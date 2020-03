PS5, domani la presentazione ufficiale in streaming: ecco come vederla

Secondo un tweet ufficiale di PlayStation Europe, domani 18 marzo si terrà un live streaming dedicato alla PS5, durante il quale molto probabilmente si andranno ad approfondire le specifiche tecniche e le capacità della nuova console di Sony.

Mark Cerny, il Lead System Architect di PS5, parlerà in diretta streaming e dovrebbe spiegare nel dettaglio l’architettura di sistema della PS5 e che influenza avrà per i giochi del futuro.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBvMarch 17, 2020