I migliori strumenti per la produttività del 2020: app gratuite e a pagamento

Quando si parla di lavoro online, molto spesso nell’equazione vanno aggiunti fattori come distrazione e perdita di produttività, in particolar modo quando occorre usare varie applicazioni e piattaforme software, passando costantemente da una all’altra. Per fortuna, oggi sono disponibili diverse app mirate ad aumentare la produttività e garantire che team e persone siano in grado di lavorare con maggiore efficienza, mantenendo le comunicazioni in un’unica piattaforma di sviluppo che elimini l’esigenza di cambiare costantemente login.

Le funzionalità principali delle app di produttività si devono concentrare sulla collaborazione e sulla gestione dei progetti , in modo che le persone possano restare in contatto con il proprio team indipendentemente dalle posizioni geografiche, nonché accedere a tutti gli aggiornamenti e le informazioni più importanti. Tutto ciò può avvenire in base a singoli progetti o a interi reparti, affinché i responsabili possano garantire che il lavoro venga svolto dalle persone giuste nel posto giusto.

Gli strumenti di gestione sono altrettanto importanti, al fine di assegnare la dovuta priorità ai programmi e alle mansioni rispetto alle scadenze definite, ad esempio nell’ambito della gestione del tempo e delle attività . L’interfaccia, inoltre, deve essere semplice e intuitiva, in modo che i responsabili non siano limitati ad occuparsi della mera amministrazione generale. A ciò va aggiunta la considerazione che ogni elemento deve essere presentato in maniera chiara, affinché le informazioni relative alla gestione dei contatti siano facili da individuare e adoperare.

Esistono anche altri strumenti in grado di agevolare produttività ed efficienza, semplificando le attività più complesse e rendendole più facili da svolgere. Ci riferiamo a qualsiasi mansione, dalla gestione dei backup al monitoraggio dei social media, fino alla gestione delle relazioni con i clienti .

Ecco alcune delle migliori app di produttività sul mercato, secondo le nostre preferenze, insieme a qualche altra da prendere comunque in considerazione.

Passate a:

Oggi il miglior software per ufficio al mondo è Microsoft 365

Esistono varie suite software per ufficio sul mercato, ma Microsoft Office resta la piattaforma originale e la migliore. Offre una gamma vastissima di funzionalità che nessun concorrente è ancora riuscito a eguagliare. Ancora meglio, Microsoft 365 , precedentemente nota come Office 365, è una piattaforma cloud utilizzabile da qualsiasi computer, dispositivo mobile o smartphone, senza alcun problema in termini di compatibilità. Tutti i file vengono salvati in cloud e sincronizzati fra i vari dispositivi, in modo da poter iniziare a lavorare su un documento a casa o in ufficio per poi continuare a lavorare in movimento. Potete iscrivervi a Microsoft 365 qui.

Abbiamo raccolto anche i migliori accessori per la produttività

Volete inserire la vostra azienda o i vostri servizi in questa guida all’acquisto? Inviate una richiesta via e-mail a desire.athow@futurenet.com (IN INGLESE) con l’URL della guida all’acquisto nella riga dell’oggetto.

La migliore app per la produttività: Microsoft Office 365

(Image credit: Microsoft)

La suite di produttività per ufficio originale, nonché la migliore in circolazione

Leader del mercato

Strumenti di lavoro essenziali

Basato su cloud

Probabilmente, pensando alle suite di produttività per ufficio, la prima piattaforma che salta in mente è Microsoft Office, nella sua nuova incarnazione su cloud chiamata Office 365 .

Ciò che ha reso Office il leader del mercato è il modo completo con cui è possibile gestire i dati tramite varie applicazioni, nonché passarli da un programma all’altro, per rendere il lavoro più efficiente e privo di intoppi. Grazie a Word, Excel, Powerpoint e Outlook, ovvero i programmi principali, è possibile gestire qualsiasi contenuto, da documenti a fogli di calcolo, da presentazioni a e-mail, soddisfacendo tutte le esigenze fondamentali in ambito lavorativo. Inoltre, OneDrive offre la possibilità di salvare i file ed eseguirne il backup online per la loro protezione.

Sebbene esistano alcune alternative a MS Office, la maggior parte dei rivali si limita a imitare Microsoft, anziché fornire nuove funzioni innovative. Per questo motivo, MS Office resta al primo posto in termini di completezza delle funzioni offerte. Anche se utilizzate una delle alternative disponibili, è estremamente probabile che vi ritroverete a utilizzare documenti in formati appositamente creati per MS Office, nonché a gestire dati provenienti da fornitori e clienti che usano tale piattaforma.

Sebbene MS Office abbia le sue criticità, in definitiva c’è da dire che nessun altro gestisce la produttività in ambito lavorativo meglio di Microsoft. E, infatti, non esiste ancora un degno rivale delle applicazioni di base offerte da Office. Con prezzi che partono da 6,99 dollari statunitensi al mese, la piattaforma si conferma anche una delle più accessibili.

Abbiamo messo in evidenza Office 365 come la migliore suite di produttività, ma abbiamo raccolto anche un gran numero di ulteriori app per la produttività. Potete andare direttamente a:

I migliori software per la produttività del personale a colpo d’occhio

(Image credit: Asana)

Organizzazione al massimo

Monitoraggio dei progetti

Integrazioni utili

Altre app offrono funzioni di comunicazione migliori

Asana è presente sul mercato dal 2008, quindi possiamo considerarla un veterano della collaborazione. Infatti, aziende come Intel, Uber, Pinterest e TED si sono affidate ad Asana per la loro comunicazione di base.

La piattaforma è stata progettata per rappresentare un metodo semplice con cui le aziende possono monitorare l’attività dei dipendenti e ottenere i migliori risultati possibili. Asana consente di creare liste di attività da svolgere per i progetti in corso, impostare promemoria per le scadenze incombenti e inviare richieste ai colleghi. Inoltre, i membri del team possono assegnare commenti ai post all’interno dell’app.

Potete organizzare i progetti in formato elenco o pannello, con una funzione di ricerca che consente di individuare rapidamente le attività precedenti. In breve, Asana rappresenta un modo molto efficace per mantenere l’organizzazione al massimo e agevolare le conversazioni quando occorre fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori.

(Image credit: Bitrix24)

Una suite ricca di strumenti aziendali efficienti

Gamma variegata di strumenti

CRM funzionale con report dettagliati

Account gratuito generoso

Bitrix24 offre una suite completa di strumenti aziendali efficaci con funzionalità di collaborazione, messaggistica istantanea, telefonia, gestione dei progetti, elaborazione dei documenti, pianificazione, gestione dei dipendenti e molto altro.

Se prediligete la semplicità, potete concentrarvi solo sull’ottimo CRM, un sistema molto funzionale e indipendente. I contatti e le comunicazioni vengono registrate, mentre i potenziali clienti e contatti vengono assegnati ai responsabili commerciali, con la possibilità di inviare e-mail, registrare le chiamate ed elaborare ed emettere preventivi e fatture. I report dettagliati offrono tutte le informazioni necessarie per restare aggiornati sulla situazione ed è disponibile un comodo accesso tramite l’app mobile.

Bitrix24 offre anche un account gratuito particolarmente generoso, con il supporto di 12 utenti e 5 GB di spazio di archiviazione. Se occorre di più, l’account Plus offre altre funzioni fino a un massimo di 6 utenti aggiuntivi con spazio di archiviazione online di 50 GB al costo di 69 dollari statunitensi al mese per utente.

Nel complesso, Bitrix24 costituisce una suite di strumenti molto efficace, particolarmente utile per le piccole imprese e le startup che devono ancora svilupparsi e crescere in termini di produttività, il tutto su un’unica piattaforma.

(Image credit: TeamViewer)

Poche app gratuite offrono la stessa quantità di funzioni

Funzionalità di accesso remoto molto efficaci

Impressionanti possibilità di collaborazione

App mobili ben realizzate

Indipendentemente dal vostro grado di organizzazione, a volte avrete problemi a tenere i file o le altre persone tutte in un unico luogo. Ed ecco che entra in gioco TeamViewer . Una volta configurato, questo incredibile strumento (gratuito per i privati) vi consente di accedere ai dispositivi in remoto e utilizzarli proprio come se li aveste a portata di mano.

Potete organizzare riunioni online con audio, video e chat, una lavagna interattiva, condivisione di file e molto altro. È possibile collaborare con un massimo di 300 persone alla volta, inoltre le riunioni sono registrabili per essere consultate successivamente.

E tutto questo non si limita ai computer desktop. La versione più recente di TeamViewer consente la condivisione dello schermo su dispositivi iOS, una funzionalità unica nel suo genere, mentre l’app Android appena aggiornata offre l’accesso con un clic e ha ridotto l’utilizzo dati dell’80%.

Qualunque sia il vostro dispositivo, la nuova interfaccia a finestra singola semplifica e rende ancora più intuitive le operazioni. Inoltre, potrete controllare i dispositivi, trasferire file e fare tutto quello che desiderate con uno sforzo minimo.

(Image credit: Image Credit: Evernote)

Uno strumento indispensabile per organizzare pensieri e idee

Vasta gamma di appunti supportati

Funzionalità di sincronizzazione efficienti

Strumenti di ricerca smart

La produttività non significa fare di più solo dalla propria postazione di lavoro. Le idee e l’ispirazione possono arrivare ovunque vi troviate, per questo motivo Evernote può essere il vostro punto di riferimento per raccoglierle e metterle al sicuro. Scattare foto, screenshot, creare link, mettere da parte i passaggi più interessanti di un articolo online: potrete fare tutto ciò che ritenete più utile per i vostri progetti in corso.

Potete collegare un promemoria a ogni appunto o nota e, facoltativamente, inviare un avviso via e-mail per le attività più importanti. Gli strumenti di ricerca smart vi aiutano a trovare tutto quello che avete messo da parte per trovare le informazioni che vi servono. Inoltre, potrete sincronizzare le raccolte di appunti su tutti i dispositivi a vostra disposizione, secondo necessità, consentendovi di visualizzarle e utilizzarle ovunque vi troviate.

La versione gratuita è già molto ricca, tuttavia Evernote offre alcune opzioni Premium. il piano Evernote Business include, ad esempio, Spaces, un luogo in cui organizzare le note in raccolte separate, ognuna delle quali è utilizzabile da parte di singoli team, mentre la Space Directory vi permette di monitorare tutto ciò che accade in azienda. È disponibile una versione gratuita, con versioni più avanzate a partire da 7,99 dollari statunitensi al mese o 14,99 dollari al mese per utente.

(Image credit: Image Credit: Trello)

Dalle liste di cose da fare alla gestione di interi progetti

Facilissimo da usare

Integrazione con diversi servizi di terzi

Strumenti di collaborazione molto efficaci

Trello è un servizio molto ben realizzato e popolare per la gestione, l’organizzazione e la condivisione di vari contenuti, dalle liste di cose da fare alle attività di gestione dei progetti più importanti.

Muovere i primi passi è semplicissimo: basta trascinare le schede sulla schermata di Trello. Le schede rappresentano attività singole, con priorità e scadenze. In alternativa, possono contenere liste di controllo più articolate, con file e immagini e collegamenti ipertestuali verso altre destinazioni.

Inoltre, è disponibile un’intera libreria di Power-Up, ovvero schede personalizzabili che consentono di integrare diversi servizi di terzi nel flusso di lavoro: Box, Evernote, GIPHY, GitHub, Hangouts, Join.me, Mailchimp, OneDrive, Salesforce, Slack, SmartDraw, SurveyMonkey, Twitter, ZenDesk e molti altri.

Trello offre tantissimi strumenti di collaborazione per gestire i progetti, nonché una serie di funzionalità davvero intelligenti che rendono il servizio particolarmente intuitivo. Per fare un esempio: il Power-Up Cloud Aging evidenzia le schede più vecchie che non ricevono accessi da un certo tempo, sfumandole, facendole letteralmente invecchiare con effetti come ingiallimento e carta rovinata. Non è solo un piccolo effetto visivo sfizioso, ma consente agli utenti di vedere a colpo d’occhio le schede utilizzate di meno o quelle che vengono aperte più di frequente, ottimo escamotage per risparmiare tempo!

La versione di base è gratuita, con una versione aziendale dotata di maggiori funzionalità, disponibile al costo di 9,99 dollari statunitensi al mese per utente.

(Image credit: Image Credit: Pocket)

Un’app elegante che tiene traccia di tutti i contenuti più interessanti scovati sul web

Consente di archiviare i contenuti per la visualizzazione offline

Salvataggio diretto da varie fonti

La versione gratuita contiene pubblicità

La prima regola del web è: non importa da quanto tempo siete online, non riuscirete mai ad approfondire tutte le cose interessanti che trovate. E così vengono aperte schede su schede nel browser, si aggiungono segnalibri che andranno comunque perduti come lacrime nella pioggia o magari si inviano i link via e-mail per una consultazione successiva.

Pocket funziona come uno spazio di archiviazione centrale per conservare articoli, video e altri contenuti, in modo da essere consultati facilmente in seguito. Non si tratta solo di link: Pocket è in grado di scaricare contenuti da vedere offline e, se vale la pena, potrete anche inviarli al Pocket di altri utenti o condividerli direttamente tramite social media.

Salvare i contenuti è più semplice di quel che si potrebbe immaginare. Inoltre, Pocket non è solo un servizio basato su browser, dato che è possibile salvare direttamente da Twitter, Flipboard, Pulse e da altre 1.500 app.

La versione gratuita di Pocket funziona bene, tuttavia la versione Premium elimina le inserzioni pubblicitarie, rendendo i contenuti una risorsa permanente e offre diversi strumenti avanzati per le ricerche. Il costo è di 44,99 dollari statunitensi all’anno.

(Image credit: LastPass)

La nostra scelta fra i migliori gestori delle password

Soluzione semplice a un problema complesso

Memorizza le password su tutti i dispositivi

Compilazione moduli e altre funzioni aggiuntive

Sappiamo tutti che le password sono un vero e proprio incubo dal punto di vista della sicurezza. Generalmente, condividerle fra più dispositivi, dover immettere sequenze piuttosto criptiche di 16 caratteri a caso sul piccolo schermo di un cellulare o anche solo ricordare tutto ciò può diventare davvero difficile da gestire “a mente”.

Per questo motivo, adoperare un gestore delle password diventa fondamentale e LastPass è uno dei migliori. Il servizio è in grado di generare rapidamente password sicure ed efficaci per poi salvarle in un archivio protetto da crittografia. Le password più recenti diventano subito disponibili su tutti i dispositivi, indipendentemente da quelli in uso e LastPass consente di effettuare gli accessi con un solo tocco.

Ma questo è solo l’inizio! LastPass è in grado di memorizzare altre informazioni sull’utente, ad esempio per compilare automaticamente i moduli per le informazioni di pagamento e spedizione. Inoltre, le efficaci funzioni di gestione delle password includono anche la condivisione con altri in modo facile e sicuro (non occorre più inviare le credenziali all’interno di file di testo tutt’altro che sicuri).

Le app per Android, iOS, Windows e Mac sfruttano vari componenti aggiuntivi per browser in modo da poter utilizzare LastPass con quasi tutti i dispositivi. Tutte le funzioni di base sono disponibili gratuitamente, tuttavia il piano Premium aggiunge opzioni multi-fattore, un sistema di condivisione delle password più versatile, 1 GB di spazio su cloud protetto da crittografia e molto altro per soli 3,99 dollari al mese, con fatturazione annuale.

Inoltre, è disponibile un nuovo insieme di opzioni per la gestione delle password di tutta la famiglia in un unico luogo. Ciò consente ai membri designati di ripristinarle in caso di imprevisti e garantisce anche di non essere mai esclusi dai servizi. La nuova opzione LastPass Family è disponibile a partire da 4 dollari al mese.

(Image credit: Buffer)

Un efficace strumento di gestione dei social media

Funzionalità di pianificazione dei post molto flessibili

Supporto RSS

Consente di monitorare le metriche

Buffer è un gestore completo per i social media che consente agli utenti professionisti di creare, programmare e monitorare le prestazioni di tutti i propri post sui social media da un unico luogo.

La programmazione è estremamente flessibile, con la possibilità di configurare varie date e orari di pubblicazione per i vari account Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest e altri ancora.

Buffer non costringe l’utente a gestire o programmare i post singolarmente. Infatti, potrete creare i post nel tempo libero, quindi aggiungerli alla coda del programma. In questo modo, Buffer li pubblicherà automaticamente in base alla pianificazione di ciascun account.

Fra le funzionalità aggiuntive per la produttività, vale la pena citare il supporto RSS che consente la condivisione dei contenuti dai siti prescelti con un solo clic.

Il sistema completo di raccolta dati statistici di Buffer consente di monitorare le metriche, fra cui clic, “Mi piace”, condivisioni, commenti, retweet e molto altro, per capire meglio quali sono i post più efficaci e, possibilmente, come migliorare la copertura sui social media nel futuro.

Buffer è gratuito per un singolo utente con tre account di social media, ma per 12 dollari statunitensi al mese, il servizio copre 8 account e fino a 100 post programmati, con livelli più costosi la gestione di volumi più elevati.

(Image credit: Image Credit: Join.me)

L’app definitiva per organizzare le riunioni in modo semplice

Nessun programma da installare

Possibilità di registrare le riunioni

Condivisione dello schermo e altre funzioni utili

È possibile organizzare le riunioni virtuali in vari modi, tuttavia a volte il processo può essere più macchinoso del previsto. I partecipanti potrebbero, ad esempio, essere costretti a usare lo stesso software o iscriversi allo stesso servizio e, ciononostante, alcune delle funzioni richieste potrebbero comunque non essere disponibili.

Join.me è un servizio orientato alla semplicità d’uso e consente di partire subito senza intoppi. Chiunque può organizzare una riunione con pochissimi clic o partecipare a una già attiva immettendo un codice nel browser web, senza dover installare o scaricare alcunché.

La piattaforma risulta molto efficace: le riunioni sono programmabili e registrabili, il supporto audio consente ai partecipanti di unirsi tramite chiamata o usare il microfono e gli altoparlanti del proprio dispositivo. Inoltre, trasmettere e condividere lo schermo è semplicissimo, per presentare le proprie idee e collaborare con gli altri.

Alcune funzioni aggiuntive molto intelligenti, come i link alle riunioni personalizzati (join.me/la_tua_azienda), i plug-in per la pianificazione e l’avvio delle riunioni direttamente da Office o Chrome o dalle app per iOS e Android, garantiscono la partecipazione indipendentemente da dove l’utente si trova.

Creare un URL join.me personalizzato è gratuito, con prezzi che partono da 10 dollari statunitensi al mese per riunioni con un massimo di 5 persone e 20 dollari al mese per un account Pro che offre un maggior numero di partecipanti, lo streaming da webcam, la registrazione e l’archiviazione in cloud. Il piano Business costa 30 dollari al mese per volumi più grandi e funzionalità di sicurezza aggiuntive.

(Image credit: Image Credit: MetaCtrl)

Sincronizzazione in background intelligente per i dispositivi Android

Sincronizzazione fluida

Supporto di vari fornitori di archiviazione cloud

Il piano gratuito presenta qualche limite

Il software di sincronizzazione di MetaCtrl consente di sincronizzare in modo intelligente i dispositivi Android e alcuni dei servizi di archiviazione in cloud più popolari sul mercato, fra cui OneDrive, Dropbox, Google Drive e Box.

Una volta configurato, i nuovi file sul dispositivo possono essere caricati automaticamente sul cloud, mentre i file archiviati in cloud vengono scaricati sul dispositivo. Eliminando un file in una destinazione, questo viene eliminato anche nelle altre. Inoltre, il software funziona su più dispositivi, che restano sempre aggiornati sulle ultime modifiche.

Se usate l’archiviazione cloud su computer desktop, tutto questo vi sembrerà familiare, dato che si tratta del funzionamento standard dei client desktop, tuttavia, le app per Android consentono di gestire il processo personalmente. per questo motivo installare l’app MetaCtrl potrebbe essere un’ottima idea.

La sincronizzazione di base è disponibile gratuitamente, tuttavia l’upgrade a pagamento consente la sincronizzazione di file più grandi di 10 MB e funziona con più coppie di cartelle, sfrutta un sistema di rilevamento delle modifiche più intelligente per un funzionamento più rapido e, infine, rimuove le inserzioni pubblicitarie. Esistono vari piani, ma non sono basati su abbonamento. Anche la versione completa Ultimate prevede un unico pagamento di 14 dollari statunitensi.

Le migliori app di produttività gratuite a colpo d’occhio

(Image credit: RescueTime)

Monitora le attività in background senza distrazioni

Discreto e non invadente

Multi-piattaforma

Dati cronologici limitati nell’app gratuita

RescueTime non si limita a monitorare il tempo trascorso in varie attività sul computer o sul cellulare (ad esempio l’accesso a determinati siti web o l’uso di app specifiche), ma lo fa in maniera automatica. L’esecuzione in background consente a RescueTime di registrare in maniera invisibile le attività senza distrarre l’utente.

È impossibile definire obiettivi e avvisi, in modo che tali obiettivi aiutino l’utente a migliorare le proprie abitudini lavorative. Consente di vedere come viene impiegata la giornata sui propri dispositivi digitali, in modo da comprendere meglio dove viene perso più tempo. La versione gratuita dell’app consente di osservare i dati degli ultimi tre mesi per l’analisi, mentre quella a pagamento, con pacchetti che partono da 6 dollari statunitensi al mese, non presenta alcun limite e include alcune funzionalità aggiuntive.

Per la maggior parte delle persone, la versione gratuita sarà più che sufficiente e, grazie alla disponibilità per macOS, Windows, Linux, iOS, Android e ChromeOS, sarà possibile monitorare le attività lavorative su più dispositivi e piattaforme.

(Image credit: Beeminder)

Monitoraggio di quasi tutte le attività per un uso migliore del tempo disponibile

Si connette a diverse app

Flessibile e adattabile

Le “multe” non sono per tutti

Beeminder è uno strumento abbastanza unico, utilizzabile per monitorare e controllare ogni aspetto, dal jogging alle visite in palestra, fino alla registrazione della frequenza con cui scrivete o, ancora, alla gestione delle liste di cose da fare. È disponibile come app o utilizzabile online e offre la massima flessibilità, dal momento che siete voi a definire gli obiettivi e spetterà a voi registrare i progressi. Il servizio contiene anche un certo livello di gamification: l’obiettivo è restare entro la banda gialla, ovvero restare entro la media dei traguardi raggiunti.

È possibile monitorare qualsiasi attività traducibile in un grafico: dal numero di parole scritte a quello di ore lavorate, fino al numero di contratti firmati e restare entro lo spettro aureo può essere davvero stimolante. Se volete impegnarvi al massimo, potete anche aggiungere i dati della vostra carta di credito all’account e ricevere delle “multe” nel caso in cui non riusciate a restare entro i parametri stabiliti. Beeminder non è per tutti, ma è talmente unico che vale proprio la pena provarlo per vedere se fa al caso vostro.

(Image credit: Clockify)

Clockify prende spunto dall’operazione di timbro del cartellino all’inizio e alla fine di un turno di lavoro. Si tratta di uno strumento estremamente semplice ed è questo l’aspetto che lo rende tanto accattivante. Dopo tutto, se siete persone impegnate al lavoro, di certo non vorrete essere subissati da uno strumento troppo complicato per il monitoraggio delle vostre attività.

Fondamentalmente, Clockify è un cronometro molto elementare, in grado di registrare il tempo che impiegate lavorando su vari progetti. Basta avviare un timer, aggiungere etichette, descrizioni e dettagli sul progetto, per poi fermarlo una volta finito di lavorare. Potete configurare i vari timer affinché partano non appena aprite il browser, così da non dover ricordare di farlo ogni volta.

Clockify si integra con Trello, Asana, Jira, Todoist e molti altri e potete usare il sito web e le app per visualizzare rapporti dettagliati e vedere in che modo è stato ripartito il tempo impiegato per le varie attività. Se volete mantenere Clockify sempre disponibile senza dovergli dedicare una scheda sul browser, potete installare l’estensione per Chrome e Firefox con un solo clic. Inoltre, sono disponibili app per cellulari e versioni desktop per macOS, Windows e Linux.

Un’app di gestione del tempo ideale per i team di piccole dimensioni

Monitoraggio della produttività e gestione delle mansioni

Consente la delega delle attività

Limitato a team di cinque persone

Todoist unisce la gestione del tempo e le liste di cose da fare, insieme a un tocco di gestione dei progetti. Sebbene abbracci vari generi, lo strumento è comunque molto intuitivo e consente di gestire più progetti in modo semplice, nonché vedere a colpo d’occhio le attività ancora da completare.

Il sito web o l’app offre una panoramica giornaliera o settimanale del lavoro da svolgere, gli appuntamenti in programma o qualsiasi altro aspetto decidiate di monitorare. Se lavorate con un gruppo di persone e ritenete che il carico di lavoro stia aumentando un po’ troppo, potrete delegare i compiti ad altri.

La versione gratuita pone un limite di cinque persone e di 80 progetti attivi, anche se potrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle persone. In ogni caso, i piani Premium e Business sono disponibili a pagamento. Todoist offre l’integrazione con diverse app e servizi, così da inserirsi perfettamente nei carichi di lavoro esistenti.

Monitoraggio manuale e automatico

Timer Pomodoro integrato

Limitato a team di cinque persone

Toggl viene descritto dai propri sviluppatori come un sistema di monitoraggio incredibilmente semplice, una definizione alquanto accurata. Dando un’occhiata al sito web, vengono promosse principalmente le versioni a pagamento, tuttavia è disponibile una versione gratuita adatta a team composte da un massimo di cinque persone.

Toggl è disponibile per varie piattaforme e la sincronizzazione consente di passare da un dispositivo all’altro, monitorando senza interruzioni le attività. Esistono varie funzioni da scoprire, come il monitoraggio manuale e automatico delle attività, il timer Pomodoro, il rilevamento automatico dei tempi di inattività, promemoria, integrazioni con varie app e servizi e molto altro ancora.

Tuttavia, il bello di Toggle sta nella sua flessibilità e possibilità di personalizzazione. È possibile monitorare praticamente qualsiasi attività. I report dettagliati sono impressionanti, tuttavia è un peccato constatare l’assenza delle opzioni di fatturazione all’interno di un pacchetto di strumenti tutto sommato molto interessante.

Prendete in considerazione anche queste app di produttività

Abbiamo elencato qualche altra fra le principali app di produttività che potrebbero interessarvi, ma ce ne sono molte altre in circolazione. Ecco un elenco di quelle che, per un motivo o per un altro, si sono fatte notare.

Slack è un’importante piattaforma di comunicazione per la collaborazione dei team, integrabile con diversi strumenti di produttività e gestione dei progetti in modo diretto e semplice. Questo non significa che, di per sé, non si tratti di un ottimo strumento, anzi è da sempre all’avanguardia in termini di aspetto, design e funzionalità, tanto che molto spesso il suo stile è stato copiato.

Discord potrebbe sembrare più un’app di chat per videogiocatori, tuttavia si tratta di uno strumento abbastanza potente che consente di inviare messaggi, effettuare chiamate vocali e videoconferenze. Ed è gratuito! È disponibile su desktop e su mobile e, anche se potrebbe non apparire come uno strumento professionale, consente comunque di comunicare in videoconferenza con persone in tutto il mondo in modo semplice, intuitivo ed economico, dato che non occorre investire in hardware costoso o servizi in abbonamento.

Zoho è un’azienda che offre sempre vari servizi alle aziende e Zoho Cliq non fa differenza. È stato realizzato come piattaforma di comunicazione per i team e per la produttività aziendale e include funzioni come la videoconferenza nella versione gratuita. Come ci si può aspettare, Zoho Cliq si integra con altri prodotti Zoho, ma anche con Mailchimp, Zendesk, Trello e Dropbox. La versione illimitata a pagamento offre qualche funzione aggiuntiva ed è disponibile per circa 3 dollari statunitensi al mese.

Xenforo è una piattaforma software per i forum. Anche se potrebbe non essere la prima scelta come suite di produttività, può costituire un eccellente strumento di comunicazione e offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Non si tratta di un’app troppo orientata al mobile e occorre installare il proprio server, magari come spazio privato all’interno del proprio sito web aziendale. Di conseguenza, la configurazione richiede un po’ di competenze tecniche, ma una volta effettuata, l’utente ha il pieno controllo dei dati senza l’intervento di aziende esterne.

Monday.com è entrata da poco nel mercato delle suite di produttività e offre strumenti di collaborazione e comunicazione tra team per la lavorazione dei progetti. L’interfaccia è snella e semplice, tuttavia sono disponibili svariate funzionalità che la rendono elegante e intuitiva. Le integrazioni includono Slack, Dropbox, Google Drive ed Excel. I prezzi partono da 25 dollari statunitensi al mese per 5 utenti e aumentano in base al numero di funzioni o di utenti richiesto.

Le migliori suite per ufficio mobili su Android

Anche se abbiamo eletto MS Word come la migliore app di produttività a livello generale e potremmo indicare G Suite come alternativa, esistono altre suite per ufficio da prendere in considerazione in ambito mobile. Ecco un breve elenco:

(Image credit: Image Credit: Google)

Un’ottima suite per ufficio gratuita su Android

Gratis da installare

Suite completa per ufficio

Inserzioni invadenti

WPS Office è una suite per ufficio sviluppata dall’azienda cinese Kingsoft. La versione Android è stata pubblicata nel 2014 e occupa 34 MB. L’app è scaricabile gratuitamente, ma offre la possibilità di effettuare acquisti al suo interno con prezzi che vanno da 0,99 a 29,99 dollari statunitensi. La suite include WPS Writer, Presentation e Spreadsheet.

Il lettore PDF di WPS può convertire i file PDF in WPS e consente di leggere i file Adobe PDF. L’app supporta diversi tipi di formati, fra cui DOC, RTF, DOT, PPTX, TXT e HTML. Tutti i documenti sono interamente compatibili con Microsoft Office e Google Docs.

L’applicazione consente di crittografare in sicurezza i file tramite passkey, inoltre è possibile modificare i documenti senza timore di perdere il lavoro grazie all’opzione di salvataggio automatico. Le funzioni includono la possibilità di tenere traccia delle modifiche, scrivere commenti ed eseguire il controllo ortografico.

Un’altra funzione utile è la possibilità di presentare i documenti direttamente dallo smartphone (o dal tablet) su un TV o un proiettore compatibile. WPS per Android è disponibile in 47 lingue.

Lo svantaggio è che gli utenti non a pagamento dovranno accettare la visione di inserzioni pubblicitarie abbastanza invadenti.

(Image credit: Image Credit: Google)

Una suite intuitiva con ottime opzioni di chat e collaborazione

Suite per ufficio e lettore PDF gratuiti

Facile da usare

La versione standard è molto elementare

OfficeSuite ha visto la luce come app mobile nel 2004 su Palm OS e ha offerto funzioni di sola lettura fino al 2009, anno in cui Sony ha richiesto una versione Android entro 12 settimane. L’obiettivo è stato raggiunto e OfficeSuite per Android ha salutato il mondo. Adesso, il prodotto rappresenta una suite di produttività multipiattaforma molto completa.

Sebbene OfficeSuite sia scaricabile gratuitamente, offre acquisti nell’app con prezzi che vanno da 1,49 a 49,99 dollari statunitensi in base all’articolo desiderato. Gli abbonamenti per uso personale costano 29,99 dollari all’anno, con l’opzione per gruppi di lavoro a 49,99 dollari per un massimo di cinque persone. Il livello Business costa 3,99 dollari al mese per utente.

Acquistando la versione Pro, non sarà obbligatorio effettuare determinati acquisti nell’app (ad esempio non occorrerà pagare i font aggiuntivi), ma sarà comunque possibile effettuarli se desiderato.

Inoltre, la suite è 100% compatibile con una vasta gamma di formati di file, come ODT, PDF, RTF, TXT e CSV. Tuttavia, l’app gratuita trabocca letteralmente di inserzioni pubblicitarie. Un altro elemento da prendere in considerazione è il fatto che occorre passare alla versione a pagamento per aprire determinati tipi di file, come gli ODT.

OfficeSuite Drive consente di archiviare fino a 5 GB di file nel cloud. La nuova funzione delle chat aiuta i colleghi a collaborare e scambiarsi documenti online. L’app è compatibile con tutti i documenti Microsoft e supporta i file PDF con funzioni come la scansione da fotocamera e l’esportazione in PDF.

(Image credit: Image Credit: Google)

Un’efficiente suite con editor di testo, fogli di calcolo e strumenti di presentazione

Versione gratuita versatile

Moltissime funzionalità

I PDF sembrano provocare arresti anomali dell’app

DataViz, l’azienda che ha realizzato Docs to Go , è partita da un prodotto in grado di mettere in comunicazione Mac e PC. Docs to Go è stata creata in seguito pensando ai Blackberry, ma ora è un’app multipiattaforma.

L’app per Android consente agli utenti di visualizzare i file Adobe PDF e Microsoft Office. Da qui è possibile creare e modificare file di Excel, PowerPoint e Word, il tutto dal dispositivo mobile. Docs to Go offre vari strumenti di formattazione, il conteggio parole, le tabelle, font colorati e la possibilità di tenere traccia delle modifiche.

L’app è disponibile in versione gratuita e a pagamento. Entrambe supportano la modifica e la formattazione, insieme al supporto avanzato di Excel. Alcune funzioni, come i servizi cloud, la sincronizzazione desktop e il supporto di file protetti da password richiede acquisti nell’app a partire da 5,99 fino a 14,99 dollari statunitensi. Sia l’app gratuita che quella a pagamento sono ottimizzate per l’uso su tablet, con visualizzazione in orizzontale e verticale.

Docs to Go offre le proprie versioni di Word, Excel e PowerPoint, note come Word to Go, Sheet to Go e Slideshow to Go. A quanto pare, l’unica critica che viene mossa alla soluzione è il fatto che i file PDF tendono a provocare l’arresto anomalo dell’app, pertanto agli utenti viene suggerito di usare un visualizzatore PDF a parte.

(Image credit: Image Credit: Google)

Un’eccellente suite di base con funzionalità aggiuntive opzionali

App mobile gratuita

Design elegante

La funzione di “copia e incolla” è macchinosa

SmartOffice si propone come la rappresentazione più precisa dei prodotti Microsoft Office su mobile. Si tratta di una delle poche soluzioni gratuite disponibili fra le suite per ufficio su Android. L’azienda aveva un prodotto a pagamento, ma di recente l’ha rimossa per offrire una versione gratuita con tutte le funzioni richieste per renderla un’app davvero innovativa.

Dal momento che le app Microsoft Office ufficiali occupano molto spazio di archiviazione, questa app è ideale per gli utenti con limiti di spazio piuttosto restrittivi, dato che richiede solo 16 MB. Anche l'interfaccia utente è semplice e facile da usare.

L’app offre la protezione con password, per un ulteriore livello di sicurezza durante il salvataggio dei documenti di lavoro. Gli utenti possono modificare e condividere i documenti Microsoft in maniera semplice ed efficiente, inoltre tutti i file sono convertibili in PDF secondo necessità. È possibile accedere ai documenti e salvarli online con servizi come Dropbox e Google Drive.

SmartOffice supporta vari formati per le immagini, come PNG, JPG, GIF, TIFF e BMP, così come la stampa wireless. La suite è compatibile con tutte le versioni di Word a partire dalla 1997 ed è disponibile in oltre 37 lingue. L’unico punto debole è il fatto che le opzioni di “copia e incolla” sono inutilmente complicate e la loro comprensione potrebbe richiedere un po‘ di tempo.

(Image credit: Image Credit: Google)

Modificare e visualizzare i documenti è semplicissimo con questa app di collaborazione

Prova gratuita

Chat room integrate

Formati di esportazione limitati

Quip è una suite online di collaborazione disponibile sui dispositivi Android. L’azienda è stata fondata nel 2012 da Bret Taylor, ex CTO di Facebook, insieme a Kevin Gibbs, fondatore di Google App Engine.

Le funzioni principali di Quip sono il foglio di calcolo e l’editor di documenti che consentono di collaborare online e di modificare i file sulle app Android corrispondenti. Tutti i membri del gruppo possono visualizzare e modificare i documenti contemporaneamente e hanno la possibilità di aggiungere commenti secondo necessità. Quip offre anche le proprie chat room e viene utilizzata da aziende importanti come Amazon e Dell.

Quip offre un livello gratuito, ma questo si basa sull’attività dell’utente anziché sul numero di giorni di utilizzo. Pertanto, più lo usate, più tempo gratuito riceverete.

La versione a pagamento ha un costo di 30 dollari statunitensi al mese in base a un team di cinque membri, con un costo aggiuntivo di 10 dollari al mese per ogni ulteriore membro da aggiungere. Questa versione consente l’uso dei fogli di calcolo, della chat e delle app Live come Calendar. Se occorre assistenza, il servizio di supporto è davvero ottimo. L’app consente di lavorare offline e di sincronizzare i documenti alla connessione successiva.

Secondo alcune recensioni, la funzione di caricamento dei documenti PDF da parte di Quip è limitata e, a volte, molto dispendiosa in termini di tempo. Un altro aspetto da tenere presente è il fatto che l’app supporta solo un numero limitato di formati di importazione/esportazione.

(Image credit: Image Credit: TeroVesalainen / Pixabay)

Altre suite per ufficio su Android da prendere in considerazione

Abbiamo trattato solo alcune delle app per ufficio disponibili su Android, ma ce ne sarebbero molte altre da valutare. Qui ne abbiamo aggiunta qualcuna fra quelle meritevoli di considerazione:

G Suite è ormai un prodotto ben noto e, sebbene sussistano alcune limitazioni in Google Docs e altre app al suo interno rispetto ad altre offerte, resta comunque una piattaforma da tenere d’occhio. Il motivo sta anche e soprattutto nell’integrazione fra le varie app e gli altri servizi Google, come Gmail e Google Drive, che rende la piattaforma un’interessante soluzione software per ufficio completa e “tutto-in-uno”. Forse l’aspetto positivo più importante è rappresentato dalle funzioni di collaborazione disponibili in tutta G Suite, un aspetto particolarmente indicato per i team più piccoli. Disponibile come web app tramite il sito web di G Suite o come app per Android sotto forma di Google Docs , il servizio potrebbe essere ottimo a livello personale o come soluzione aziendale.

Polaris Office è un’altra importante suite software per ufficio che offre editor di documenti, fogli di calcolo e presentazioni all’interno di un’unica app per Android. Pubblicizzata come suite per ufficio completa e “tutto-in-uno”, è compatibile con i file di Microsoft Office e Adobe Acrobat. Infatti, è compatibile con un certo numero di formati di file, come DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODT e PDF. Ancora meglio, il servizio è gratuito, anche se contiene pubblicità e acquisti nell’app sia per rimuovere le inserzioni che ampliare ulteriormente l’elenco di funzioni disponibili.

Zoho Sheet fa parte di una grande famiglia di app offerte da Zoho Corporation per ufficio e uso aziendale e che dovrebbero essere facilmente integrabili l’una con l’altra. Anche in questo caso è possibile collaborare sui documenti condivisi. Zoho Street è gratuita ed è anche perfettamente compatibile con i file Excel per la creazione, la modifica e il salvataggio.

AndrOpen Office funziona con il formato OpenDocument e si propone come il “primo port al mondo di OpenOffice su Android”. Come per altri prodotti, offre una piattaforma per l’editing di documenti, fogli di calcolo e presentazioni, ma offre anche una funzione di disegno e un editor matematico. AndrOpen Office contiene molte funzioni ed è compatibile con una vasta gamma di tipi di file, molti di più rispetto ad altre app e questo la rende una delle soluzioni migliori in termini di accessibilità.