Le migliori cuffie per ufficio del 2020

Se stai cercando le migliori cuffie e i migliori auricolari professionali per effettuare teleconferenze in ambito lavorativo, sei nel posto giusto. Non importa quanto sia chiassoso l'ufficio in cui lavori, queste cuffie ti garantiranno sempre la migliore esperienza sonora.

Tutte le cuffie che trovate in questa pagina includono funzionalità che assicurano chiamate vocali e videochiamate con la massima qualità di audio e registrazione.

Sono dotate di microfoni di fascia alta con cancellazione del rumore, il che significa che le persone con cui state parlando non sentiranno alcun brusio di sottofondo. Abbiamo lasciato fuori marchi come Beats, poiché non rispettano appieno le caratteristiche che state cercando.

Queste cuffie inoltre offrono una fedelissima qualità audio senza costare un occhio della testa. Sono anche abbastanza compatte, semplici da portare con sé e hanno un design elegante e professionale.

Ci sono molti i prodotti sul mercato, e questo può rendere difficile la scelta delle migliori cuffie professionali adatte alle vostre esigenze. E noi siamo qui a darvi una mano per la vostra decisione.

Continuate a leggere questa guida per scoprire quali sono le nostre scelte e non dimenticate di utilizzare il nostro strumento di confronto dei prezzi per acquistare queste fantastiche cuffie al miglior prezzo sul mercato.



Una volta che avrete acquistato le cuffie, assicuratevi di dare un'occhiata anche al nostro elenco dei migliori software per le videoconferenze.

1. Philips Fidelio X2

Cuffie brillanti a un prezzo eccezionale

Design acustico: aperto | Peso: 0,25 kg | Lunghezza cavo: 2,98 metri | Risposta di frequenza: 5-40.000Hz | Driver: due altoparlanti da 1,9 " | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 100 dB @ 1mW | Impedenza: 30 Ohm | Durata della batteria: N / A | Raggio wireless: N / A | NFC: N / A

Suono brillante

Ottimo rapporto qualità prezzo

Pulsante multifunzione con poche funzionalità

Le Philips Fidelio X2 sono un paio di cuffie superbe che offrono un comfort eccezionale e una qualità costruttiva a dir poco eccellente, uniti a un suono in grado di competere anche con le rivali più famose.

Il loro design confortevole permette di indossarle anche per lunghi lassi di tempo, grazie all’imbottitura in memory foam.

2. Bose QuietComfort 35

Bose ha eliminato i fili dalle sue cuffie più rinomate

Design acustico: chiuso | Peso: 0,30 kg | Lunghezza cavo: 1,20 metri | Risposta di frequenza: N / A | Driver: N / A | Tipo di driver: N / A | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 20+ ore | Raggio wireless: N / A | NFC: Sì

Suono ampio e cristallino

Incredibile cancellazione del rumore

Bisogna abituarsi all'equalizzatore attivo

Design monotono

Bose ha finalmente portato la sua fantastica tecnologia di cancellazione del rumore su un paio di cuffie wireless, e lo ha fatto senza i tradizionali svantaggi delle cuffie senza filo: suonano alla grande e la durata della batteria è abbastanza anche per le teleconferenze più lunghe. Passare alla modalità wireless con le cuffie professionali significa che anche meno ingombro sulla scrivania, consentendo di liberare spazio per altro.

Con un prezzo di circa 240 euro si conquistano un posto all'estremità premium della classifica, ma se desiderate le migliori cuffie con cancellazione del rumore disponibili ad oggi non ne troverete di migliori.

3. Plantronics BackBeat Pro 2

Le migliori amiche di un viaggiatore business

Design acustico: chiuso | Peso: 0,289 kg | Lunghezza cavo: N / A | Risposta di frequenza: N / A | Driver: 40mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 24 ore | Raggio wireless: 100 metri | NFC: No

Incredibile durata della batteria di 24 ore

Cancellazione attiva del rumore

Ottima qualità del suono

Il design non è per tutti

Le Plantronics BackBeat Pro offrono un’ottima durata della batteria, grande qualità del suono e una buona cancellazione attiva del rumore. Se confrontate alle Bose QuietComfort 35s o alle Fidelio NC1, questa funzione è nettamente inferiore - ma a soli $200 (€200) è difficile pensare di poter acquistare una cuffia migliore.

In definitiva, le BackBeat Pro 2 sono dotate di un'incredibile durata della batteria, un comfort stupefacente e la possibilità di associare due dispositivi come se fossero uno e, soprattutto, una buona qualità sonora.

4. Sennheiser Momentum Wireless

Incredibile fedeltà sonora a un prezzo competitivo

Design acustico: chiuso | Peso: N / A | Lunghezza cavo: 1,90 metri | Risposta di frequenza: 16-22.000Hz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: 28 ohm | Durata della batteria: 25+ ore | Raggio wireless: +10 metri | NFC: Sì

Il suono migliore della categoria

Durata della batteria eterna

Pulsante multifunzione delicato

Terribilmente costose

Queste cuffie wireless sono dotate di qualità superbe senza esclusione di colpi, ma a causa del prezzo proibitivo per molti saranno inaccessibili. Tuttavia, se siete degli amanti dell'audio che non bada a spese, non esitate: questo comodo set di cuffie vi durerà a lungo, probabilmente per anni.

5. RHA T10i

Auricolari premium adatti a tutti

Design acustico: chiuso | Peso: 0,04 kg | Lunghezza cavo: 1,35 metri | Risposta di frequenza: 16-40.000Hz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 100 dB / mW | Impedenza: 16 ohm | Durata della batteria: N / A | Raggio wireless: N / A | NFC: N / A

Confortevoli

Incredibile qualità del suono

Bassi potenti

Costosi

Se preferisci degli auricolari in-ear gli RHA T10i sono il primo set che dovreste prendere in considerazione, per un semplice motivo: la qualità del suono è incredibile, grazie all’audio avvolgente che si crea quando le cuffie vengono indossate. Inoltre, i bassi sono potenti nonostante le ridotte dimensioni degli auricolari.

Gli RHA T10i presenta un design pulito con una finitura in metallo intorno ai driver e al cavo. Vengono inoltre forniti diversi gommini per il padiglione auricolare, nel caso in cui quelli standard non si adattino all’orecchio. Sono più costosi degli altri prodotti in lista, ma c'è una buona ragione per cui si trovano in alto nella nostra classifica di auricolari professionali.

6. Shure SE215

Eccellenti auricolari in-ear di fascia media per uso professionale

Design acustico: N / A | Peso: N / A | Lunghezza cavo: 1,60 metri | Risposta di frequenza: 22Hz-17.500kHz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: 20 ohm | Durata della batteria: N / A | Raggio wireless: N / A | NFC: N / A

Design sobrio

Suono avvolgente

Manca il pulsante multifunzione

Se siete alla ricerca dei migliori auricolari in-ear dovreste davvero guardare l'intero catalogo di Shure, troverete diverse opzioni in-ear davvero eccellenti. Tra tutti, tuttavia, i nostri preferiti sono gli Shure SE215: non sono i migliori della loro gamma, tuttavia offrono il miglior rapporto qualità-prezzo di qualsiasi altra cuffia Shure.

Certo, questi auricolari hanno un bell'aspetto grazie al design traslucido futuristico, ma la cosa migliore è che le potete acquistare per circa €90.

7. Bose QuietControl 30

La cancellazione del rumore di Bose è la migliore in assoluto

Design acustico: N / A | Peso: 0,028 kg | Lunghezza cavo: N / A | Risposta di frequenza: N / A | Driver: N / A | Tipo di driver: N / A | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 10 ore | Raggio wireless: 10 m | NFC: Sì

Cancellazione del rumore stellare

Batteria a lunga durata

Il suono non è eccezionale per il prezzo

Laccio fastidioso

La vita è piena di compromessi, e questi auricolari non sono esclusi. Il lato positivo è un livello di cancellazione del rumore alla pari con le cuffie over-ear del marchio, ma il compromesso qui è sulla qualità del suono, che semplicemente non è buona come quella di altri auricolari o cuffie over-ear che abbiamo provato.

Tuttavia, se li utilizzerete per videochiamate o teleconferenze in un ufficio rumoroso, vale sicuramente la pena prenderli in considerazione.

8. V-Moda Forza

Auricolari che soddisferanno ogni esigenza

Design acustico: N / A | Peso: 0,013 kg | Lunghezza cavo: 0,80 metri | Risposta di frequenza: 20-40.000Hz | Driver: 5,8 mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 99dB @ 1kHz 1mW | Durata della batteria: N / A | Raggio wireless: N / A | NFC: N / A

Design modulare futuristico

Resistenti all'acqua

Cavo leggermente ingombrante

Pulsante multifunzione con poche funzionalità

I V-Moda Forza hanno molto da offrire: suonano bene, sono costruiti per durare a lungo e hanno un design modulare innovativo che ci piace davvero. Gli auricolari Forza, quindi, sono perfetti per chiunque desideri utilizzarli in ogni momento della giornata, e in ogni situazione.

Certo, non godono di un suono perfetto, ma la resistenza all'acqua e il design modulare li rendono un'opzione piuttosto convincente.