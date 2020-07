La stratégie de Xiaomi avec ce Poco F2 Pro ressemble beaucoup à celle de constructeurs tels que OnePlus qui avaient pour habitude de proposer des téléphones avec des spécifications haut de gamme mais à un prix plus qu'acceptable, les fameux « Flagship Killers ». Il s’agit ici d’un téléphone haut de gamme à plusieurs égards, bien qu'il subsiste encore quelques manquements pour un téléphone en 2020 comme un écran sans bordure ou encore l'absence d’une fonction de zoom avancée. Dans l'ensemble, nous avons été assez impressionnés par notre prise en main du Poco F2 Pro, même si nous devrons encore le tester davantage pour en être certain.

Le Poco F2 Pro est le successeur du Pocophone F1 sorti fin 2018, un téléphone à petit budget très populaire qui fut commercialisé par la nouvelle marque Pocophone de Xiaomi, et dont le successeur s’est fait quelque peu attendre. Celui-ci est finalement arrivé et il n'a plus vraiment grand chose en commun avec son prédécesseur.

L'une des aspects les plus intéressants du Poco F2 Pro est sa caméra pop-up. Un certain nombre de téléphones en étaient équipés en 2019, mais en 2020, cette technologie semble avoir été quelque peu mise de côté au profit des poinçons dans l’écran. Malgré les opinions divergentes sur la réelle utilité d’un tel mécanisme, nous étions de notre côté conquis par celle-ci, et peu de gens peuvent nier le fait que l'affichage en plein écran des contenus qui en résultait (non interrompu par une quelconque encoche ou par de trop grandes bordures) était un régal pour les yeux.

Le Poco F2 Pro semble être un téléphone de milieu de gamme avec certaines caractéristiques appartenant au haut de gamme, comme son processeur Snapdragon 865 et son appareil photo principal de 64 Mpx, il ressemble ainsi à ce qu’aurait pu lancer OnePlus il y a encore quelques temps, et il va probablement être concurrencé par le OnePlus Nord quand celui-ci sera annoncé.

Nous n'avons pas encore eu suffisamment le Poco F2 Pro en main pour écrire un test vraiment complet, mais en attendant, voici nos premières impressions sur le téléphone après une journée complète d’utilisation.

Le Poco F2 Pro a été annoncé en mai 2020 et sa sortie a ensuite été échelonnée par région. En France, il est disponible depuis le 25 mai au prix de départ de 599€ pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage lancée quant à elle à 699 €, mais vous pourrez le retrouver en promotion chez différents revendeurs dès à présent.

Écran et design du Xiaomi Poco F2 Pro

Le Poco F2 Pro est un téléphone assez encombrant, ce qui s’explique en partie par son grand écran de 6,67 pouces, et il nous a également semblé assez lourd et épais en main.

Son écran AMOLED de résolution 1080 x 2400 pixels est compatible HDR10+, et possède un format 20:9, ce smartphone est donc plutôt long et étroit. Grâce à sa caméra frontale rétractable qui se range à l'intérieur du smartphone, l'écran occupe de nouveau la totalité de la face avant de l’appareil, et ce, sans aucune encoche ou découpe.

Le contenu visionné sur ce Poco F2 Pro rend plutôt bien, principalement en raison de la résolution Full HD et du HDR10+, mais aussi parce que les films et les jeux peuvent venir remplir tout l’écran, et cela apporte une nette différence dans le confort d’utilisation qui est grandement appréciée de notre côté. Même si pour autant, il n'y a pas eu de différence majeure dans les différents formats d'émissions que nous avons visionné sur cet écran car il y avait toujours de grandes barres noires sur les côtés des vidéos que nous regardions.

Nous avons eu l'impression que la luminosité de l’écran était souvent un peu plus faible que ce que nous aurions souhaité lorsque nous utilisions la luminosité automatique, et nous nous sommes souvent retrouvés à devoir l'augmenter manuellement, surtout lorsque nous regardions des films avec des couleurs sombres à l’écran.

L'écran ici est plat, contrairement à de nombreux autres téléphones récents qui ont un écran incurvé. Comme ce type d’écran est encore mal vu par un certain nombre d’utilisateurs, Xiaomi profite ici d'un vide dans le marché créé par les marques qui délaissent petit à peu les écrans plats pour des écrans incurvés.

En termes de design, comme dit précédemment, le Poco F2 Pro est un téléphone assez grand, et nous pouvons facilement imaginer que les personnes ayant de petites mains auront plus de mal à manoeuvrer cet appareil. Le bouton d'alimentation situé sur le bord droit du téléphone est suffisamment bas pour être facilement accessible, mais au-dessus de celui-ci, nous trouvons le bouton de volume un peu trop haut pour être facilement atteignable. De plus, le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran nous a semblé plus haut qu'il ne devrait l’être, et nous nous retrouvions souvent à devoir tendre le pouce pour l'atteindre, et il serait beaucoup plus naturel de le placer plus bas là où le pouce se pose naturellement sur le téléphone.

Le téléphone dispose d’un port USB-C en bas pour la recharge ainsi que d’une prise jack 3,5 mm sur le bord supérieur qui est devenue une véritable rareté par les temps qui courent. Nous ne sommes cependant pas fans de son placement, mais si vous êtes adeptes des casques filaires, vous serez heureux d'avoir une telle fonctionnalité sur un téléphone à ce prix.

La caméra frontale pop-up est ici un peu plus flashy que la moyenne puisqu’elle dispose de LED qui s'allument lorsque la caméra monte ou descend. Ce mécanisme est assez robuste lorsqu'il est déployé, ce qui est plutôt appréciable car sur certains appareils nous avions pu avoir l'impression qu'un simple coup de vent aurait suffit à les décrocher, de plus il embarque un système de détection de chute qui permet à la caméra de se rétracter d’elle-même lorsque le téléphone sent qu’il tombe pour empêcher de quelconques dommages.

À l’arrière, on retrouve un quadruple appareil photo, avec quatre capteurs logés dans une bosse circulaire proéminente, semblable à celle du Huawei Mate 30. Cette bosse se détache assez nettement du châssis, comme c'est de plus en plus le cas sur les téléphones Xiaomi, tout en restant cependant assez élégante, nous sommes donc ici plutôt fans de cette disposition pour les capteurs.

Appareil photo et autonomie du Xiaomi Poco F2 Pro

Le Poco F2 Pro possède quatre caméras à l’arrière : un objectif principal de 64 Mpx (f/ 1,8), un ultra grand angle de 13 Mpx, (f/2,2) un objectif macro de 5 Mpx (f/ 2,2) et un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4). Nous n'avons pas encore suffisamment testé le téléphone pour donner un verdict concluant sur les capacités de l’appareil photo, mais d'après le peu de temps que nous avons passé à l'utiliser, celui-ci se défend plutôt bien.

L'appareil photo principal est rapide pour ce qui est de la mise au point et prend des photos pleines de détails, assez lumineuses et vives, avec une profondeur de champ assez impressionnante pour une caméra de smartphone, sûrement grâce au capteur de profondeur. Ces premiers tests nous ont donné envie de tester l'appareil plus en profondeur pour savoir de quoi il en retourne réellement.

L’ultra grand angle nous a semblé correct, avec peu de distorsion sur les côtés, bien que les images nous semblaient avoir un peu de grain dans les zones sombres, mieux vaut donc le réserver selon nous pour des prises de vue en extérieur et bien éclairées.

Nous avons été surpris et impressionnés par l'appareil photo macro, généralement dans les smartphones, il est de 2MP, et ici le faire passer à 5MP semble être un vrai bond en avant. C'est peut-être le premier appareil photo macro sur un smartphone à vraiment faire ce qu’il promet, car il réussi bien ses photos en gros plan.

Le Poco F2 Pro prend en charge l'enregistrement vidéo à 30 images/s en résolution 8K, et va jusqu’à 60 images/s en 4K, c'est donc l'un des téléphones les plus abordables vous permettant de prendre des vidéos en 8K. Il dispose également d'un mode ralenti à la vitesse standard de 960 images/s.

La caméra frontale est quant à elle est un capteur de 20 Mpx, et bien que les photos prises avec celui-ci semblent de bonne qualité, elles nous ont semblé trop lumineuses. Il nous est apparu que le traitement des photos au niveau de la luminosité était ici quelque peu laborieux lors des prises de vue normales et en mode portrait avec cet appareil.

La capacité de la batterie du Poco F2 Pro est ici de 4 700 mAh, ce qui est assez standard pour un téléphone à ce prix, et l’on peut s'attendre à ce qu’elle puisse fournir l’énergie nécessaire à une journée entière d'utilisation, bien que nous n'ayons pas encore pu vérifier cette hypothèse. Cependant, pendant que nous utilisions le smartphone, la batterie n'a pas semblé diminuer trop rapidement.

Ici, la vitesse de charge est de 30 W, ce qui est assez rapide et comparable à certains smartphones concurrents comme le OnePlus 8, donc nous pouvons imaginer que le téléphone prendra moins d'une heure pour faire le plein.

Performances du Xiaomi Poco F2 Pro

Le Poco F2 Pro est doté du dernier processeur en date, le Snapdragon 865 de Qualcomm, ce qui en fait l'un des appareils les plus abordables équipés de cette nouvelle puce (bien qu'il soit battu par quelques téléphones axés sur le jeu comme le Black Shark 3 et le Nubia Red Magic 5G), il est associé à 6 ou 8 Go de RAM, avec respectivement 128 ou 256 Go de stockage interne. Notre version d’essai ici était celle contenant 6 Go de RAM.

Nous avons soumis le téléphone au test d’évaluation Geekbench 5 et celui-ci a obtenu un score de 3 367, soit le troisième meilleur score de tous les téléphones que nous avons testés jusqu'à aujourd’hui, battu seulement par l'iPhone 11 Pro Max et le OnePlus 8, et devançant ainsi le Motorola Edge Plus et l'Oppo Find X2 Pro.

Il est donc plus que probable que ce téléphone sera très bon pour le gaming, même si nous ne l'avons pas encore testé à cet égard, nous gardons cela pour l'évaluation complète.

Le Poco F2 Pro tourne sous Android 10, avec la surcouche MIUI 11 par dessus. MIUI est une variante populaire d’Android mais elle a aussi ses défauts, comme une certaine quantité de bloatware, bien qu'il ait aussi quelques avantages comme par exemple un tiroir d'applications qui range les applications par type (comme les jeux ou tout ce qui attrait à la communication par exemple) pour faciliter la navigation.

MIUI pourrait être vraiment génial si Xiaomi résolvait enfin son problème de bloatware, d'autant plus que beaucoup de ces applications et jeux non désirés sont accompagnés de publicités et de microtransactions en supplément, ce qui les rend encore plus intrusives et dignes d'être supprimées.

Pour conclure...

Le Poco F2 Pro semble avoir cocher beaucoup de nos cases lors de notre premier contact avec le téléphone, et nous sommes curieux de voir si celles-ci le resteront au moment où nous sortirons notre test complet, ou bien si certaines failles auront commencé à apparaître d’ici là.

L’appareil photo semble fonctionner correctement et le téléphone dispose également d’une grande puissance de traitement sous le capot. Vous aimerez aussi cet appareil si vous appréciez les écrans sans bordures ainsi que les caméras pop-up en façade.

Le Poco F2 Pro sera cependant un peu trop grand pour les personnes ayant de petites mains, alors si cela vous concerne ou si vous voulez un appareil que vous pourrez facilement utiliser à une main, ce n'est peut-être pas ici le téléphone qu'il vous faut. De plus, nous aimerions vraiment que Xiaomi corrige ses problèmes de bloatware à l’avenir dans MIUI pour que nous puissions enfin arrêter de déplorer cet aspect à chaque fois que nous écrivons un test sur l’un de leurs smartphones.