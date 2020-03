I migliori film su Netflix | marzo 2020

Cosa c’è di nuovo su Netflix a marzo 2020? FILM La Città Incantata – 1 marzo Principessa Mononoke – 1 marzo La Storia Infinita – 1 marzo The Truman Show - 1 marzo Lock & Stock - Pazzi Scatenati – 1 marzo Suspiria (1977) - 1 marzo Un Giorno di Ordinaria Follia - 1 marzo I Nuovi Mostri - 1 marzo Inferno - 2 marzo Dogman - 3 marzo Spenser Confidential - 6 marzo Sex and the City - 15 marzo American Honey - 17 marzo Split - 17 marzo Ultras - 20 marzo Eighth Grade - 31 marzo

Poco tempo fa Netflix era l'unica piattaforma streaming di qualità. Ma ormai la competizione diventa sempre più sfrenata. Amazon sta producendo serie TV sempre più interessanti e servizi come Disney+ e Apple TV Plus potrebbero cambiare per sempre la vostra concezione di piattaforme streaming. Soprattutto considerando che Netflix ha recentemente deciso di alzare i prezzi, il che potrebbe essere un buon motivo per molti per decidere di non rinnovare l'abbonamento, almeno per ora.

Per il momento però Netflix continua ad essere la nostra preferita per metterci in pari con tutti i migliori film e le migliori serie TV. Ci sono varie ragioni a favore della nostra preferenza, come ad esempio l’interfaccia molto intuitiva, la modalità offline, i contenuti originali, l’ampio catalogo di film e soprattutto il fatto che Netflix sia una piattaforma costantemente aggiornata con i migliori contenuti che possiate desiderare. Ogni giorno infatti Netflix aggiunge al catalogo uno o due film, e ogni settimana ce ne sono almeno tre o quattro di nuovi che vale la pena guardare.

AGGIORNAMENTO: Marzo sembra essere il mese dei film cult: su Netflix sono già disponibili dal primo marzo due vere chicche, La Storia Infinita e The Truman Show: il primo è il film degli anni '80 tratto dall'omonimo romanzo fantastico che tutti conosciamo, mentre il secondo è il paradossale film cult di Peter Weir con Jim Carrey nei panni del protagonista. Sempre il 1 marzo è arrivato su Netflix Suspiria, l'horror fantastico di Dario Argento uscito nel '77. Tra i tantissimi nuovi film approdati su Netflix questo mese, vi segnaliamo anche l'arrivo di Split il 17 marzo, nel caso non lo abbiate già visto al cinema.

È un’ottima cosa che Netflix tenga il catalogo di film sempre aggiornato con titoli recenti e pluripremiati. Però questo flusso costante di gran bei film significa anche che molti di noi sprecano parecchio tempo a scorrere tutti i titoli che la piattaforma offre.

Spesso, come ben sapete, quella che in psicologia viene chiamata ‘stanchezza da decisione’ (ossia il dilemma che ci viene imposto dalla necessità di scegliere tra tanti contenuti di qualità) finisce solo per causare un gran senso di frustrazione.

Nel tentativo di porre fine a quella che noi chiamiamo ‘stanchezza da Netflix’, abbiamo creato per voi una lunga lista dei migliori film che Netflix Italia offre al momento. Avete capito bene, potrete finalmente dire basta allo scorrimento infinito dei titoli disponibili e all’ansia indotta dalla paura di aver scelto il film sbagliato.

Abbiamo intenzione di aggiornare la lista con i migliori titoli del momento almeno una volta al mese per assicurarci di essere sempre al passo, in modo che voi possiate trovare facilmente i contenuti di tendenza disponibili su Netflix in tempo reale.

Se siete già abbonati a Netflix, saprete sicuramente che ci sono anche molti titoli mediocri. Se avete tempo solo per guardare il meglio dei contenuti disponibili, non sprecate minuti preziosi per fare ricerche stancanti tra ciò che il catalogo Netflix ha da offrire. Vi conviene piuttosto affidarvi direttamente alla nostra guida.

Per rendervi la vita più facile (e per rendervi ancora più difficile staccarvi da Netflix) abbiamo suddiviso più di 40 titoli in categorie, che siamo sicuri soddisferanno anche i più esigenti. Ce n’è per tutti i gusti, dai film indie agli horror, e dai film per bambini ai documentari.

Assicuratevi di controllare i nostri aggiornamenti di tanto in tanto. A differenza delle serie TV, che sembra rimangano disponibili più a lungo, i film tendono ad andare e venire più velocemente. Buon divertimento!