Amazon Prime Day 2019, hardware per PC e notebook

L'Amazon Prime Day continua anche oggi 16 luglio 2019, e vale la pena di segnalare almeno alcune offerte dedicate all'hardware per PC, ai componenti e ai notebook.

Hardware

ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Gb Una scheda grafica ormai datata ma ancora valida, oggi proposta a 229 euro, cioè con uno sconto del 42%. Non è la più potente sul mercato, ma per giocare in FullHD va ancora benissimo. Vedi offerta

HP Pavilion Gaming 690-0024n Un computer completo, già montato e pronto all'uso. Forse il termine "gaming" non è proprio adeguato, ma per €700 questo computer vi farà giocare in FullHD senza particolari rinunce. Un'offerta senz'altro interessante. Vedi offerta

Acer Aspire C24-865 Un computer All-in-One è ideale per casa e ufficio, occupa poco spazio, si installa in un attimo e va bene per fare tutte le attività quotidiane. questo ha uno schermo da 24", un processore di ultima generazione e un SSD abbastanza grande per la vostra raccolta di file. In offerta a €700 circa. Vedi offerta

Crucial MX500 2 TB Un computer moderno non è tale se non ha un SSD, cioè un disco di archiviazione ad alte prestazioni. E anche se il Crucial MX500 non è il più veloce sulla piazza, oggi è un'offerta da prendere al volo. 2TB di SSD a meno di 200 euro, infatti, non si vedono tutti i giorni. Vedi offerta