Le migliori distro Linux del 2020 per principianti ed esperti

Linux è tradizionalmente considerato il sistema operativo ideale per i programmatori e gli sviluppatori di codici, ma nel corso degli anni abbiamo assistito a numerosi tentativi di renderlo più accessibile e alla portata di un più vasto pubblico di utenti mainstream. Tra le principali cause che hanno portato allo sviluppo di versioni semplificate, c’è la crescente preoccupazione per i problemi legati alla sicurezza di Windows e le limitazioni imposte da Apple per chi utilizza il sistema operativo macOS.

Linux attualmente è disponibile in svariate versioni conosciute come "flavor"(sapori) o "distro"(distribuzioni). Ciò è dovuto al fatto che Linux è così incredibilmente configurabile a piacimento da aver dato origine a diverse varianti pensate appositamente per andare incontro alle più diverse esigenze e interessi degli utenti.

Alcuni sviluppatori, quindi, prendendo spunto dall’insoddisfazione di molti utenti Windows, hanno provato a realizzare delle versioni con un’interfaccia molto simile al celebre sistema operativo di Microsoft nel tentativo di rendere Linux più appetibile al grande pubblico. Tuttavia, esistono anche numerose distribuzioni che rimangono invece più focalizzate su contesti specifici come la programmazione o le applicazioni scientifiche, o su altri aspetti come la sicurezza, lo sfruttamento delle risorse e simili.

In ogni caso tutte le distro, anche se differenti, supportano i vari software per Linux, così come qualsiasi applicazione basata su cloud che funziona attraverso un browser. Tuttavia, ogni distribuzione viene fornita con un numero più o meno limitato di software in bundle: alcune si presentano con molte applicazioni di base già preinstallate, mentre altre hanno il minimo indispensabile.

E, come già detto, Linux è altamente personalizzabile, andando ben oltre le reali necessità degli utenti Windows o Mac.

Nel complesso, è sempre opportuno partire da alcune considerazioni generali per capire meglio quale sia la versione di Linux più conforme alle nostre esigenze. Avete bisogno di un'interfaccia grafica più familiare in stile Windows? Vi sta più a cuore la privacy? Vi sentite più a vostro agio nell’utilizzo di un’interfaccia con riga di comando o preferite cliccare sulle icone?

La risposta a queste domande può determinare quale sia la distro Linux più adatta a voi e noi siamo qui per aiutarvi a prendere questa decisione.

Le migliori distro Linux sono fatte su misura per una specifica categoria di utenti. Ubuntu, per esempio, è molto facile da usare in quanto è progettato per i principianti. Arch Linux, invece, si rivolge a utenti esperti che possono trarre vantaggio dall'uso del terminale utilizzando la riga di comando per eseguire funzionalità come l'installazione di applicazioni. Questa guida si concentra sulla scelta delle migliori distro in assoluto.

Probabilmente la distro con l’interfaccia grafica più bella al mondo

Sapientemente progettato e di grande effetto

Eccellente ambiente desktop

Non ci sono molte applicazioni preinstallate

Se siete alla ricerca di una distro che si allontani il più possibile dal sistema operativo ideale per hacker nerd, sempre pronti a colpire attraverso l’interfaccia a riga di comando, Elementary OS è ciò di cui avete bisogno. È probabilmente la distro più accattivante in circolazione, con uno stile simile a quello di macOS. Il superbo ambiente desktop di questo sistema operativo è conosciuto come Pantheon ed è basato su Gnome.

L'ultima versione di Elementary OS si chiama Loki, che oltre ad essere un po' più elegante e ordinata del suo predecessore Freya, ha una propria interfaccia utente per l'installazione delle applicazioni chiamata AppCenter. È un modo deliziosamente semplice per installare le applicazioni al di fuori del terminale e davvero comodo dal momento che non ce ne sono molte preinstallate.

Elementary OS, infatti, viene fornito in bundle con il browser Epiphany, il client di posta elettronica Geary e alcuni “tool” di base. Se dovesse essere necessario aggiungere altri programmi, basterà utilizzare, quindi, l'AppCenter integrato, che contiene software a pagamento progettati appositamente per il sistema operativo, come Quilter per gli scrittori in erba o Spice-Up per comporre presentazioni. L'inconveniente di acquistare e scaricare app aggiuntive è in qualche modo bilanciato dall’estrema eleganza e qualità dell’interfaccia grafica di Elementary OS.

Un'opzione valida per i nuovi arrivati su Linux

Ideale per chi proviene da Windows/Mac

Buon supporto multimediale

Impressionante quantità di opzioni di personalizzazione

Linux Mint è ritenuta una delle migliori distro "di default" per i nuovi utenti Linux, in quanto include molti software indispensabili che hanno le stesse funzionalità dei programmi più classici per chi proviene da ambiente Mac o Windows come LibreOffice, la suite di produttività preferita dagli utenti Linux. Mint fornisce anche un ottimo supporto ai formati multimediali proprietari, includendo, già nella sua installazione di base, tutti i driver necessari per riprodurre video, DVD e file musicali MP3.

È possibile scaricare tre varianti (flavor) principali di Mint 19, ognuna delle quali utilizza un ambiente desktop diverso, che, ricordiamo, sta a indicare l’interfaccia di livello più alto dov’è possibile modificare elementi come l'aspetto delle finestre e dei menu. Cinnamon è attualmente il più popolare ma si può anche scegliere il più semplice MATE, o Xfce.

Linux Mint 18.3 è stata l’ultima versione a supportare ufficialmente un ambiente desktop attraverso l’interfaccia grafica del programma KDE. Sfortunatamente, questa funzionalità non è più disponibile con Linux Mint 19 ma il programma può essere ancora installato sulla versione 19 se ne sentite la mancanza.

Una delle caratteristiche principali di Linux Mint 19 è Timeshift, introdotto nella versione 18.3 e in tutte le release seguenti di Linux Mint. Timeshift permette agli utenti di ripristinare il computer utilizzando l’ultimo punto di ripristino.

Tutti questi ambienti desktop offrono moltissime opzioni per una configurazione personale del sistema operativo, quindi sentitevi liberi di scaricarne alcuni e di avviarli come Live CD prima dell'installazione sul vostro PC per capire quale si adatti meglio alle vostre esigenze.

Arch Linux ed Antergos sono due varianti più che valide di Linux

Alto livello di personalizzazione

Arch Linux non è adatto ai principianti

Approccio meno user-friendly di Antergos

Se siete disposti a provare una distro un pò meno user-friendly, Arch Linux è una delle scelte più popolari da prendere in considerazione. Arch permette di personalizzare la versione in uso utilizzando il terminale per scaricare e installare programmi, ed è particolarmente utile per gli sviluppatori e per coloro che hanno computer più datati e vogliono fare a meno di programmi che occupano spazio inutilmente.

Lo scopo principale di Arch Linux è quello di mantenere un approccio semplice, non tanto per gli utenti quanto per garantire che il codice sia pulito e corretto, seguendo un criterio minimalista in qualsiasi ambito. Il bundle in dotazione non è ricco di programmi come altre distro, quindi ci si aspetta che, oltre a personalizzare Arch Linux in base alle loro esigenze, gli utenti scarichino qualsiasi software aggiuntivo di cui hanno bisogno.

Anche se ciò può rendere la distro un po' difficile da usare all’inizio, l’assenza di funzionalità superflue può renderla particolarmente attraente per gli utenti che vogliono un'esperienza pulita e dove tutto è tenuto sotto controllo.

Il risultato è una versione di Linux che sicuramente favorisce gli utenti più esperti piuttosto che i principianti, quindi tenetelo a mente.

Originariamente esisteva una versione realizzata per essere più user-friendly, chiamata Antergos ma ora è stata interrotta.

Un'altra caratteristica di Arch Linux è che, piuttosto che lanciare nuove release, segue un modello di “rolling release” ovvero un aggiornamento continuo del sistema operativo che non necessita quindi nuove installazioni.

Una delle distro più famose per tante buone ragioni

Adatta ai principianti

La versione LTS è sicura e stabile

La versione light è ottima per i PC meno potenti

Ubuntu è, insieme a Mint, una delle versioni più popolari di Linux ed è fortemente raccomandato per i neofiti di Linux,dato che è estremamente semplice da utilizzare.

Nuove versioni di Ubuntu vengono rilasciate ogni sei mesi, e ogni due anni lo sviluppatore Canonical rilascia una versione LTS, variante più stabile con supporto a lungo termine). Queste release garantiscono cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e di manutenzione generale, in modo da poter continuare ad utilizzare il computer senza il fastidio di dover eseguire un aggiornamento completo ogni pochi mesi. Le versioni standard sono invece supportate per un solo anno.

L'attuale versione LTS di Ubuntu utilizza l'ambiente desktop Gnome 3, che potrebbe essere meno familiare agli utenti Windows e macOS.

Ci sono varianti di Ubuntu che impiegano differenti interfacce grafiche come Lubuntu, che utilizza un ambiente desktop minimale basato su LXDE e una selezione di applicazioni veloci e leggere. Questo variante di Ubuntu non richiede un eccessivo utilizzo delle risorse di sistema rispetto all' interfaccia Unity ad alta intensità grafica.

Una distro ideale per chi è attento alla privacy

Focalizzata sulla sicurezza

Interfaccia utente semplice ed intuitiva

E’ pur sempre una variante di nicchia

Tails è una distro Linux orientata alla privacy che ha lo scopo di mantenere il più possibile il vostro anonimato nascondendo la vostra posizione e la vostra identità. Anche Edward Snowden l'ha usata.

Il sistema operativo instrada tutto il suo traffico internet attraverso la rete Tor che è progettata per evitare che i dati vengano intercettati e analizzati. Tutte le misure di sicurezza si basano su Debian Linux ma viene utilizzato il desktop Gnome in modo da offrire un’interfaccia chiara e user-friendly.

Tails non è per tutti, ma questo sistema operativo di nicchia dovrebbe darvi un po' di tranquillità se privacy e sicurezza sono per voi la massima priorità.

Variante della versione Enterprise di Red Hat Linux

Incentrato sulla stabilità

Ideale per i server

Non particolarmente indicato per un uso quotidiano

CentOS è una variante della versione Enterprise di Red Hat Linux, e il suo obiettivo è la stabilità piuttosto che l'aggiornamento costante. Come Red Hat, gli aggiornamenti di sicurezza e di manutenzione per CentOS si protraggono fino a 10 anni dal rilascio iniziale di ogni versione.

CentOS è progettato per essere super affidabile ed è per questo che è un'ottima scelta per un server ma non una soluzione ideale per chi cerca un nuovo sistema operativo da usare quotidianamente sul proprio PC desktop o laptop.

Il lato positivo sta nella possibilità di avere a costo zero qualsiasi applicazione necessaria dato che i programmi realizzati per la versione commerciale di Red Hat Linux sono completamente compatibili con CentOS, quindi è possibile utilizzarli gratuitamente

Variante di Ubuntu finalizzata alla produzione audio e video

Ottima alternativa ai costosi software di produzione

Supporto per plug-in audio e altro ancora

Permette l'accesso ai programmi di Ubuntu

Se mirate ad avere uno studio di registrazione musicale in casa o una workstation per il montaggio video senza spendere le migliaia di euro necessarie per l’acquisto dei software standard di settore, prendete in considerazione l'installazione di Ubuntu Studio.

Questo flavor ufficialmente riconosciuto di Ubuntu Linux è stato progettato per la produzione audio e video come alternativa a software a pagamento come Pro Tools. Integra un supporto per i plug-in audio, per l'ingresso MIDI e viene fornito con un patchbay virtuale preinstallato.

I fruitori di Ubuntu Studio hanno accesso ai programmi del sistema operativo principale Ubuntu e ad alcuni sequencer audio digitali. Il suo più grande punto di forza risiede nella registrazione attraverso strumenti come il JACK Audio Connection Kit

Pensato per sviluppatori e amministratori di sistema

Distro ben curata

Estremamente sicuro

Versione del sistema operativo personalizzabile

Precedentemente noto come SUSE Linux e successivamente SuSE Linux Professional, openSUSE si rivolge a sviluppatori e amministratori di sistema. Per questo motivo, è estremamente “blindato” per quanto riguarda i protocolli di sicurezza.

Il sistema operativo è diviso in due distribuzioni principali: openSUSE Leap e openSUSE Tumbleweed. Il primo utilizza il codice sorgente di SUSE Linux Enterprise , che lo rende molto più stabile. Le nuove versioni vengono rilasciate circa una volta all'anno e sono supportate per tre, rendendo Leap perfetto per le applicazioni aziendali.

Tumbleweed (nella foto sopra) è basato su Factory, il principale codice di sviluppo di openSUSE. Segue un modello di rolling release nel quale, in altre parole, i programmi vengono messi a disposizione per il download non appena sono stati testati in Factory . Ciò significa che Tumbleweed contiene le più recenti applicazioni stabili ed è adatto all'uso quotidiano.

Il sistema operativo fa uso del elegante ambiente desktop KDE Plasma, che è perfetto se il vostro hardware è in grado di gestire le ambientazioni grafiche più avanzate.