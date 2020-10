Nvidia RTX 3080 in Italia: tutte le offerte al miglior prezzo

La nuova e attesissima GPU Nvidia RTX 3080 è realtà. Parliamo di una scheda grafica potentissima, in grado di eseguire giochi in risoluzione 4K e 60 fps.

Qualunque sia la vostra libreria gaming, potete essere certi che la RTX 3080 vi garantirà tantissime ore di divertimento e la tanto agognata grafica qualità Ultra che tutti stavate aspettando.

Anche se i prodotti della nuova serie 3000 di Nvidia sono assolutamente potentissimi, nelle ultime settimane l’azienda è finita nell’occhio del ciclone mediatico: la disponibilità delle nuova schede non è stata sufficiente a soddisfare le richiesta di mercato, tant’è che in pochi secondi la nuova serie 3000 di GPU è andata esaurita in tutti gli store sparsi per il globo.

Nvidia GeForce RTX 3080 non è più disponibile, ma su moltissimi negozi online è possibile prenotarla. I tempi di attesa sono differenti da sito a sito, ma si attestano tutti attorno ai due mesi.

Nell’attesa che arrivi nelle case di tutti i fan per essere installata sulle vostre potentissime macchine, dovete sapere che molti produttori hanno creato la propria versione personalizzata non solo in termini di estetica, ma anche per specifiche tecniche quali la frequenza di clock o la memoria video dedicata. Analizzare le differenze sarà fondamentale per avere l’esperienza gaming migliore per le vostre esigenze.

Abbiamo raccolto i migliori store online in cui è possibile prenotare la RTX 3080, cercando di riassumere in poche righe i tempi di consegna offerti dal sito e le opzioni di pagamento che offre il sito web, come ad esempio le possibilità di rateizzazione.

Acquistando una nuova scheda video Nvidia serie 3000 (3070 e 3090 incluse) avrete anche un anno di GeForce Now e WatchDogs: Legion inclusi. L'offerta scade il 30 novembre; è possibile che entro tale data non sia ancora avvenuta la consegna della vostra GPU. Vi invitiamo comunque ad informarvi per ricevere il codice non appena avvenuta la prenotazione per non perdervi questa interessante opportunità.

Nvidia RTX 3080, dove prenotare

Attualmente la Nvidia GPU RTX 3080 è prenotabile in molti store online. I tempi di spedizione e consegna variano in base al prodotto e al sito web in cui effettuerete l’acquisto. Lo stesso non può dirsi dei prezzi, che a parità di prodotto sono tutti (per ora) simili. Vediamo in dettaglio gli store più interessanti in cui prenotare la vostra prossima potentissima GPU:

Nvidia RTX 3080 su ePrice La scelta offerta da ePrice è molto ampia. Offre vari modelli realizzati da Asus, MSI e Zotac con prezzi e specifiche anche sensibilmente differenti. Se il prezzo è per voi troppo elevato ma il gaming vi chiama, potrete optare per il pagamento in tre o quattro rate mensili. Nonostante l’ampia scelta, il sito ad oggi non offre la possibilità di prenotare o acquistare questi prodotti, ma vi aggiorneremo appena sarà nuovamente possibile.Vedi offerta

Nvidia RTX 3080 su OlloStore Con due modelli MSI disponibili sul suo store, Ollo non offre un’ampia scelta, ma la possibilità di acquistare questa scheda video rateizzata in 10, 20 o 30 rate mensili e la possibilità di iniziare a pagare da dicembre rende tutto più accessibile. I tempi di consegna previsti sono di circa due mesi.Vedi offerta

Nvidia RTX 3080 su AKinformatica Ampia scelta invece per AKinformatica, tra i sette modelli disponibili MSI, Zotac, Asus e PNY è probabile abbiano ciò che state cercando. Anche su questo sito web è possibile spalmare il pagamento in rate mensili (fino a 48). Il sito prevede di effettuare le consegne tra ottobre e dicembre.