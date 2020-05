I migliori software per la gestione aziendale del 2020

I software per la gestione dei progetti possono aiutare le persone che lavorano in autonomia e in team a semplificare l’organizzazione, l’esecuzione e il completamento delle mansioni.

Indipendentemente dal fatto che si lavori su documentazione cartacea o tramite fogli elettronici, oggi i software per la gestione dei progetti offrono una vasta gamma di strumenti pensati per migliorare la produttività e semplificare la gestione delle attività.

Di solito, le suite di questo tipo offrono la possibilità di definire i team e consentire le comunicazioni fra i membri, l’assegnazione di mansioni secondarie specifiche con date di scadenza e gli obiettivi, includendo funzionalità come calendari interattivi, rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori e dati statistici per l’elaborazione dei dati sui flussi di lavoro.

Ma, ancora più importante, diverse piattaforme per la gestione dei progetti si integrano con altri applicativi, come quelli per la memorizzazione dei documenti in cloud , i software per i rapporti commerciali e i programmi di CRM .

Ecco i migliori software per la gestione dei progetti.

Volete inserire la vostra azienda o i vostri servizi in questa guida all’acquisto? Inviate una richiesta via e-mail a desire.athow@futurenet.com (IN INGLESE) con l’URL della guida all’acquisto nella riga dell’oggetto.

Oggi il miglior software per la gestione dei progetti è Office 365

Sebbene si possa pensare al pacchetto Office di Microsoft principalmente come un suite per la gestione di documenti fogli di calcolo, in realtà oggi è una vera e propria piattaforma per la gestione dei progetti, dal momento che offre tutto quello che occorre, dai documenti all’archiviazione, dalle comunicazioni (via chat, VoIP o videoconferenze) ai controlli per l’amministrazione dei team. E dal momento che Office 365 è una soluzione basata sul cloud, ciò rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente piattaforma Office scaricabile, dato che può essere usata su qualsiasi computer, dispositivo mobile o smartphone, senza alcuna preoccupazione in termini di compatibilità. Tutti i file vengono salvati in cloud e sincronizzati fra i vari dispositivi, in modo da poter lavorare a un documento da casa o in ufficio per poi proseguire in movimento. Potete iscrivervi a Office 365 qui.

I migliori software per la gestione dei progetti a colpo d’occhio

(Image credit: Asana)

Piattaforma focalizzata su team e monitoraggio

Funzioni di monitoraggio utili

Basata sul cloud

Orientata ai team

Asana è una soluzione per la gestione dei progetti di cui sicuramente avrete sentito parlare, anche se non l’avete ancora usata. Sebbene offra numerosissime funzioni molto utili per aumentare la produttività, il focus principale ricade sul monitoraggio.

L’app consente di creare elenchi di cose da fare e promemoria, per non perdervi neanche una scadenza. Inoltre, potete aggiungere tempi di consegna, colleghi, istruzioni per le attività e commenti sui vari punti. Potete anche condividere immagini da altre app (come Google Drive) direttamente su Asana. E ancora più importante, potete monitorare praticamente qualsiasi aspetto gestito da voi e dai colleghi in modo semplicissimo, per far sì che i progetti procedano senza intoppi ed entro i tempi stabiliti.

Se volete tenere traccia delle persone assegnate a determinati progetti, potrete elaborare un elenco di team e singoli individui, inoltre la funzione di ricerca vi aiuterà a individuare facilmente le attività già portate a termine.

Asana offre un livello gratuito denominato Basic, con funzionalità e dashboard limitate. Passando al livello Premium, al costo di 9,99 dollari statunitensi al mese per persona (con fatturazione annuale), otterrete l’utilizzo illimitato, senza restrizioni al numero di membri e un numero maggiore di funzionalità, fra cui una nuova funzione per le scadenze e campi personalizzati.

Leggete la nostra recensione su Asana

(Image credit: LiquidPlanner)

Non perdetevi più una scadenza

Pianificazioni smart per dare la priorità al lavoro

Insieme di funzioni di livello aziendale

Prova gratuita di 14 giorni

Costosa

LiquidPlanner offre una solida gamma di funzioni per la gestione dei progetti di livello aziendale. Infatti, l’azienda vanta fra i suoi clienti diverse fra le più importanti aziende presenti nella lista Fortune 500, come Bayer, Cisco e Daimler.

Fra le funzioni, vale la pena citare Smart Schedule, un sistema di pianificazione intelligente che aiuta ad assegnare le priorità alle attività lavorative, allocando personale e risorse, per poi fornire una stima delle ore necessarie per il completamento. In questo modo, è possibile monitorare il progetto in base alle ore dedicate da parte del personale assegnato.

Invece, la funzione Resource Management mostra le ore investite da ciascun lavoratore e consente di monitorare le persone disponibili per l’assegnazione al progetto successivo. Tutti i dati vengono inseriti in dashboard estremamente chiare e comprensibili, in grado di integrarsi con i rapporti finanziari e delle tendenze.

Tenete presente che è disponibile una prova gratuita di 14 giorni per valutare l’eventuale acquisto di LiquidPlanner.

Leggete la nostra recensione di LiquidPlanner .

(Image credit: Trello)

Una soluzione molto popolare per la gestione dei progetti

Supporto multi-piattaforma

Basata sul cloud

Supporta i team

Negli ultimi anni, Trello si è affermata come una delle applicazioni più popolari per la gestione aziendale. Consente di organizzare i progetti lavorativi e personali tramite computer, tablet o smartphone. Come è noto, Trello viene utilizzato da aziende come Fender, Google e Kickstarter.

Potrete configurare schede per organizzare ogni aspetto delle attività lavorative, delegare le mansioni ad altri colleghi, ottenere flussi di lavoro personalizzati, aggiungere elenchi di cose da fare, allegare file e commenti. L’idea lasciare l’utente libero di gestire tutti gli aspetti di un progetto all’interno dell’app, indipendentemente dal fatto che sia di tipo individuale o di gruppo.

La piattaforma è compatibile con computer Windows e Mac. Inoltre, sono disponibili le app per dispositivi Android e iOS. A queste si aggiunge una versione appositamente ottimizzata per iPad Pro. Qui, le schermate sono più grandi sono state inserite diverse scorciatoie e-mail estremamente utili per velocizzare ulteriormente i progetti. Il download è gratuito, ma tale versione presenta un limite di 10 MB per gli allegati.

Il livello a pagamento, denominato Business Class, supporta allegati con dimensioni fino a 250 MB e offre ulteriori funzioni per 9,99 dollari statunitensi al mese per utente, inclusa l’assistenza via e-mail con risposta entro un giorno e l’integrazione con altri servizi come Google Hangouts e Slack.

Leggete la nostra recensione di Trello .

(Image credit: Podio)

Un’app orientata alla comunicazione per raccogliere le idee sui progetti

Offre acquisti nell’app

Funzione di messaggistica istantanea molto utile

I piani Premium sono costosi

Podio è stata concepita per i professionisti sempre a lavoro su vari progetti e costantemente impegnati a raccogliere nuove idee. In tutto il mondo, sono più di 400 mila le aziende che l’hanno adottata, fra cui Sony, Volvo e la NFL.

L’app Podio consente di creare attività e personalizzarle in base ai flussi di lavoro, con un occhio di riguardo verso scadenze e responsabilità. Inoltre, la funzione di messaggistica istantanea integrata consente di condividere le idee e vedere come se la cavano gli altri con le attività in delega. Inoltre, è disponibile un utile strumento per ricevere subito feedback senza dover inviare svariate e-mail.

Sono disponibili integrazioni con servizi di terzi quali Dropbox e Google Drive, pertanto sarà possibile condividere contenuti in modo semplice e rapido. Podio è disponibile in varie lingue, fra cui francese, tedesco, danese, cinese, spagnolo e russo.

Sul web, è disponibile un livello gratuito con un limite di cinque membri nel team. Il piano Basic parte da 9 dollari statunitensi al mese per utente.

Leggete la nostra recensione di Podio

(Image credit: Basecamp)

Un efficace strumento per la collaborazione sui progetti

Possibilità di creare chat di gruppo

Una soluzione ormai consolidata

Costosa per le PMI

Basecamp è una delle soluzioni più longeve per la gestione dei progetti, dal momento che è disponibile da oltre dieci anni. Inoltre, gode ormai di una certa reputazione in termini di credibilità per le aziende che lavorano su progetti consistenti.

La versione più recente dell’app offre diverse funzioni utili, fra cui la possibilità di inviare messaggi diretti per discussioni rapide, stabilire un programma per ottenere solo le notifiche nelle ore di ufficio e mostrare apprezzamento nei confronti dei colleghi con il pulsante “Applauso”. Basecamp elimina la frammentazione dei flussi di lavoro e, come afferma l’azienda, mantiene “discussioni, attività, file, programmi e chat in unico luogo”.

Inoltre, esistono alcune funzioni utilissime per la gestione dei clienti. Ad esempio, potete salvare e monitorare feedback e approvazioni dei clienti in modo semplice, inoltre potete ottenere rapporti sull’andamento dei progetti. E quando è il momento di collaborare, potete creare le chat di gruppo.

La versione gratuita consente di lavorare a un massimo di 3 progetti e con fino a 20 persone, in modo da poter valutare il software nella sua interezza. Esiste un’unica versione a pagamento, dal costo di 99 dollari statunitensi al mese, che include tutte le funzioni e un numero illimitato di utenti. Ciò costituisce un ottimo affare per le aziende più grandi, anche se il costo potrebbe tagliare fuori le imprese più piccole.

Leggete la nostra recensione di Basecamp .

(Image credit: Evernote)

Forse l’assistente digitale definitivo

Note ed elenchi ricercabili

Livello gratuito

Mancano le funzioni statistiche

Mancanza di funzioni di comunicazione

Evernote è una delle app più conosciute e apprezzate per migliorare la produttività tanto a livello personale quanto lavorativo. Anche se non si tratta di un’applicazione interamente pensata per la gestione dei progetti, riteniamo sia degna di nota dal momento che integra bene la gestione di numerose attività e progetti complessi e che richiedono un completamento tempestivo.

L’app offre tutti gli strumenti necessari per mantenere l’organizzazione e restare al passo con le mansioni. Potete scrivere e salvare idee sui progetti sotto forma di appunti, elenchi di controllo, note ricercabili ed elenchi di cose da fare. Inoltre, potrete aggiungere bozzetti, video, audio, file PDF e appunti dal web.

Ogni elemento viene sincronizzato fra diversi dispositivi tramite cloud e potete acquisire biglietti da visita e note scritte a mano tramite la fotocamera dello smartphone. Infatti, Evernote si propone come un assistente personale.

È disponibile un livello gratuito, Evernote Basic, mentre il piano a pagamento più economico (Premium) costa 7,99 dollari statunitensi al mese senza l’obbligo di fatturazione annuale e ciò rende i servizi offerti particolarmente vantaggiosi in termini economici.

Altri software per la gestione dei progetti da prendere in considerazione

Wrike è una suite progettata per migliorare la produttività tramite strumenti mirati a semplificare la pianificazione e migliorare la collaborazione, alleggerendo anche i flussi di lavoro. I rapporti e gli aggiornamenti di stato sono disponibili in tempo reale. Le possibili integrazioni, inoltre, sono numerose e includono Salesforce, G Suite, Github, Microsoft, Box e Adobe. Potete accedere a una versione gratuita che copre fino a 5 utenti, mentre la versione Professional supporta fino a 15 utenti al costo di 9,80 dollari statunitensi al mese. Infine, è disponibile un piano Business più completo al costo di 24,80 dollari al mese per utente, con un massimo di 200 utenti.

Zoho Projects è uno strumento per la gestione dei progetti che consente agli utenti di pianificare, organizzare e collaborare sui progetti, usando i diagrammi di Gantt per una visualizzazione dettagliata dei progressi e dei programmi. Sono disponibili anche opzioni per la gestione dei documenti e del tempo, nonché per il monitoraggio e la correzione degli errori. Le integrazioni disponibili includono Slack, Google, Dropbox e varie altre suite di Zoho. I prezzi variano in base al numero di utenti, di progetti e dal livello di complessità delle funzioni richieste.