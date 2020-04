I migliori smartphone rugged del 2020: cellulari impermeabili, antiurto e IP68

Benvenuti nella nostra guida ai migliori smartphone rugged del 2020. Se avete bisogno di uno smartphone in grado di resistere a danni accidentali o resistere a condizioni meteorologiche o temperature estreme, allora questa guida vi aiuterà.

Questi prodotti sono resistenti all'acqua e alla polvere e i loro robusti ”esoscheletri” esterni dovrebbero anche essere in grado di resistere a cadute e urti. Questo li rende ideali mentre si lavora all'aperto. Se vi piacciono attività come l'escursionismo, l'arrampicata o la vela, questi smartphone potrebbero essere strumenti essenziali che vi terranno connesso indipendentemente da dove siate o cosa stiate facendo. .

I migliori smartphone rugged sono sottoposti a severi test IP68 per garantire gli standard specificati dai militari per la protezione da vibrazioni, urti, temperature estreme, polvere e acqua (anche se in ambienti controllati).

I migliori smartphone rugged offriranno anche funzioni extra per distinguersi dal resto della concorrenza: alcuni hanno funzionalità di telecamera a infrarossi, altri hanno fonometri e persino rilevatori VOC (composti organici volatili).

Infine, sebbene tutti gli smartphone rinforzati saranno impermeabili e antipolvere (e quindi conformi alle specifiche IP68), non tutti i telefoni impermeabili saranno rinforzati. Quindi, pensate attentamente mentre acquistate il dispositivo adatto alle vostre esigenze e assicuratevi di esaminare tutte le loro funzionalità.

Quindi, continuate a leggere per scoprire le nostre migliori scelte per i migliori telefoni rugged sul mercato in questo momento.

I migliori smartphone rugged in breve

Blackview BV9800 Pro (Image credit: Future)

1. Blackview BV9800 Pro rugged smartphone

Il miglior smartphone rugged sul mercato

Sistema Operativo: Android 9.0 (Pie) | Dimensioni dello schermo: 6.3-inch | Risoluzione: 2340 x 1080 pixels | CPU: Helio P70 | RAM: 6GB | Memoria: 128GB | Batteria: 6580mAh | Fotocamera Posteriore: 48MP | Fotocamera Anteriore: 16MP

Ingresso jack da 3.5mm

Ricarica Wireless

Fotocamera con opzione FLIR

Nessun contro

Se volete il miglior telefono rugged sul mercato dovete scegliere il Blackview BV9800 Pro; si tratta di uno smartphone con funzionalità premium che farebbero impressione anche su un dispositivo comune.

Il punto forte del Blackview BV9800 Pro è senza dubbio la fotocamera termica FLIR, opzione che si trova su pochissimi smartphone rugged. Si tratta di un’opzione utile in diverse evenienze ed è rara da trovare anche su dispositivi più costosi del BV9800 Pro.

Ci sono una buon numero di funzioni premium, come il sensore Sony da 48MP della fotocamera posteriore, un’app gratuita per le traduzioni e un blaster a infrarossi. In effetti, nella nostra recensione, non siamo riusciti a trovare nessun punto a sfavore di questo smartphone. Se siete in cerca di un telefono rugged Blackview BV9800 è, probabilmente, la migliore opzione attualmente sul mercato.

Leggi la recensione Blackview BV9800 Pro

Doogee S95 PRO (Image credit: Future)

2. Doogee S95 Pro

Potenza sorprendente

Sistema Operativo: Android 9.0 (Pie) | Dimensioni dello schermo: 6.3 pollici | Risoluzione: 2160 x 1080 pixels | CPU: Helio P90 | RAM: 8GB | Memoria: 128GB | Batteria: 5150mAh | Fotocamera Posteriore: 48MP + 8 MP + 8MP | Fotocamera Anteriore: 8MP

Due slot SIM

Ottime prestazioni

Lettore di impronte digitali

Doogee S95 Pro non sarà il miglior telefono rugged della lista, ma di certo si avvicina molto ad esserlo grazie a specifiche premium che lo rendono papabile anche per una classifica di smartphone non rugged.

Il dispositivo è estremamente solido grazie ad una costruzione in metallo e gomma in grado di proteggerlo da fattori esterni e urti di ogni genere. Lo smartphone dispone di un utile tasto SOS, ha un sensore di impronte digitali e tre fotocamere posteriori.

Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalle prestazioni del Doogee S95 Pro. Equipaggia il miglior chipset prodotto da Mediatek (al momento della stesura dell’articolo) e 8 GB di RAM, quantità che supera molti dei dispositivi presenti in lista.

Se volete un telefono resistente con prestazioni da top di gamma il Doogee S95 Pro potrebbe fare al caso vostro.

Ulefone Armor 7 (Image credit: Ulefone)

3. Ulefone Armor 7 rugged smartphone

Prezzo davvero conveniente

Sistema Operativo: Android 9.0 (Pie) | Dimensioni dello schermo: 6.3 pollici | Risoluzione: 2340 x 1080 pixels | CPU: Helio P90 | RAM: 8GB | Memoria: 128GB | Batteria: 5500mAh | Fotocamera Posteriore: 48MP + 16MP + 8MP | Fotocamera Anteriore: 16MP

Buon rapporto qualità prezzo

Ricarica wireless e NFC

Laccio scomodo

Posizione della fotocamera

La prima posizione della nostra classifica non è facile da ottenere, ma di certo Ulefone Armor 7 si posiziona tra le nostre prime scelte grazie ad una struttura rugged solida e un prezzo così conveniente da renderlo appetibile a tutti coloro che non cercano un top di gamma in termini di funzioni.

Con prestazioni considerevoli, un sensore Sony da 48MP, un livello di protezione IP68/69K sarà difficile trovare un altro telefono rugged così conveniente, motivo per il quale Armor 7 si +è piazzato così in alto nella nostra classifica.

L’unico neo di questo smartphone è il design, con una fotocamera che si estende oltre la scocca del telefono rischiando di rompersi in caso di caduta e una cordicella posta in una posizione davvero insensata. Tuttavia molti utenti potrebbero non far caso a queste piccolezze, in particolar modo considerando il prezzo conveniente proposto da Ulefone.

(Image credit: Future)

4. Unihertz Atom XL

Un rugged tuttofare ad un prezzo accattivante

Sistema operativo: Android 10 | Dimensioni dello schermo: 4 pollici | Risoluzione: 1136 x 640 | CPU: Helio P60 | RAM: 6 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 4300 mAh | Fotocamera posteriore: 48MP | Fotocamera frontale: 8MP

Schermo oleofobico

Fotocamera da 48MP

CPU datata

Nessuna protezione per gli ingressi USB e Jack

Unihertz è un’azienda che nel tempo ha sempre avuto almeno uno smartphone rugged in classifica e Atom XL è senza dubbio il miglior dispositivo prodotto dalla casa.

I modelli Atom sono piuttosto piccoli, tanto che persino questa versione XL è piuttosto piccola, con uno schermo da appena 4 pollici. Le dimensioni ridotte rendono ancora più incredibile l’hardware, con una batteria da 4,300mAh, una fotocamera da 48MP e 6GB di RAM, specifiche che si potrebbero trovare anche su uno smartphone non rugged con schermo da 6 pollici.

Tra i lati negativi ci sono il processore leggermente datato e la mancanza di copertura per gli ingressi audio e USB.

(Image credit: Future)

5. Ticwris Max 4G rugged

Uno smartphone rugged da indossare

Sistema operativo: Android 7.1.1 | Dimensioni dello schermo: 2,86 pollici | Risoluzione: 640 x 480 pixel | CPU: MTK 6739 | RAM: 3 GB | Memoria: 32 GB | Batteria: 2880 mAh | Fotocamera posteriore: NO | Fotocamera frontale: 8MP

Buon mix di componenti hardware

Portabilità

UI scomoda

Sistema operativo datato

Non tutti i telefoni presente in questa lista sono...telefoni! Per lo meno, non per come li intendiamo convenzionalmente. Ticwris Max è uno smartphone semplice che usa Android, ha una fotocamera frontale e uno schermo piccolo, ma è al contempo un dispositivo che si può portare al polso al pari di uno smartwatch.

Questa soluzione potrebbe suonare innovativa, ma presenta delle criticità. Il sistema operativo è Android 7.1.1, piuttosto vecchio rispetto alla versione corrente (Android 10) e il formato in sé risulta piuttosto scomodo per la navigazione.

Tuttavia, a seconda del vostro stile di lavoro, Ticwris Max potrebbe essere un'ottima scelta se siete curiosi di provare il suo formato unico.

Cat S61 (Image credit: Cat)

6. Cat S61

Un rugged solido dalle prestazioni incredibili

Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo) | Dimensioni dello schermo: 5,2 pollici | Risoluzione: 1920 x 1080 pixel | CPU: Snapdragon 630 | RAM: 4 GB | Memoria: 64 GB | Batteria: 4500 mAh | Fotocamera posteriore: 16MP | Fotocamera frontale: 8MP

Classificazione IP69

Supporto per doppia SIM

Prezzo

Cat S61 è, a nostro avviso, uno dei migliori smartphone rugged del 2020 e si trovava al primo posto della nostra classifica nel 2019. Questo è un telefono di punta e rappresenta un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore (il Cat S60) in quasi tutti gli aspetti. Misura 162 x 77 x 13 mm e pesa 259 g, quindi non è leggero ma decisamente solido e robusto.

Infatti è dotato delle certificazioni MIL Spec 810G e IP69, il che significa che è progettato per resistere anche a getti d'acqua ad alta pressione che sono comuni in molti settori. C'è molto policarbonato e gomma per assorbire gli urti e proteggere il dispositivo da cadute, e un telaio metallico per migliorare la sua struttura generale.

Presenta anche strumenti utili come un sensore di qualità dell'aria interna, nonché uno strumento di misurazione della distanza assistito da laser e include anche alcune valide specifiche per uno smartphone, tra cui 4 GB di RAM, un SoC Snapdragon 630 e un buon display da 5,2 pollici a 1080p. Viene fornito con Android 8.0 e in futuro verrà aggiornato con le ultime versioni del sistema operativo di Google.

Image Credit: AGM (Image credit: AGM)

7. AGM X3

L'ultimo smartphone rugged di AGM

Sistema operativo: Android 8.1 | Dimensioni dello schermo: 5,9 pollici | Risoluzione: 2160 x 1080 pixel | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 GB | Memoria: 64 GB | Batteria: 4100mAh | Telecamera posteriore: 12MP | Fotocamera frontale: 20MP

Componenti potenti

Tripla fotocamera

Costoso

Batteria più piccola rispetto all'X2

AGM X3 è il terzo telefono rugged di punta del produttore cinese che con questo modello sta cercando di entrare in nuovi mercati al di fuori della sua Cina.

L'azienda afferma che questo è lo smartphone più robusto sul mercato. Con certificazione IP68, è testato secondo gli standard MIL-STD 810G, ed è anche notevolmente più leggero e sottile di molti dei suoi concorrenti.

È anche ricco di tecnologie che ci aspetteremmo di vedere nei top di gamma di Apple e Samsung, tra cui un il processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 845 e 8GB di RAM. Dispone di un display Full HD+ e di NFC.

Image Credit: Doogee (Image credit: Doogee)

8. Doogee S90

Uno smartphone robusto e ambizioso

Sistema operativo: Android 8.1 | Dimensioni dello schermo: 6,18 pollici | Risoluzione: 2246 x 1080 pixel | CPU: MT6771 (P60) 4*Cortex-A73 2.0GHz + 4*Cortex-A53 2.0Ghz | RAM: 6 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 5050mAh | Telecamera posteriore: 16 + 8MP | Fotocamera frontale: 8MP

Buon rapporto qualità prezzo

Prestazioni impressionanti

Notch

Design voluminoso

Il Doogee S90 è diverso da qualsiasi altro smartphone rugged sul mercato; grazie al design modulare è possibile costruire il telefono che si adatta meglio alle esigenze dei clienti. Tuttavia la struttura modulare rende il Doogee S90 più voluminoso rispetto a molti dei suoi concorrenti.

Nei nostri test il Doogee S90 ha funzionato in modo brillante, ottenendo alcuni dei migliori punteggi nei nostri benchmark. Doogee ha confermato il prezzo di listino dell'S90, $369,99. Il gamepad e il caricabatterie wireless costeranno $ 29,99 ciascuno mentre la batteria sarà disponibile per $ 39,99, l'interfono per $ 49,99 e la videocamera per visione notturna per $ 59,99.

Blackview BV9500 Pro (Image credit: Blackview)

9. Blackview BV9500 Pro

Il miglior smartphone robusto con un sacco di funzioni extra

Sistema operativo: Android 8.1 | Dimensioni dello schermo: 5,7 pollici | Risoluzione: 2160 x 1080 pixel | CPU: MT6763T Octa Core | RAM: 6 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 10000 mAh | Telecamera posteriore: 13MP | Fotocamera frontale: 16MP

Batteria molto capiente

Ricarica rapida e wireless

Pesante e voluminoso

Qualità del suono non brillante

Blackview ha una gamma di telefoni rugged Android certificati IP68 che sono sia robusti che economici, anche se poveri di funzionalità. È dotato di tre diverse certificazioni: IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Quest'ultimo modello, tuttavia, arriva a un prezzo notevolmente più alto e con molte feature incluso PTT (push-to-talk) per la comunicazione in stile walkie-talkie.

In effetti, è difficile trovare un altro smartphone che offra tutte queste funzionalità; la batteria è da 10.000 mAh, sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio P23 octa-core coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Alla lista si aggiunge anche un display da 5,7 pollici in formato 18:9 con risoluzione Full HD+ e protezione Corning Gorilla Glass 55. Che volete di più?

Elephone Soldier (Image credit: Future)

10. Elephone Soldier rugged smartphone

Lo smartphone rugged definitivo

Sistema Operativo: Android 8 (Oreo) | Dimensioni dello schermo: 5.5 pollici | Risoluzione: 2560 x 1440 pixels | CPU: Helio X25 | RAM: 4GB | Memoria: 128GB | Batteria: 5000mAh | Fotocamera Posteriore: 21MP | Fotocamera Anteriore: 16MP

Incredibilmente economico

Funzioni uniche

RIsoluzione non ottimizzata

Mancanza di un ingresso micro USB

Si tratta di uno dei migliori smartphone rugged per lavorare, sia che stiate cercando un dispositivo per i servizi post vendita, sia che lavoriate sul campo o siate coinvolti nella catena produttiva della vostra azienda.

Honeywell Dolphin CT40 ha un design convenzionale, con una solida protezione e una struttura massiccia; tra le mancanze segnaliamo l’assenza di una fotocamera frontale e di un caricatore proprietario che alcuni potrebbero trovare disdicevole.

Alcune funzioni, del resto, potrebbero essere davvero utili per alcuni utenti; è presente uno scanner laser nella parte superiore, attivabile tramite due tasti posti su entrambi i lati del dispositivo. Lo schermo a bassa risoluzione è pensato per ridurre il consumo energetico, aumentando notevolmente l’autonomia del telefono. É persino presente uno strap per evitare le cadute, anche se il retro “ruvido” fa già la sua parte per garantire una presa ottimizzata.

