo possibile. La nuova versione ormai da qualche anno ha riportato l'amato pulsante Start, nonché tutte le funzionalità e le integrazioni che ci si aspetta per il proprio computer dal sistema operativo.

Quindi, se state assemblando un sistema nuovo di zecca o se volete eseguire l'aggiornamento a Windows 10 su un dispositivo più vecchio, dovrete acquistare nuovamente la licenza. Non preoccupatevi, perché controlliamo i prezzi di Windows 10 ogni giorno per assicurarci di proporvi le migliori offerte disponibili.

Perché acquistare la licenza di Windows 10?

Sul vostro computer potreste avere ancora in esecuzione Windows 7 o 8 e, in tal caso questo potrebbe essere il momento più adatto per acquistare Windows 10. Il sistema operativo non porta solo ad un incremento delle prestazioni ma ha con sé nuove funzionalità e impostazioni di sicurezza per il PC che sono al giorno d’oggi fondamentali per svolgere al meglio il vostro lavoro. Dall'aiuto dell’assistente personale Cortana fino all'aumento della velocità che noterete all'istante, vale davvero la pena aggiornare un vecchio sistema a Windows 10.

Acquista Windows 10 Home al miglior prezzo

La versione perfetta di Windows per l’uso domestico

Home è la versione di Windows 10 di cui molte persone avranno bisogno. È specifico per l’uso domestico e include lo streaming di giochi da Xbox One e altre funzionalità introdotte per rendere agli utenti la vita più facile come Cortana o Windows Hello per accedere al PC tramite uno scanner di impronte digitali o il viso. Se Windows 8 è stata la curva di apprendimento più ripida che si possa immaginare, Windows 10 è come il suo predecessore solo in nuove vesti. Se state cercando di acquistare Windows 10 Home oggi, troverete qui sotto alcune eccellenti offerte per risparmiare qualche centesimo.

Acquista Windows 10 Pro al miglior prezzo

Acquistate la versione Pro se pensate che valga la pena pagare di più per le sue maggiori funzionalità

Se avete bisogno di ulteriori miglioramenti in fattore sicurezza e di gestione rispetto alla versione Home, allora acquistate Windows 10 Pro. Include Hyper-V per la virtualizzazione, crittografia dell'intero disco con BitLocker, modalità enterprise IE, Desktop remoto, una versione di Windows Store per le aziende e l’accesso ad una singola applicazione (che blocca il PC per eseguire solo un'applicazione, da utilizzare per un particolare scopo). Gli amministratori di rete possono anche pianificare gli aggiornamenti in modo che non si verifichino in momenti di utilizzo importante del PC.

Acquista in offerta Windows 7

Windows 7: per chi teme il cambiamento

Che cos'è questo OS? Perché Windows 7 occupa una pagina che pubblicizza Windows 10? Comprendiamo che alcuni di voi vogliano davvero restare su Windows 7, forse anche su una nuova macchina. Non temete, lo capiamo totalmente. Forse perché possedete un computer con hardware/software che gira meglio sul vecchio sistema operativo o semplicemente vi trovate meglio. Se siete in una situazione simile e volete operare una scelta tradizionalista per il vostro PC, allora meglio acquistare Windows 7.