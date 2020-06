Serie A, come guardare Atalanta - Sassuolo e le altre partite in streaming

Il 20 giugno riprende la serie A. Dopo le ultime partite tenutesi il 9 marzo tra polemiche e paure riguardanti la pandemia da coronavirus, si riparte dalla venticinquesima giornata.

Oltre tre mesi fa questa giornata è stata caratterizzata da una forte frammentazione: alcune partite sono state giocate secondo calendario, altre rimandate e recuperate nei giorni successivi e altre ancora che si giocheranno nei prossimi giorni.

Dalla partita di (ri)apertura del campionato, Torino - Parma, si giocherà praticamente ogni giorno. La Serie A sarà un flusso continuo di partite fino al 2 agosto, con solo tredici giorni senza partite previste.

I tifosi più incalliti non vorranno perdersene una. Ad oggi nel nostro Paese tutte le partite di Serie A potranno essere seguite su Sky (tutte le partite), NowTV (7 partite su 10 ogni giornata) e DAZN (3 partite su 10 ogni giornata), tutti servizi a pagamento.

Se volete vedere la Serie A senza registrare due abbonamenti, attualmente Tim Vision offre un pacchetto con tutta la Serie A, offrendo NowTV e DAZN in bundle: se volete non perdervi neanche una partita, è probabilmente l'offerta streaming più valida al momento.

Tuttavia, se vi trovate all’estero, alcuni canali trasmetteranno alcune partite in chiaro e non avrete bisogno di pagare alcun servizio!

Visto il ritmo forsennato e i perenni cambiamenti alla classifica che ci attendono, cerchiamo di fare un po’ di ordine su partite, calendario e tutto ciò che potrebbe servirvi per guardare comodamente questo finale di stagione, con un occhio di riguardo anche per coloro che si trovano all’estero.

Le partite della 25° giornata e dove vederle (20, 21 giugno 2020)

Torino - Parma (20 giugno, 19:30) Dove vederla in Italia: Sky (e Now TV) Dove vederla all’estero: DAZN (Canada, Germania, Austria) Premier Sports (Regno Unito) ESPN+ (Stati Uniti) Il campionato riparte da una partita equilibrata e, anche se i tre mesi di stop potrebbero nuocere allo spettacolo, entrambe le squadre hanno bisogno di questi tre punti. Belotti e compagni arrivano da sei sconfitte consecutive in campionato, mentre i crociati con una vittoria si porterebbero in piena corsa all’Europa League.

Hellas Verona - Cagliari (20 giugno, 21:45) Dove vederla in Italia: DAZN Dove vederla all’estero: DAZN (Canada, Germania, Austria) Premier Sports (Regno Unito) ESPN+ (Stati Uniti) Il Verona ha la quarta difesa del campionato e potrebbe raggiungere l’Europa dopo trent’anni se continuasse con queste prestazioni. Dall’altra parte i cagliaritani occupano una posizione di metà classifica, assolutamente da migliorare.

Atalanta - Sassuolo (21 giugno, 19:30) Dove vederla in Italia: Sky (e Now TV) Dove vederla all’estero: DAZN (Canada, Germania, Austria) Premier Sports (Regno Unito) ESPN+ (Stati Uniti) Gli uomini di Gasperini sono arrivati ai quarti di finale di Champions League proprio il giorno in cui la FIGC sospendeva i campionati nazionali per l’emergenza Covid-19. Con il miglior attacco del campionato e un quarto posto da difendere e magari migliorare, si trovano di fronte il Sassuolo, squadra altalenante ma che lungo la stagione è stato in grado di arrestare la corsa di squadre come Juventus e Roma.

Inter - Sampdoria (21 giugno, 21:45) Dove vederla in Italia: Sky (e Now TV) Dove vederla all’estero: DAZN (Canada, Germania, Austria) Premier Sports (Regno Unito) ESPN+ (Stati Uniti) Rai Italia (tutto il mondo) Le ultime due giornate di Serie A hanno visto l’Inter di Antonio Conte sconfitta da Lazio e Juventus, dirette rivali per la corsa allo scudetto. Uscita nei giorni scorsi dalla Coppa Italia per mano del Napoli, i tre punti sono importantissimi per cambiare rotta. Gli uomini di Ranieri sono invece a un punto dalla zona retrocessione; cercheranno il riscatto alla Scala del calcio, nella speranza di ritrovare le capacità da goleador di Quagliarella, capocannoniere della scorsa stagione.

Le partite della prossima settimana

27° giornata (22, 23 e 24 giugno 2020)

Fiorentina - Brescia (22 giugno, 19:30)

Lecce - Milan (22 giugno, 19:30)

Bologna - Juventus (22 giugno, 21:45)

Hellas Verona - Napoli (23 giugno, 19:30)

Spal - Cagliari (23 giugno, 19:30)

Genoa - Parma (23 giugno, 21:45)

Torino Udinese (23 giugno, 21:45)

Inter - Sassuolo (24 giugno, 19:30)

Atalanta - Lazio (24 giugno, 21:45)

Roma - Sampdoria (24 giugno, 21:45)

28° giornata (26, 27 e 28 giugno 2020)

Juventus - Lecce (26 giugno, 21:45)

Brescia - Genoa (27 giugno, 17:15)

Cagliari - Torino (27 giugno, 19:30)

Lazio - Fiorentina (27 giugno, 21:45)

Milan - Roma (28 giugno, 17:15)

Napoli - Spal (28 giugno 19:30)

Sampdoria - Bologna (28 giugno 19:30)

Sassuolo - Verona (28 giugno, 19:30)

Udinese - Atalanta (28 giugno, 19:30)

Parma - Inter (28 giugno, 21:45)

Come guardare la serie A ovunque vi troviate

La localizzazione geografica porta spesso disagi. Potreste trovarvi in un paese in cui DAZN non trasmette la Serie A oppure, trovandovi in Italia, non avere accesso a ESPN+. Avreste quindi pagato dei servizi e non potrete sfruttarli al pieno delle proprie potenzialità.

Questo perché molti servizi streaming hanno cataloghi differenti in base al luogo in cui vi trovate, indipendentemente da dove abbiate registrato un abbonamento, e alcuni canali sono del tutto inaccessibili in alcuni Paesi.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate. Questo software permette sostanzialmente di modificare il vostro indirizzo IP, permettendovi di accedere ai contenuti di altri Paesi. In altre parole potrete accedere ovunque vi troviate alla vostra piattaforma streaming preferita, come se vi trovaste in Italia, e godervi la serie A con telecronaca in italiano. Questo ovviamente vale anche al contrario: se siete madrelingua tedeschi e al momento vi trovate in Italia, potrete accedere, utilizzando una VPN, alla piattaforma DAZN tedesca.

