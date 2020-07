Apple Pencil in futuro potrebbe catturare i colori che ci circondano

Un giorno potremmo avere l'opportunità di posare la nostra Apple Pencil su una maglietta o la copertina di un libro di cui ci piace il colore e usarlo nei nostri progetti di grafica o per un disegno. O almeno, questo è quanto afferma un brevetto recentemente rilasciato da Apple.

Il brevetto in questione, condiviso da AppleInsider, descrive un "pennino stilo per campionamento di colori" che permette di impiegare per i propri disegni i colori che vediamo nella realtà, semplicemente puntandolo verso gli oggetti.

In realtà questa è un'idea che vediamo apparire sui brevetti rilasciati da Apple dal 2014, quindi dubitiamo che un dispositivo del genere arriverà sul mercato a breve.

A giudicare dalla descrizione presente sul brevetto, sembra che questa Apple Pencil sia dotata di una piccola luce che aiuterebbe sia a rilevare il colore desiderato, sia a indicare lo stato di sincronizzazione con il dispositivo in uso associato.

(Image credit: USPTO/Apple)

Considerando che il brevetto è stato inoltrato a novembre e pubblicato la scorsa settimana, sembra piuttosto improbabile che Apple metta a punto questa versione ottimizzata di Apple Pencil prima della fine del 2020.

L'Apple Pencil di seconda generazione attualmente in commercio è già un ottimo dispositivo, anche se c'è sempre spazio per qualche piccolo miglioramento. Alcuni brevetti rilasciati precedentemente indicavano il supporto ad alcuni nuovi gesti per comandare il proprio iPad, tra cui la possibilità di scorrere una pagina web semplicemente facendo scivolare il dito lungo il dorso della Apple Pencil.

Si è anche detto che Apple starebbe considerando di dotare i nuovi iPhone 12 di uno stilo, anche se a noi sembra un'ipotesi piuttosto improbabile.

Quando si parla di domande di brevetto, comunque, non c'è nessuna garanzia che i dispositivi in questione arriveranno mai sul mercato, quindi come sempre vi consigliamo di prendere questa notizia con cautela.