Le migliori basi raffreddamento per PC portatili

Se state cercando le migliori basi di raffreddamento per PC portatili, siete arrivati nel posto giusto.

I produttori e gli ingegneri cercano costantemente di ridurre lo spessore dei portatili, lavorando al contempo per renderli più potenti: quest'ultima è una considerazione preminente per i portatili da gioco, naturalmente.

Di recente sono stati fatti passi da gigante che hanno reso possibile “impacchettare” una GPU di livello desktop in un notebook; purtroppo, a ciò conseguono problemi legati alla dissipazione del calore (potenza e calore sono strettamente correlati).

È sempre più difficile offrire sistemi di raffreddamento, configurazioni intelligenti delle ventole e heatpipe adeguate a raffreddare CPU e GPU potenti per evitare che le performance e la vita dei componenti vengano compromessi.

Il raffreddamento non deve essere solo un processo interno, ovviamente; può essere anche esterno. E non ci riferiamo al porre una ventola da scrivania sul notebook, ma piuttosto l’uso di un apposita base di raffreddamento per PC portatili.

Come suggerisce il nome, questo è una base su cui apporre il proprio portatile e fornisce raffreddamento tramite delle ventole rivolte verso l'alto ( talvolta c’è un ulteriore dissipazione del calore tramite lo chassis metallico dello stesso).

CPU e GPU dureranno più a lungo se non lavorano costantemente a temperature elevate, quindi spendendo un po' di soldi per un’unità di raffreddamento esterna potreste risparmiarvi un sacco di problemi. Questi prodotti possono essere utilizzati per appoggiare il portatile quando vi capita di tenerlo sulle gambe,,evitando così di scottarvi.

Le performance delle basi di raffreddamento per PC portatili variano in base alla posizione delle ventole, alla velocità di rotazione e al materiale dello stesso. Una buona quantità di prese d'aria sulla scocca inferiore migliora la dissipazione del calore e ancor più se saranno approssimativamente allineate con le ventole del pad.

Alcune basi di raffreddamento si basano su un’unica grande ventola, altri dispongono di più ventole di dimensioni minori ed esistono persino pad modulari in cui le ventole possono essere riposizionate. Anche i portatili senza prese d'aria nella parte inferiore possono beneficiare del raffreddamento garantito dal contatto con lo chassis.

Se non sapete dove sbattere la testa non disperate. In questo articolo trovate le migliori basi scelte da noi, differenti per tipologia, grandezza e budget.

I migliori pad di raffreddamento per notebook:

Cooler Master Notepal XL Thermaltake Massive 20 RGB Enermax TwisterOdio 16 Targus Chill Mat Cooler Master MasterNotepal Maker Tree New Bee Cooling Pad TeckNet N8 Laptop Cooling Pad Cooler Master Notepal X-Slim Klim Cool

Le migliori basi di raffreddamento del 2019

1. Cooler Master Notepal XL

Miglior cooling pad per performance e silenziosità

Ventole: 1 x 230mm | Dimensioni del pad: 305 x 379 x 47 mm

Raffreddamento potente

Silenzioso

Scarsa versatilità

Cooler Master Notepal utilizza una sola ventola da 230mm, straordinariamente silenziosa, e regolabile tramite un controller di velocità. Questo pad è progettato per convogliare il "flusso d'aria ottimale" attraverso il vostro PC. In effetti, sposta una quantità impressionante di aria, ben 27 metri cubi al minuto.

Questo dispositivo beneficia anche di un design ergonomico leggermente inclinato, pensato per darvi l'angolazione migliore per usare la tastiera del notebook, insieme ai piedini antiscivolo per la stabilità.

Come bonus aggiuntivo, ci sono tre porte USB sul retro. Notepal XL supporta portatili fino a un massimo di 17 pollici e ha un prezzo ragionevole per le prestazioni che offre. Perde solo sul fronte della versatilità.

(Image credit: Thermaltake)

2. Thermaltake Massive 20 RGB

Il miglior pad per notebook di grandi dimensioni

Ventole: 1 x 200mm | Dimensioni del pad: 471 x 354,5 x 46,5 mm

La grande ventola da 20cm raffredda bene

Illuminazione RGB gradevole

Prezzo

Se avete bisogno di un pad di raffreddamento adatto a un notebook pesante, questo prodotto Thermaltake fa al caso vostro. Massive 20 RGB supporta facilmente portatili da 17 pollici, ma può ospitare anche modelli gaming da 19 pollici.

Ha una ventola da 200mm (la velocità della ventola è regolabile) e dispone di diverse impostazioni di altezza (fino a un angolo di 13 gradi). Offre anche l'illuminazione RGB attorno ai bordi del pad con varie modalità (pulsante, lampeggiamento o illuminazione statica di diversi colori).

È realizzato in plastica e, anche se la qualità costruttiva non è delle migliori, è abbastanza robusto per i portatili più pesanti. Il prezzo, tuttavia, è decisamente alto.

(Image credit: Enermax)

3. Enermax TwisterOdio 16

Il miglior cooling pad con speaker integrati

Ventole: 1 x 120mm | Dimensioni del pad: 352 x 270 x 52 mm

Speaker discreti

Struttura solida

Non può raffreddare notebook da 17"

Oltre a gestire il calore, un'altro problema con cui i notebook devono confrontarsi è la qualità ed il volume dell'audio. Enermax TwisterOdio è in grado di supportare solo portatili da 16 pollici, ma la sua coppia integrata di altoparlanti "DreamBass" da 2 W non è male (e fornisce ottimi bassi, come suggerisce il nome).

Questo pad è più spesso dei rivali a causa degli altoparlanti integrati (che sono alloggiati nella parte posteriore), ma è sorprendentemente leggero.

TwisterOdio consente di attivare o disattivare l'altoparlante e regolare manualmente la velocità della ventola. Nel complesso si tratta di un pad da considerare per portatili con altoparlanti scadenti e problemi di riscaldamento; il prezzo è "onesto".

(Image credit: Targus)

4. Targus Chill Mat

Miglior unità di raffreddamento per numero di porte USB

Ventole: 2 x 2.500 rpm | Dimensioni del pad: 354 x 260 x 25 mm

Hub con 4 porte USB

Sottile

Ben costruito

Per coloro che desiderano un pad di raffreddamento con numerosi ingressi per collegare un gran numero di periferiche, consigliamo il Targus Chill Mat; questo pad è a tutti gli effetti un incrocio tra un dock per computer portatili e una soluzione di raffreddamento.

Il Chill Mat sfoggia un hub da 4 porte USB 2.0 e raffredda tramite una coppia di ventole (Targus non ne specifica le dimensioni) che ruotano fino a 2.500 RPM.

Ben costruito e incredibilmente sottile, può essere regolato su quattro diversi livelli di altezza. Se il vostro portatile ha poche poche porte USB, questa potrebbe essere una soluzione utile su due fronti.

(Image credit: Cooler Master)

5. Cooler Master MasterNotepal Maker

Miglior cooling pad modulare

Ventole: 2 x 80mm | Dimensioni del pad: 384,6 x 270 x 59,6 mm

Superficie in alluminio per una migliore dissipazione del calore

Posizione ventole personalizzabile

Ottima gestione dei cavi

Prezzo

All'inizio di questo pezzo abbiamo discusso l'importanza del posizionamento delle prese d'aria nella parte inferiore dei notebook e delle ventole del pad. Un modo per assicurarvi un posizionamento ottimale è scegliere un pad modulare come il MasterNotepal Maker.

Modulare significa semplicemente che le ventole possono essere spostate ovunque, sul pad di raffreddamento, per indirizzare l'aria dove necessario.

MasterNotepal Maker si distingue per un'eccellente qualità costruttiva e una superficie in "alluminio sabbiato" che aiuta con la dissipazione del calore; inoltre può essere impostato su cinque diverse angolazioni.

Ci sono altri vantaggi, come l'eccellente gestione dei cavi, un hub USB collegabile e piedini rimovibili (per evitare che il portatile scivoli dal supporto); il prezzo è l’unica nota negativa.

(Image credit: Amazon)

6. Tree New Bee Cooling Pad

Il miglior cooling pad per prezzo

Ventole: 4 x 110mm | Dimensioni del pad: 408 x 287 x 29 mm

Buona gestione delle ventole

Ottimo prezzo

Solo un'impostazione per l'altezza

Tree New Bee dispone di quattro ventole da 110 mm con velocità regolabile e luci a LED blu che si attenuano quando la velocità delle ventole diminuisce; se lo si desidera, è anche possibile disattivare due ventole.

Ha un buon prezzo, è abbastanza silenzioso e offre una buona capacità di raffreddamento; può essere sollevato tramite i piedini posti sul retro per ottenere quello che i produttori definiscono “angolo di digitazione più ergonomico” (e un migliore raffreddamento grazie ad un maggiore flusso d'aria).

È disponibile solo un'impostazione per regolare l’altezza e per alcuni potrebbe risultare eccessiva tuttavia, questo aspetto non impedisce al Tree New Bee Cooling Pad di essere un'ottima scelta grazie ad un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

(Image credit: TeckNet)

8. TeckNet N8 Laptop Cooling Pad

Miglior cooling pad economico

Ventole: 3 x 118mm | Dimensioni del pad: 380 x 280 x 28 mm

Prezzo basso

Raffreddamento decente

Qualità costruttiva bassa

Se volete spendere il meno possibile per il vostro pad di raffreddamento, ma cercate comunque un prodotto decente, TeckNet fa al caso vostro. L'N8 viene fornito con un trio di ventole da 118 mm che offrono un discreto livello di raffreddamento.

Questo pad ha un design estremamente sottile ed è facilmente trasportabile. TeckNet N8 è dotato di un paio di piedi che possono essere estesi per sollevarlo e una porta USB (l'N8 si collega e viene alimentato tramite USB).

La qualità costruttiva non è delle migliori, ma l'N8 è straordinariamente silenzioso, funziona bene e si trova a buon mercato.

(Image credit: Cooler Master)

9. Klim Cool

Miglior cooling pad per viaggiare

Ventole: 1 x 4.200 rpm | Dimensioni: 155 x 82 x 36 mm

Prezzo ragionevole

Velocità ventole automatica

Facile da trasportare

Non funziona su tutti i notebook

Abbiamo aggiunto questo prodotto alla fine della nostra classifica come jolly, perché sebbene non sia un pad di raffreddamento per notebook, è comunque un dissipatore ad aria con un’azione simile (assorbe l’aria calda piuttosto che soffiare aria fredda). E per chi desidera una soluzione portatile, si tratta di di un prodotto davvero compatto.

ATTENZIONE: il vostro portatile avrà bisogno di uno sfiato sul lato o sul retro per poter collegare uno di questi dispositivi.

Come accennato, piuttosto che soffiare aria nel laptop per raffreddarlo, l'idea alla base del Klim Cool, il "dispositivo di raffreddamento a vuoto" è aspirare aria, generando un effetto altrettanto rinfrescante. Alcuni sostengono che sia addirittura più efficace di un tradizionale pad di raffreddamento e viene fornito con una serie di accessori per adattarlo a qualunque presa d'aria.

Kim Cool misura anche la temperatura all'interno del laptop e regola automaticamente la velocità della ventola per il livello di raffreddamento appropriato.

La garanzia è di cinque anni e Klim Cool offre una politica di restituzione gratuita entro 30 giorni, in modo da poterne testare il funzionamento. Il prezzo è in linea con quello dei pad di raffreddamento più economici.