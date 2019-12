State cercando di capire come installare Windows 10 tramite USB o DVD? Bene, siete nel posto giusto. Windows 10 è disponibile dal 2015 e Microsoft ha apportato numerosi miglioramenti a questo sistema operativo: se non avete ancora effettuato l'upgrade, questo è il momento giusto per farlo.

Potrete effettuare l’aggiornamento con Windows Update o con la chiavetta USB che potete trovare nella confezione venduta al dettaglio. Tuttavia, se avete acquistato una Product Key online o se avete perso il supporto di installazione originale e desiderate eseguire una formattazione, potrete creare un CD di ripristino o una chiavetta USB avviabile.

Questo potrebbe tornarvi utile per installare il sistema operativo su un nuovo computer senza sistema, o nel caso qualcosa andasse storto con l’installazione.

Non preoccupatevi, non è così complicato come sembra. Vi forniremo una guida completa all'installazione di Windows 10 dalla chiavetta USB o dal DVD.

Una volta installato Windows 10, date anche un'occhiata alla nostra guida per ottenere il massimo dal nuovo sistema operativo.

Di cosa avrete bisogno

Forse l'opzione più semplice per creare un'unità di installazione di backup è tramite USB. Se avete intenzione di seguire questa strada, avrete bisogno di un'unità flash USB da almeno 4 GB. Ricordate che tutto ciò che è presente sull'HDD/SSD verrà cancellato durante il processo, quindi è consigliabile eseguire un backup prima di iniziare.

In alternativa è possibile creare un disco di installazione di backup con un DVD se sul computer è presente un masterizzatore. A ogni modo avrete bisogno di un programma di terze parti per completare il lavoro. Consigliamo Rufus per USB o ImgBurn se si utilizza un DVD.

Infine avrete anche bisogno del vostro codice Product Key. Lo potete trovare nell'e-mail di conferma se avete acquistato Windows 10 online, nella scatola in caso di acquisto al dettaglio o sul computer se avete acquistato un PC con Windows 10 installato e pronto all'uso.

Se non riuscite a trovarlo noi vi consigliamo di scaricare ed eseguire uno strumento chiamato Belarc Advisor, che può mostrarvi la Product Key.

Scaricare il file ISO di Windows 10

Il file principale con cui lavoreremo qui è l 'ISO di Windows 10 . Per evitare troppi tecnicismi vi basti sapere che un file ISO è un “file immagine” del supporto di installazione di Windows 10.

Esistono diversi siti da cui è possibile scaricare il file ISO, ma consigliamo di effettuare il download dal sito ufficiale di Microsoft. Se lo scaricherete su un dispositivo Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10, vi consigliamo di utilizzare lo strumento media creation tool di Microsoft.

Se il sistema operativo sul vostro dispositivo non lo supportasse, come ad esempio nel caso di macOS, dovrete visitare la pagina Scarica immagine disco di Windows 10.

Da qui vi verrà data la possibilità di selezionare la versione desiderata, una aggiornata a novembre 2019 o una a ottobre 2018.

Create il disco d’avvio

Dopo aver scaricato il file ISO e i software Rufus o ImgBurn, possiamo creare il disco di installazione. Tramite USB, inserite la vostra unità flash in una porta del computer e avviate Rufus. Dalla schermata principale assicuratevi che l'unità flash sia selezionata sotto la voce "dispositivo".

A questo punto cliccate sull'icona del disco accanto a "crea un disco di avvio con", selezionate ISO e fate clic su Avvia. Il processo dovrebbe richiedere circa 10 minuti.

Per creare un DVD con ImgBurn è sufficiente caricare il programma con il disco nell'unità ottica. Selezionate poi "Scrivi file immagine su disco", quindi assicuratevi che l'unità DVD sia selezionata come destinazione. Sotto la voce "sorgente", selezionate il file ISO e cliccate sull'icona di avvio. Il completamento di questo processo potrebbe richiedere più tempo.

Dritti al punto

Da qui le cose sono abbastanza semplici se avete già installato qualcosa da USB o DVD in passato. La prima cosa da fare è riavviare il computer con l'unità USB o il DVD inseriti.

Quando il logo del produttore viene visualizzato sullo schermo, premete F12 o F2 (varia in base al produttore) per passare al menu di avvio da cui usare il disco di installazione.

Quando viene visualizzato il menu di avvio, scegliete un’opzione tra l'avvio da USB o DVD, quindi premete Invio. Da qui, il programma di installazione di Windows 10 dovrebbe caricarsi e sarete sulla buona strada per la nuova installazione.

Avete quasi finito

Una volta caricato il programma di installazione di Windows 10, selezionate le impostazioni della lingua e fate clic su Avanti. Quindi cliccate su "Installa ora".

Dopo aver accettato il contratto di licenza, verrà visualizzata una schermata in cui è possibile eseguire l'aggiornamento o eseguire un'installazione personalizzata. Se volete trasferire i file da Windows 7, 8 o 8.1, cliccate su Aggiorna e seguite i passaggi.

Se usate un computer nuovo o desiderate un'installazione pulita, cliccate su Personalizzata. La schermata successiva mostrerà le partizioni. Se avete un computer nuovo senza un sistema operativo preinstallato, cliccate sulla partizione Spazio non allocato e poi Avanti.

Se volete eliminare i dati dal vostro PC, vi consigliamo di eliminare le vecchie partizioni, selezionare "Spazio non allocato" e quindi fare clic su Avanti.

L’ultimo passo

Windows inizierà a copiare i file e potrebbe riavviarsi più volte. Sarete quindi guidati attraverso diverse schermate per la personalizzazione delle impostazioni, la configurazione di un account e l’accesso al vostro account Microsoft.

Al termine del processo di installazione si aprirà automaticamente la schermata desktop. Potrebbe venirvi richiesto di inserire il codice Product Key per attivare Windows al termine di questi passaggi.