Aspirapolveri Dyson, le migliori offerte per il Black Friday 2019

Gli aspirapolveri Dyson sono diventati uno dei prodotti più ricercati per la casa, grazie alla loro eccellente qualità costruttiva, un’ottima potenza di aspirazione e un design accattivante.

Quali sono i migliori Dyson economici?

Abbiamo creato per voi una lista aggiornata con i migliori aspirapolvere economici di Dyson, consigliandovi grazie alla nostra tecnologia di confronto per i migliori rivenditori con prezzi più vantaggiosi. Nella guida abbiamo messi parecchi modelli recenti ma ci sono anche dei modelli un po’ più vecchi che però riteniamo ancora molto validi e con un prezzo vantaggioso.

Gli aspirapolvere senza fili di Dyson con prolunga di estensione sono i modelli più popolari al giorno d’oggi, infatti è il settore che tratteremo per primo.

Tutti i modelli della serie V che abbiamo citato si possono usare anche in modalità compatta rimuovendo la prolunga, ma c'è un modello compatto chiamato Dyson V7 Trigger di cui abbiamo parlato approfonditamente. Dopo di che, troverete i consigli sui migliori Dyson tradizionali rimanenti se si preferisce la potenza grezza e sempre pronta all’uso e la possibilità di essere attaccato direttamente alla corrente elettrica domestica.

Dyson infatti non produce solo ottimi aspirapolvere, ma produce anche uno dei migliori asciugacapelli al mondo. Date un’occhiata ai prezzi degli asciugacapelli Dyson se non ci credete.

Le migliori offerte del Black Friday per i prodotti Dyson

Se non riesci a trovare l'offerta adatta a te qui sotto, potrebbe valere la pena di aspettare il più grande evento dell’anno per le offerte. Il Black Friday 2019 avrà un sacco di offerte Dyson in modo da permetterti di acquistare i migliori prodotti Dyson prima di Natale a dei prezzi molto convenienti. Consulta la nostra guida del Black Friday per un riepilogo completo e aggiornato di tutte le ultime offerte. Saremo a disposizione anche per le notizie del Cyber Monday.

Dyson V11 Absolute

L’aspirapolvere senza fili più potente di Dyson

Peso: 2.97kg | Tempo di ricarica: 4,5 ore | Durata della batteria: 60 minuti | Modalità portatile o compatta: Sì | Potenza di aspirazione: Fino a 185AW

Enorme capacità di aspirazione

La batteria dura più a lungo in modalità Max

Molto costoso

Se siete alla ricerca del miglior aspirapolvere senza fili sul mercato, il Dyson V11 Absolute fa al caso vostro, la società inglese è riuscita a creare un dispositivo ancora più potente del precedente modello V10s che già vantava grandi prestazioni. C'è anche un elegante display LCD, perché a quanto pare Dyson sta diventando troppo sofisticato per delle semplici luci colorate.

Questa tecnologia migliorata lo rende il Dyson più costoso sul mercato anche se risulta un po' più pesante rispetto al vecchio modello e necessità di più tempo per ricaricarsi. Ma se siete alla ricerca di un aspirapolvere ad alte prestazioni per tappeti e superfici dure, questo Dyson è quello che fa per voi. Se siete disposti a scendere a compromessi, però, si potrebbe risparmiare un bel po’ di soldi, controllando il V10 o vecchi modelli disponibili che hanno dei prezzi minori e in continuo calo.

Dyson V11 Animal

Il V11 più economico per superfici non dure

Peso: 2.97kg | Tempo di ricarica: 4,5 ore | Durata della batteria: 60 minuti | Modalità portatile o compatta: Sì | Potenza di aspirazione: Fino a 185AW

Più economico del modello Absolute

Prestazioni fantastiche

Manca l'abilità per le superfici dure dell’Absolute

Il Dyson V11 Animal probabilmente ha attirato la vostra attenzione perché più economico del V11 Absolute. Scopriamo perché.

Il V11 Animal è altrettanto potente, ma non viene fornito con una testa morbida roller cleaner, che è eccellente su superfici dure in quanto è in grado di raccogliere la polveri fini che la versione con un normale potrebbe perdere. In caso contrario, gli accessori Dyson sono gli stessi che si trovano sul V11 Absolute. Quindi, se non siete troppo preoccupati per la minor (ma ancora di tutto rispetto) prestazione su superfici dure e avete bisogno di pulire tappeti e superfici morbide potete optare per il modello V11 Animal e risparmiare del denaro.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Il vecchio campione ora è più economico

Peso: 2.68kg | Tempo di ricarica: 3,5 ore | Durata della batteria: 60 minuti | Modalità portatile o compatta: Sì | Potenza di aspirazione: Fino a 150AW

Incredibile potenza di aspirazione

Perfetto per tappeti e pavimenti duri

Costoso

Questo è stato il top senza fili Dyson fino a quando non è stato presentato il V11, ma data la grande differenza di prezzo, questa potrebbe essere l'opzione più ragionevole per la maggior parte degli acquirenti. Rispetto al V8 (non c'era V9, numero di ventole) è migliorato l'aspirazione, una batteria migliore e un contenitore con maggiore capacità. Il modello V10 infatti segna un vero e proprio traguardo e una vera alternativa ad un aspirapolvere tradizionale. Nella scatola troverai una testa pulitrice a guida diretta, una testa morbida, una stazione di ricarica a parete e un caricabatterie. L'Absolute viene fornito anche con una selezione di elementi a sgancio rapido come l'elemento combinato, mini Motorhead tool, mini soft dusting brush e lo strumento per le fessure più piccole.

Dyson Cyclone V10 Animal

La migliore per chi possiede animali?

Peso: 2.68kg | Tempo di ricarica: 3,5 ore | Durata della batteria: 60 minuti | Capacità contenitore: 0.76L | Modalità portatile o compatta: Sì | Potenza di aspirazione: Fino a 150AW

Perfetto per i peli degli animali

Più economico degli altri modelli V10

La modalità portatile è utile per una pulizia rapida e precisa

È tutto nel nome, il Dyson V10 Animal è appositamente progettato per aspirare tutti quei fastidiosi peli dei vostri animali domestici dai vostri tappeti e mobili. Dove spesso altri aspirapolvere sembrano spingere i peli più in profondità, la V10 Animal si tuffa per farli uscire. Gli accessori inclusi nel V10 Animal comprendono un utensile combinato, un utensile per le fessure più strette, un mini utensile motorizzato e una spazzola di spolveratura morbida.

Cosa non si ottiene nel pacchetto animale V10 (da qui il prezzo più conveniente) è la spazzola a rulli morbida che è particolarmente buona su superfici dure in quanto fornisce una copertura più completa e raccoglie polveri e particelle di sporcizia più fini che il rullo normale non riuscirebbe a raccogliere. Quindi, se avete più pavimenti duri che tappeti a casa, si consiglia di dare un'occhiata ai modelli Absolute.

Dyson V8 Absolute

Un classico, ora ancora più economico e conveniente

Peso: 2.61kg | Tempo di ricarica: 4 ore | Durata della batteria: 40 minuti | Capacità contenitore: 0.54L | Modalità portatile o compatta: Sì | Potenza di aspirazione: 28AW / 115AW (a piena potenza)

Si trova sempre scontato

Abbastanza potente

É adatto a tutte le superfici

Pochi anni fa, il V8 era la versione definitiva degli aspirapolvere ricaricabili senza fili di Dyson. Se siete fortunati, potreste trovarli con un grande sconto rispetto al V10, ma spesso troviamo i prezzi un po’ troppo simili per i nostri gusti. Nel caso in cui i prezzi siano simili ovviamente vi consigliamo il V10 che vanta maggiore potenza e caratteristiche migliori. Invece se il prezzo del V8 è più conveniente vi consigliamo il modello Absolute che viene fornito con una testa a rulli morbida (ideale per pavimenti duri) in aggiunta a quello normale.

Dyson V8 Animal

Perfetto per rimuovere i peli degli animali

Peso: 2.61kg | Tempo di ricarica: 4 ore | Durata della batteria: 40 minuti | Capacità contenitore: 0.54L | Modalità portatile o compatta: Sì | Potenza di aspirazione: 28AW / 115AW (a piena potenza)

Raccoglie i peli con facilità

Ottimo anche per uso generale

É possibile usarlo in modalità portatile

Come il V8 Absolute di cui abbiamo parlato in precedenza, stiamo notando che i prezzi non sono davvero in calo per il V8 Animal rispetto al nuovo V10. Quando i prezzi sono così vicini consigliamo la miglior potenza di aspirazione del V10 Animal.

Se i prezzi scendono ad un livello appropriato, l'aspirapolvere V8 senza filo è un aspirapolvere leggero che è ancora molto buono nonostante la sua potenza inferiore. La differenza principale tra questo e l'Absolute di cui abbiamo parlato in precedenza è la mancanza di una testa con spazzole soffici a rulli, che è la miglior soluzione per raccogliere lo sporco più fine su superfici dure. Se il vostro utilizzo è maggiormente improntato ai tappeti e le superficie morbide allora vi consigliamo l’acquisto del modello V8 Animal, perfetto per queste condizioni d’utilizzo.

Dyson V7 Trigger

É disponibile solo in modalità portatile o compatta

Peso: 1.71kg | Tempo di ricarica: 3.5 ore | Durata della batteria: 30 minuti | Capacità contenitore: 0.54L | Modalità portatile o compatta: Si | Potenza di aspirazione: 21AW / 100AW (a piena potenza)

Il più economico dei modelli senza fili

Facile da utilizzare

Uso limitato sui tappeti e superfici morbide

Il Dyson V7 Trigger vi permette di pulire il pavimento con l’aspirapolvere in mano in modalità compatta. Assomiglia al naso di un formichiere più che un aspirapolvere. Quindi siete pronti per ben 100 Watt d'aspirazione, sarà divertente usare il V7 Trigger.

Questo modello è il più adatto per raggiungere le fessure più piccole e strette come le cornici delle porte, così come la pulizia della polvere da superfici dure o per rimuovere i peli degli animali domestici dal divano. Se la vostra casa non ha tappeti, questa è una opzione molto buona invece e può essere facilmente utilizzato in posti più stretti dove un aspirapolvere normale non riesce ad arrivare. Naturalmente, tutti gli aspirapolvere senza fili menzionati in precedenza in questa pagina consentono di rimuovere il tubo per una modalità portatile, anche se sono significativamente più costosi di questo Dyson V7 Trigger.

Dyson Light Ball Multi Floor

Uno degli aspirapolveri più economici di Dyson

Peso: 6.6kg | Potenza di aspirazione: 90AW

Eccellente rapporto qualità prezzo

Impressionante e continua potenza d’aspirazione

Accessori multifunzione inclusi nella confezione

Come abbiamo visto per gli altri aspirapolvere Dyson presenti in questa guida, sono prodotti tutt'altro che economici. Per la maggior parte almeno, ma ci sono le eccezioni, come il Dyson Light Ball che costa meno della metà del prezzo dei normali aspirapolveri a batteria di Dyson.

Certo, c'è un cavo di alimentazione e l'aspirapolvere verticale non è l'ideale per le scale, ma se vuoi un aspirapolvere potente con il nome Dyson, è la soluzione migliore. Ha una buona manovrabilità ed ergonomia, ed è altamente raccomandato grazie alla sua potenza di aspirazione di 90W che può gestire tappeti e superfici dure allo stesso modo.

Ha un contenitore per la sporcizia più grande rispetto alle varianti senza fili di Dyson quindi non avrete certamente bisogno di svuotare in continuazione il contenitore come avviene per i modelli a batteria. Anche se non così potente come alcuni dei più costosi Dyson riteniamo che offra il miglior rapporto qualità prezzo dato il forte aumento dei prezzi degli altri modelli.

Dyson Small Ball

Nessun ricarica richiesta con i tradizionali Dyson

Peso: 5.5kg | Potenza di aspirazione: 86AW

Design tradizionale verticale

Contenitore con alta capienza

Facile da utilizzare e riporre

Se sei alla ricerca di qualcosa di leggero e pratico, ma non vi convincono modelli senza fili? Dyson Small Ball è uno degli aspirapolvere verticali più leggeri della gamma Dyson (solo 5,5 kg) e vanta un manico pieghevole che consente di riporlo in spazi più piccoli rispetto alla maggior parte degli aspirapolveri della concorrenza. La Small Ball è disponibile anche in una variante 'Animal' che viene fornito con un accessorio a turbina per aspirare i peli degli animali anche vicino ai mobili.

Dyson Cinetic Big Ball DC75

La bestia alla festa

Peso: 8.69kg | Potenza di aspirazione: 250AW

Molto potente

Tanta capienza

Molto costoso

Quindi state cercando una bestia? Con ben 120AW di potenza di aspirazione dovrebbe raccogliere qualsiasi cosa che voi e i bambini possiate gettare sul tappeto. Diavolo, quei chiodi sul pavimento farebbero meglio a scappare. Con una capienza di 2,18 litri bisognerà usarlo per secoli prima di doverlo svuotare e la portata di 15 metri dovrebbe consentire di potersi muovere liberamente per la casa senza dover cambiare continuamente presa di corrente perchè il cavo è troppo corto.