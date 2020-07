PS5 e Xbox Series X: 10 titoli attesissimi per le console next-gen

Entro la fine di luglio, Microsoft rivelerà l’elenco dei titoli first-party che accompagneranno l’uscita di Xbox Series X e scopriremo finalmente la line-up di lancio della console (con l’eccezione del nuovo capitolo di Call of Duty, che purtroppo non sarà disponibile per la fine dell’anno).

Sony ha già rivelato la line-up di lancio della PS5 , peccato che solo Spider-Man: Miles Morales sia un titolo degno di nota. Anche Deathloop potrebbe dire la sua: si tratta di uno sparatutto in prima persona ispirato a Bioshock e prodotto da Arkane Studios, che sarà disponibile per entrambe le console.

Oltre ai suddetti videogame, sono stati annunciati altri 10 titoli che potrebbero arrivare su PS5 e Xbox Series X. Di seguito, abbiamo stilato un elenco dei titoli più attesi dai gamer, purtroppo nessuno di questi è stato confermato ufficialmente per le console next-gen… o almeno, non ancora.

Elden Ring

(Image credit: FromSoftware)

Elden Ring sarà distribuito su PS4, Xbox One e PC, ma non è stata ancora fissata una data di uscita, ma saremmo sorpresi se lo sviluppatore di Dark Souls, From Software, non commercializzasse una versione per PS5 e Xbox Series X nel 2021. L’azienda potrebbe anche riproporre la strategia di marketing usata per Dark Souls 2, ossia introdurre il titolo sulle attuali console, e poi distribuire una versione rimasterizzata e migliorata.

Starfield

(Image credit: Bethesda)

Il nuovo gioco di ruolo di Bethesda Game Studios, Starfield, non è stato ancora ufficialmente confermato. Non sappiamo pressoché nulla dalla sua rivelazione nel 2018, quando l’azienda aveva dichiarato che il suo sviluppo era appena cominciato.

Siamo abbastanza certi, tuttavia, che verrà distribuito sulle future console, perché Bethesda sta lavorando per lo più a titoli next-gen: Deathloop e Ghostwire: Tokyo, per esempio, sono previsti in esclusiva per le console di nuova generazione.

Elder Scrolls 6

Questa immagine è tratta da Elder Scrolls Online. (Image credit: Bethesda)

Lo sviluppo di TES VI ricorda molto quello di Starfield: il progetto è ancora in fase di sviluppo e probabilmente debutterà solo nei prossimi anni. Per allora, PS5 e Xbox Series X avranno già sostituito i rispettivi predecessori nelle nostre case.

Gioco di ruolo su Harry Potter

Quest’immagine è tratta da uno dei giochi Harry Potter di EA (Image credit: EA)

Secondo Bloomberg , un titolo del franchise Harry Potter, di cui già si era parlato nel 2018, potrebbe debuttare su PS5 e Xbox Series X. Speriamo si riveli un titolo di successo come le controparti Lego.

Dragon Age 4

(Image credit: EA)

Anche in questo caso non è stato fatto alcun annuncio ufficiale, tuttavia EA (Electronics Art) ha sostanzialmente confermato che il prossimo capitolo del brand Dragon Age sarà distribuito su PS5 e Xbox Series X, mostrando dei filmati dimostrativi durante l’EA Play 2020. L’azienda ha spiegato che BioWare sta lavorando sull’hardware di nuova generazione per realizzare mondi di gioco fantastici con cui sorprendere gli appassionati.

Skate

Durante l’EA Play 2020, l’azienda ha confermato che un nuovo Skate è in lavorazione; non hanno annunciato su quali piattaforme debutterà, ma considerando che non hanno potuto mostrare nemmeno un trailer, è plausibile che debutterà solo su console next-gen.

Batman: Gotham Knights

(Image credit: Warner Interactive)

Pare che un nuovo capitolo del Cavaliere Oscuro sia in lavorazione, e stando a un recente post su Resetera , dovrebbe chiamarsi "Batman Gotham Knights". Warner Bros Montreal, lo sviluppatore di Arkham Origins, dovrebbe esser stato incaricato del progetto, considerati i misteriosi messaggi pubblicati su Twitter .

Bloomberg ha anche menzionato che un nuovo capitolo del brand Batman verrà rivelato all'evento di agosto Fandome DC. A detta di Eurogamer , il titolo uscirà solo su hardware di nuova generazione.

Suicide Squad

(Image credit: Warner Bros)

Eurogamer ritiene che Rocksteady Studios, sviluppatore della serie Batman: Arkham, stia lavorando a un gioco basato sui personaggi di Suicide Squad (DC Comics). Anche questo titolo uscirebbe solo sulle console di nuova generazione, inoltre non dovrebbe mancare molto all’annuncio, visto che Rocksteady non rilascia un nuovo gioco da Arkham VR del 2016.

Diablo 4

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Diablo 4 è stato ufficialmente annunciato per PC, PS4 e Xbox One, ma è probabile che venga distribuita anche una versione per le nuove console. Durante un’intervista con The Telegraph , Allen Adham di Blizzard ha dichiarato che stanno lavorando anche a giochi next-gen, ma senza entrare nei dettagli. Blizzard ha rilasciato diversi DLC negli ultimi anni, per cui è probabile che ora si concentrerà sulle console next-gen.

Beyond Good and Evil 2

Non sappiamo se il sequel di Ubisoft vedrà mai la luce, visto che è stato svelato tre anni fa, ma non è mai stata annunciata una data di uscita. Dovrebbe trattarsi di un gioco di ruolo cooperativo ambientato in un enorme mondo futuristico, ma non ne sappiamo molto dal momento che la società non svelato quasi nulla in merito. Riteniamo che sarà annunciato per PS5 e Xbox Series X.