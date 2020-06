PS5, tutto quello che sappiamo finora sul prezzo e data di uscita

Sony ha rivelato il design di PS5 , ma il prezzo ancora non è chiaro, dato che l’azienda non ha divulgato queste informazioni durante la recente presentazione della console.

Tuttavia, l’evento ci ha regalato diverse informazioni interessanti che aiutano a capire quale potrebbe essere il prezzo di PS5, nonché la lista dei giochi disponibili al lancio e alcune delle periferiche su cui possiamo aspettarci di mettere le mani.

La sorpresa più grande del recente evento di PS5 forse è quella relativa al fatto che Sony non presenterà solo una, ma due console. Oltre al modello standard dotato di lettore ottico, infatti, ci sarà anche una PS5 digitale, come Xbox One S All-Digital Edition, che è più snella ed elimina il classico lettore del disco. Ci aspettiamo che PS5 Digital sia più economica rispetto al modello standard, ma Sony non ha rivelato il prezzo di entrambe le console.

Inoltre, non abbiamo ricevuto alcuna informazione in merito né ai preordini né ai bundle che saranno disponibili alla presentazione di PS5, ma ci aspettiamo che diversi giochi presentati durante l'evento saranno inclusi nella console quando uscirà alla fine del 2020.

Quindi, quale potrebbe essere il prezzo di PS5 in base a quello che sappiamo finora? Continuate a leggere per scoprirlo e tenete d'occhio questa pagina poiché verrà aggiornata con ulteriori informazioni non appena saranno confermate.

FATTORI CHIAVE

Prezzo PS5 previsto: 499 euro

Prossima data per ulteriori informazioni sui prezzi: forse luglio

Data di preordine: forse luglio

Quali bundle possiamo aspettarci: Call of Duty, NBA 2K20 e Miles Morales: Spider-Man

DOVE PREORDINARE PS5

(Image credit: Sony)

I preordini di PS5 non sono ancora attivi, ma è possibile registrarsi sul sito ufficiale PlayStation per ricevere notifiche via e-mail. Se vi iscrivete alla newsletter, potreste essere fra i primi a sapere quando saranno disponibili i preordini, ma non è garantito che riusciate ad acquistarla. Se siete interessati a mettere le mani su una delle console il prima possibile, consigliamo di inserire il vostro nome nell'elenco.

Quando i preordini saranno attivi, tuttavia, aspettatevi di pagare un anticipo per proteggere la vostra prenotazione, forse intorno ai 50-100 euro.

I preordini degli anni precedenti sono stati attivati dopo l'E3, quindi PS5 potrebbe essere preordinata durante i mesi estivi e un rilascio definitivo a novembre. Diverse indiscrezioni suggeriscono un rallentamento della produzione a causa della pandemia di coronavirus, che porterebbe a una disponibilità limitata della console, quindi agite subito non appena sarà possibile preordinare la PS5.

Il pre-ordine di PS4 è stato un successo, dal momento che numerosi rivenditori avevano esaurito la disponibilità della console nel giro di poche settimane. Questo è stato merito di un fantastico periodo di annunci da parte di Sony, quindi resta da vedere se i preordini di PS5 avranno lo stesso successo con Xbox alle calcagna.

QUANTO COSTERÀ LA PS5?

(Image credit: Sony)

Sony non ha ancora confermato il prezzo di PS5, ma gli analisti suggeriscono un costo di 499 euro, il che avrebbe senso dato che la console di prossima generazione dovrebbe garantire prestazioni all’avanguardia. La cifra di 499 euro si riferisce al modello standard, ma il recente evento di Sony ha mostrato due PS5: una dotata di lettore ottico e una completamente digitale (ne parleremo più avanti).

Gli ultimi eventi ufficiali di Sony non hanno rivelato il prezzo di PS5, ma la competizione con Xbox Series X di Microsoft entra nel vivo. Se Sony dovesse annunciare il prezzo di PS5 e la data di preordine prima di Microsoft, quest’ultima potrebbe decidere di annunciare il costo della propria console all'ultimo minuto e viceversa.

Indiscrezioni recenti suggeriscono anche che Sony starebbe limitando la produzione di PS5 a causa della pandemia di Covid-19. Questo potrebbe aumentare il prezzo di PS5, ma sappiamo che il preordine avrà una priorità maggiore.

Tuttavia, il presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha recentemente suggerito che il prezzo di PS5 potrebbe essere vicino alla decisione e la console potrebbe costare di più rispetto a Xbox Series X.

In un'intervista con GamesIndustryBiz, Ryan ha affrontato la speculazione in merito al costo di PS5, suggerendo che potrebbe essere un duro colpo per il portafoglio dei giocatori e l’azienda potrebbe non impegnarsi a battere Xbox Series X su questo aspetto.

In merito al fatto di una possibile recessione correlata a Covid-19, Ryan ha dichiarato:

"Penso che il modo migliore per affrontare questa situazione sia offrire il miglior rapporto qualità-prezzo possibile. Non intendo necessariamente il prezzo più basso, ma il valore della console dipende da numerosi fattori. Nel nostro segmento bisogna considerare il numero di giochi, la profondità, la qualità e il prezzo di quest’ultimi, insieme alle funzioni della piattaforma".

(Image credit: Sony)

Non ci aspettiamo che PS5 sia economica e Sony sembra confermarlo, dal momento che enfatizza il valore della console di prossima generazione.

In un'intervista con BBC, a seguito dell'evento di rilevazione dei giochi per PS5, a Ryan è stato chiesto se fosse il momento giusto per rilasciare una nuova console durante questo periodo di incertezza, soprattutto dal punto di vista economico.

Ryan ha dichiarato che "la saggezza e la storia dimostrano che la nostra attività è una di quelle che potrebbe risentirne di più, ma penso che questo rafforzerà la nostra necessità di garantire il giusto valore alla console. E sottolineo il valore rispetto al prezzo”.

"Dobbiamo fare la massima attenzione per garantire che la nostra proposta sia all’altezza di ciò a cui aspira la comunità".

Ci aspettiamo che il prezzo di PS5 sia in linea con la sua tecnologia e sarà una console potente. Sappiamo già che la console di prossima generazione implementerà un SSD personalizzato, audio 3D e ray tracing, che è diventato popolare sui PC da gaming. I costi dei componenti e una serie di hardware personalizzato potrebbero fare in modo che il prezzo di PS5 sia elevato. Tuttavia, Mark Cerny ha voluto ricordare agli spettatori che Sony sta prendendo sul serio la propria "responsabilità di essere conveniente", in particolare con il suo SSD, durante la conferenza di marzo.

PS5 implementa moltissimo hardware personalizzato, che sarà un fattore fondamentale nel prezzo finale della console. Questo permetterà a Sony di mantenere il controllo sul suo sistema, ma rende anche i componenti principali più vulnerabili a difetti. Al momento sembra che Sony stia lavorando per bilanciare nel miglior modo possibile i costi dei componenti personalizzati, assicurandosi che il prezzo di PS5 non deluda il grande pubblico.

Non è chiaro al momento se Sony deciderà di vendere le prime PS5 in perdita, come tendono a fare tutte le console. La storia ci insegna che il guadagno arriva dopo la riduzione dei costi dei componenti e l'aumento della quota di mercato. Sony potrebbe decidere di sottovalutare la propria console, almeno nella prima fase, per guadagnare un’ottima base di giocatori o dividere il mercato con versioni diverse di PS5. In ogni caso, la concorrenza si fa sempre più forte e il tempo passa.

QUANTO COSTERÀ LA PS5 DIGITAL EDITION?

(Image credit: Sony)

Abbiamo pensato di dare un'occhiata al design di PS5 durante l'evento di giugno di Sony, ma la presenza di una PS5 Digital Edition non era prevista.

PS5 Digital Edition ci ricorda molto la Xbox One S All-Digital Edition, che mantiene le stesse specifiche ma rimuove il lettore del disco, concentrandosi esclusivamente sul contenuto digitale, rendendola un po' più snella.

Ci aspettiamo che PS5 Digital Edition sia più economica rispetto al modello standard, anche se non è chiaro quale potrebbe essere la differenza in termini di cifre. Tuttavia, i componenti implementati nella versione Digital Edition sono gli stessi, quindi non ci aspettiamo un prezzo molto inferiore, ma potrebbe essere una scelta più conveniente per coloro che hanno un budget limitato.

Xbox One S All-Digital costa circa 50 euro in meno rispetto al modello tradizionale, quindi possiamo prevedere un simile divario di prezzo tra PS5 e PS5 Digital Edition.

Parlando alla BBC in merito alla possibile differenza di prezzo tra PS5 e PS5 Digital Edition, Jim Ryan, amministratore delegato di PlayStation, non si è espresso a riguardo.

Ryan ha dichiarato "numerosi consumatori stanno acquistando esclusivamente in digitale in questi giorni, ma abbiamo comunque deciso di offrire al pubblico più di una scelta".

QUANDO NE SAPREMO DI PIÙ?

(Image credit: Sony)

Non sappiamo quando verrà annunciato il prezzo di PS5, ma Sony ha precedentemente dichiarato che sta seguendo una roadmap simile a quella di PS4. Le specifiche di PS4 sono state rivelate a febbraio 2013 prima che Sony rivelasse la console, mentre i prezzi e la lista dei giochi sono stati annunciati a giugno all'E3 2013.

La roadmap di quest’anno è stata diversa, dal momento che l'E3 è stato cancellato e Sony ha appena rivelato la lista dei giochi per PS5. Prevediamo ulteriori informazioni in merito a PS5 a luglio (quando Sony potrebbe finalmente rivelare il prezzo), ma potremmo comunque attendere più del previsto.

La situazione incerta è dovuta all’attuale inattività tra Microsoft e Sony riguardo al prezzo delle proprie console di prossima generazione, ma anche a causa della pandemia di Covid-19.

Tuttavia, siamo ancora fiduciosi sul fatto che potremmo scoprire il prezzo di PS5 nei mesi estivi.

PREZZO PS5 RISPETTO A PS4

(Image credit: Shutterstock)

Potrebbero esserci altri motivi per cui non è stato ancora rivelato il prezzo di PS5. Quando PS4 uscì nel 2013, Sony nascose il prezzo della console fino a quando Xbox One non fece la prima mossa. Una volta che Xbox One fu annunciata a 499 euro con un Kinect incluso in ogni pacchetto, Sony decise di rimuovere la PlayStation Camera dai suoi bundle e ridurre il prezzo di 100 euro.

È per questo motivo che Sony forse non ha ancora annunciato il prezzo di PS5, dal momento che starebbe aspettando che Xbox faccia di nuovo la prima mossa o semplicemente intende assicurarsi che Microsoft non restituisca il favore nel 2020.

Quindi, come sarà il prezzo di PS5 rispetto ai modelli precedenti? PS4 è stata presentata a 399 euro, mentre PS3 a 599 euro. È probabile che vedremo di nuovo un aumento di prezzi, dato che la console di prossima generazione implementa componenti all’avanguardia. Un prezzo di 499 euro sembra avere senso poiché si posizionerebbe in mezzo agli ultimi due modelli.

BUNDLE PS5: COSA ASPETTARSI ALLA PRESENTAZIONE

(Image credit: Sony)

Il recente evento di gameplay di PS5 suggerisce quale potrebbe essere il bundle al momento della presentazione. La presenza di NBA 2K21 sembra piuttosto probabile per coloro che faranno il preordine, ma i rivenditori possono anche includere Spider-Man: Miles Morales.

Inoltre, quasi sicuramente ci saranno Call of Duty e FIFA, dal momento che sono presenti costantemente nei bundle durante le festività natalizie.