TechRadar RSS

I feed RSS (Really Simple Syndication) sono utili per vedere i contenuti di moltissimi siti web, senza però visitare singolarmente tutte le loro pagine.

Tutti gli articoli pubblicati dai vostri siti preferiti appaiono infatti in una singola lista, il che vi permette di risparmiare tempo e allo stesso tempo vi assicura di non perdervi mai nulla.

Scegliere quali siti seguire è molto semplice: basta trovare e cliccare l'icona RSS, oppure prendere un indirizzo URL e incollarlo nel vostro lettore di RSS preferito. In fondo a questa pagina, inoltre, trovate una lista con i contenuti di Techradar organizzati per categoria.

Come leggere i feed RSS

Ci sono fondamentalmente due modi per leggere un feed RSS. Il primo è il vostro browser, che con ogni probabilità è compatibile nativamente con i feed RSS (lo sono tutti i browser moderni).

Il secondo modo è usare un programma apposito, che spesso e volentieri si usa direttamente dal browser. Il nostro preferito è Feedly ma ne estistono molti altri, come The Old Reader o Flipboard. Tutti questi programmi controllano se i vostri siti hanno pubblicato qualcosa di nuovo, e se lo hanno fatto ve ne mostrano titolo, sommario e alcuni paragrafi (a volte l'intero articolo). Poi potrete cliccare per visitare il sito e leggere tutto il testo, se volete.

Come iscriversi o aggiugnere un feed RSS

Come abbiamo accennato, molti siti web hanno l'icona dei feed RSS da qualche parte. O forse sarebbe più corretto dire "avevano", perché non è più molto di moda. In ogni caso, se la trovata basta cliccarci per iscriversi, in genere questa semplice azione vi rimanda a Feedly o al vostro lettore di RSS preferito.

Diversamente, potete copiare l'indirizzo URL del sito che volete seguire, e poi usare la funzione Aggiungi nel vostro programma RSS. Spesso e volentieri, all'interno del lettore di feed RSS è possibile anche cercare i vostri siti preferiti, semplicemente digitandone il nome.

