Test de l’Ultimate Ears Boom 3

Conçue pour accompagner tous les moments festifs de votre vie - ou simplement ambiancer votre open space -, la Boom 3 est la dernière-née de la famille Ultimate Ears. Une marque qui compte le plus grand nombre de modèles parmi les meilleures ventes audio de l’année. Avec un nouveau design bicolore et raffiné, ainsi qu’un tarif revu à la baisse, l’UE Boom 3 n’est pas prête de s’éclipser face à une concurrence plus agressive sur l’innovation technologique et la conception haut de gamme. Cette enceinte Bluetooth a-t-elle réussi à nous convaincre ? Vaut-elle son prix actuel ? Découvrez-le au fil de notre analyse complète.

Prix et disponibilité de l’UE Boom 3

L'UE Boom 3 est sortie en septembre 2018 au prix de 149 €. A titre de comparaison, l’UE Boom 2 coûtait 50 € supplémentaires à son lancement. Une très bonne surprise adressée aux fidèles de la marque et qui a converti moult audiophiles à celle-ci. Aujourd’hui, l’UE Boom 3 est disponible dans la quasi-totalité des enseignes marchandes, pour une facture moyenne de 129,99 €. Certaines marketplaces commencent à la vendre sous la barre des 100 € mais elles demeurent assez rares.

La Boom 3 se positionne, en ce début d’année, comme l’une des enceintes nomades les moins chères de sa génération. Pour 20€ de plus, nous pouvons toutefois lui préférer la Bose SoundLink Color II qui offre une qualité sonore plus optimale. Et pour celles et ceux qui rechercheraient un modèle plus économique, la Boom 2 demeure une option intéressante… pour 50 € de moins.

Design de l’UE Boom 3

Il lui a porté chance deux générations durant, il était logique qu’Ultimate Ears opte une nouvelle fois pour un format cylindrique le plus épuré possible. D’une hauteur de 18 cm environ pour un diamètre de 7 cm, l’UE Boom 3 s’avère compacte et facilement transportable. Que ce soit dans votre sac à dos ou accrochée à votre poignet, voire à votre ceinture, elle vous accompagne partout. Sans fausse note, y compris stylistique.

L’enceinte Bluetooth se revêt en effet d’un tissu maillé bicolore à la finition élégante et dans une variété de coloris qui vous laisse l’embarras du choix. Entre noir nocturne, bleu lagon, rouge coucher de soleil, vert forêt, mais aussi pêche, violet, gris et licorne, vous trouverez forcément la palette de couleurs, excentrique ou passe-partout, qui vous correspond.

En plus d'avoir fière allure, ce tissu impressionne par sa durabilité. Il faut savoir, qu’à l’origine, ce dernier était destiné à la confection de vestes de moto et d’équipement anti-incendie. Une résistance qu’il éprouve aussi sous l’eau, avec un incroyable indice d'étanchéité. La Boom 3 peut être intégralement immergée sous l’eau jusqu'à 30 minutes grâce à son tissage extrêmement serré qui protège la batterie et les composants internes. Vous pouvez plonger avec votre UE Boom 3 dans la piscine, elle flotte. Ceci dit, privilégiez son utilisation sous la douche, elle sera nettement plus appréciée.

Au sommet de l'enceinte, vous pouvez distinguer deux boutons : celui d’alimentation, classique, et le fameux « bouton magique » que vous presserez pour lancer la lecture audio, zapper des pistes, mettre sur pause ou accéder directement à vos playlists favorites, établies sur quelques plateformes de streaming musical. Pour ce faire, vous devrez préalablement associer ces playlists via l’application mobile Ultimate Ears, à télécharger via l’Appstore ou Google Play. Cette fonctionnalité est actuellement limitée à Apple Music si vous possédez un appareil iOS ou Deezer Premium si vous êtes plutôt Android. Depuis peu, vous avez enfin la possibilité d’appairer votre enceinte avec Spotify et ça change la donne.

A noter que les grosses touches de contrôle du volume + et - ne sont plus protégés par un socle en caoutchouc, comme c’est le cas sur la Boom 2. Le changement se veut esthétique mais, à terme, cette disparition détériore les touches concernées. Elles finissent par devenir plus rigides avec l’usure du temps, en particulier si vous usez et abusez de l’enceinte sous la douche.

Caractéristiques et performances de l’UE Boom 3

Avec un volume maximum de 90 décibels, ce petit haut-parleur nomade a du punch. Son double radiateur passif pousse les basses fréquences à leur limite, pour un son qui remplit toute la pièce d’accueil. Un rendu audio immersif, à 360°, favorisé par la conception conique de l’appareil.

Si nous sommes prêts à chanter les louanges des basses profondes, d’autant plus pour une enceinte aussi petite, nous nous avérons moins enchantés sur les médiums, avec une retransmission des voix un peu plus atténuée. Les aigus rencontrent d’ailleurs le même problème, avec un manque de clarté évident dans les notes de tête. Sur le morceau funk « Your Cover's Blown » de Belle and Sebastien, par exemple, la guitare est à peine audible face aux percussions. Un déséquilibre qu’il est toujours possible d’atténuer à défaut de le corriger.

L’application dédiée offre, à cet effet, un mode égaliseur très utile. Il est constitué de cinq bandes que vous pouvez déplacer manuellement jusqu’à trouver l’équilibre parfait. Ou, si vous n’êtes pas patient, il vous reste la possibilité de sélectionner l’un des quatre préréglages disponibles. Ne sautez pas au plafond : ceux-ci apportent très peu d’amélioration à l’écoute.

A l’inverse, vous allez adorer la fonction Party Up, accessible sur l’application et qui vous permet d’associer de 2 à 150 enceintes Ultimate Ears - quelle que soit leur génération - pour générer un son stéréo absolument bluffant.



Besoin de recharger votre enceinte ? Vous avez le choix ici encore : soit connecter l’UE Boom 3 à une prise secteur via le câble micro-USB fourni, soit utiliser la station d’accueil Power Up vendue séparément. Pratique si vous n’avez aucune source de courant à proximité. En terme d’autonomie, il n’y a d’ailleurs rien à redire sur la batterie de la Boom 3 : elle est capable de vous livrer 15 heures de musique non-stop, à partir d’une charge unique. De même, nous n'avons rencontré aucun problème avec la connectivité Bluetooth, la portée déclarée de 45 mètres entre l’enceinte et l’émetteur audio se révélant tout à fait précise.

Pour conclure…

Dans l'ensemble, l'UE Boom 3 est une enceinte nomade, petite mais solide, qui répond à certains des problèmes de son prédécesseur, la Boom 2. La portée sans fil est confortablement augmentée, l’imperméabilité accrue, et c’est ce qui lui vaut la préférence des aficionados d’Ultimate Ears. Reste que face à la concurrence, l’UE Boom 3 est un cran en dessous.

À son prix - qui a peu évolué depuis le lancement -, il est déconcertant de constater que le constructeur n'ait pas apporté d'améliorations significatives quant à la qualité audio. Bien que puissante, l’enceinte Bluetooth manque de clarté et de précision, en particulier dans les fréquences moyennes et aiguës. L’application mobile, son égaliseur et le mode innovant Party Up rattrapent la note heureusement.

L'autonomie est correcte, quoique cinq heures inférieure à celle de l’UE Megaboom 3, lancée à la même période. Reste que la Megaboom 3 est sensiblement plus chère. Et c’est là où finalement la Boom 3 remporte la palme des enceintes portables en service : son tarif qui, s’il ne se veut pas forcément honorable, est le plus abordable de sa génération.