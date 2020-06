Vous travaillez à domicile ? Voici comment choisir le VPN idéal

Avec des réseaux plus rapides, plus stables et mieux sécurisés, une part croissante de notre main-d'œuvre profite aujourd’hui de la possibilité de travailler à domicile. La tendance du télétravail s'est également accélérée en raison de la pandémie du Covid-19 et la nécessité de distanciation sociale qui a amené un bon nombre d’entreprises à adopter de nouvelles normes. Notons que le travail à domicile n’a pas attendu 2020 pour prospérer et qu’il concerne depuis longtemps le quotidien de moult salariés comme indépendants.

Optimiser sa productivité en dehors du bureau n’est toutefois pas inné et nécessite une certaine préparation. Celle-ci commence par un espace de travail approprié et un équipement informatique adapté à vos tâches quotidiennes. Dans les pré-requis, un débit internet décent et l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) s’avèrent également indispensables.

Comment configurer un VPN gratuit ?

Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser un VPN pour travailler à domicile ?

Le choix d’un bon VPN semble souvent compliqué, mais en réalité il s’agit d’une mission ne peut plus simple. Un VPN - abréviation de « virtual private network » - est juste une ressource qui permet de connecter votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone à un serveur séparé de manière cryptée. De façon à éviter une connexion directe et risquée au réseau Internet.

Certaines entreprises fournissent leur propre service VPN et gèrent un serveur dédié pour y parvenir. Les employés peuvent ainsi se connecter directement au réseau de l'entreprise, et même directement à leur bureau à distance.

Néanmoins, les salariés qui n'ont pas accès à un réseau privé virtuel d'entreprise peuvent toujours bénéficier de cette technologie, car un bon réseau privé virtuel présente de multiples avantages. Parmi ceux-ci, citons une sécurité accrue, une vulnérabilité moindre aux pirates informatiques et le maintien de la confidentialité, notamment lors de connexions sur un réseau WiFi public non crypté. Il n'est pas surprenant que la popularité et l'usage des solutions VPN d'entreprise aient rapidement pris du galon ces dernières semaines.

Quels critères doit remplir un bon VPN ?

Choisir un VPN demande la même rigueur que la sélection d’autres produits ou services. Vous allez étudier et comparer en priorité ses fonctionnalités ainsi que sa tarification. Voici les critères majeurs à prendre en compte :

1. Le nombre d’appareils connectés

Recherchez un VPN qui prendra en charge tous les appareils que vous êtes susceptible d'utiliser. S'il n'est guère difficile de trouver un VPN Windows 10 pour votre ordinateur portable, les travailleurs mobiles souhaiteront aussi protéger leurs smartphones, tablettes, Chromebooks et Kindle Fire. En choisissant d'emblée le bon service avec une application VPN mobile efficace, il est plus facile d'obtenir la bonne protection.

2. L’emplacement des serveurs

Les meilleurs VPN ont généralement un nombre imposant de serveurs aux quatre coins du globe. Cela garantit à chaque utilisateur des connexions plus rapides. Prenez un fournisseur comme NordVPN - au moment où nous écrivons ces lignes, il dispose de plus de 5 300 serveurs sur lesquels vous pouvez vous reposer.

Pensez de même à sélectionner un VPN disposant d'un serveur dans n'importe quel pays avec lequel vous envisagez de faire des affaires. Il peut être utile, en effet, d'accéder ou d’observer divers sites web (partenaires, boutiques en ligne, contenus géo-bloqués) depuis ce pays.

3. Sa politique de protection des données

L'une des grandes forces des VPN est la protection de votre vie privée. Les VPN réputés ont une politique claire de « non-journalisation » afin de préserver la confidentialité des données personnelles. Si celle-ci n’est pas clairement affichée, évitez le service proposé. Là encore, NordVPN est un excellent candidat, puisqu'il dispose d'une politique de confidentialité qui fait l'objet d'un audit réalisé par un cabinet indépendant.

4. Un niveau de cryptage élevé

Veillez à prendre note du niveau de cryptage utilisé. Par exemple, ExpressVPN utilise un cryptage AES 256 bits, ce qui est suffisant pour partager des communications gouvernementales top secrètes !

5. Un prix abordable

Les VPN se veulent assez accessibles financièrement de nos jours. Les meilleurs fournisseurs VPN proposent un abonnement mensuel bon marché, ainsi que des remises exceptionnelles sur leur formule annuelle.