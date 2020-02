Si le Samsung Galaxy S10 représente le smartphone de vos rêves mais que son prix vous ramène très vite à votre réalité bancaire, le constructeur sud-coréen vient de mettre en place une alternative. Le Samsung Galaxy S10 Lite constitue en effet une version allégée avec quelques extras surprenants qui en font un téléphone mobile de milieu de gamme intéressant.

Nous pourrions juger le calendrier de Samsung assez étrange, dans la mesure où le Galaxy S10e fête tout juste son premier anniversaire et constitue déjà une version économique du S10. Néanmoins, le S10 Lite embarque des spécifications techniques plus modernes et donc plus puissantes que son prédécesseur. Et il doit impérativement sortir avant la révélation de la gamme S20, bien plus avancée. Un compromis nécessaire pour ne pas bousculer les standards de ce début de décennie.

A ce jour, Samsung n'a pas annoncé ni prix, ni date de sortie pour le Galaxy S10 Lite. Il est probable que le smartphone coûtera moins cher que le Galaxy S10e, lancé l’an dernier au tarif de 749 €, pour 128 Go de stockage.

La grande question concerne le nombre et la liste de pays dans lesquels le smartphone sera commercialisé. Ce que la marque n’a pas non plus évoqué. Si, comme nous le soupçonnons, il existe un modèle intégrant le processeur Snapdragon 855, cela laisse entendre que le téléphone mobile a un avenir sur le marché américain.



Il est possible également qu'une variante incluant l'Exynos 9820 - déjà présent dans le Galaxy S10 - soit réservée à l’Europe. Mais pour quand ?

(Image credit: TechRadar)

Design et écran

Le S10 Lite se révèle plus grand que le S10 et même que le S10 Plus. Il atteint en fait celle du S10 Plus 5G, moins connu. Son écran AMOLED de 6,7 pouces est très net pour un smartphone de grande taille issu de la série S. Et ce alors qu’il se limite à la résolution Full HD+ (2400 x 1080 px). Comme le S10e, le S10 Lite abandonne les bords incurvés, en forme de « cascade », de la gamme S10. Une conception qui se veut extrêmement coûteuse pour un écran plat.

La différence la plus notable du S10 Lite est qu'il remplace la bande fine de la caméra dorsale des S10 par un bloc rectangulaire compact, à la manière du Google Pixel 4. La face avant est également brisée par un poinçon correspondant à la caméra frontale. Celui-ci est beaucoup plus petit et placé au centre de l'écran, plutôt qu'en haut à droite.

Dans l'ensemble, le téléphone mobile ressemble à une version simplifiée du Samsung S10 Plus de l'an dernier. Ce qui lui donne, sur bien des points esthétiques, un aspect de smartphone de milieu de gamme.

Appareil photo

(Image credit: TechRadar)

Le Samsung Galaxy S10 Lite dispose de trois objectifs photo au dos de l’appareil. Reste qu’au lieu d'ajouter le téléobjectif qui manquait au S10e, le nouveau modèle prend une autre direction et nous offre un objectif macro de 5 Mpx pour celles et ceux qui aiment photographier de (très) près leur environnement. Un souhait qui avait été émis par le biais de nombreux retours utilisateurs et que Samsung a préféré exaucer.

L'objectif principal a, quant à lui, été porté à 48 Mpx avec un système de stabilisation optique (OIS) optimisé. Toutefois, ne vous laissez pas tromper par ce nombre impressionnant de mégapixels - la taille des pixels individuels pourrait bien être plus petite, annulant toute amélioration de la clarté potentielle. La caméra selfie, enfin, passe à 32 Mpx, avec - pour sa part - des photos plus nettes.

(Image credit: TechRadar)

Performances et autonomie

Le Galaxy S10 Lite possède des caractéristiques techniques respectables qui ne surpasseront pas celles des smartphones premium de 2020, mais qui peut convertir assurément le public du milieu de gamme.

Il est piloté par la puce Snapdragon 855 et, a priori, l’Exynos 9820 en Europe, deux des meilleurs chipsets Android du marché en 2019. De même, les 8 Go de mémoire vive et les 128 Go de stockage devraient suffire pour regarder vos films, jouer à des jeux mobiles récents, prendre des photos et naviguer sur internet.

La vraie force de ce Samsung réside dans sa batterie. Elle renferme une capacité impressionnante de 4500 mAh, qui surpasse même celle du S10 Plus (4100 mAh). Une autonomie des plus appréciées pour les utilisateurs qui oublient régulièrement de recharger leur téléphone après une journée en cours / au travail.

(Image credit: TechRadar)

Pour conclure...

Il est difficile de dire si la combinaison des nouvelles fonctionnalités et de l'attrait du public pour les grands smartphones vaudra au Galaxy S10 Lite un succès commercial. D’abord parce que son prix de départ reste confidentiel et ensuite parce que la future famille des Galaxy S20 pourrait bien l’éclipser rapidement. Il suffirait d’un Galaxy S20e ou Lite, au tarif d’un milieu de gamme et lancé en cours d’année, pour définitivement l’enterrer.

Mais les efforts de Samsung pour faire connaître les caractéristiques de la série S à un public plus large, en supprimant certains éléments dispensables, pourraient s'avérer payants. En particulier auprès des utilisateurs qui zappent régulièrement la sortie des smartphones premium Samsung, faute de budget. Le S10 Lite est clairement présenté comme un téléphone mobile performant dont le prix rivaliserait avec les marques chinoises moins chères les plus populaires. A l’instar de Xiaomi ou d’Oppo. La réputation qualitative de Samsung en supplément.

Mais c'est aussi un modèle dont le lancement et la fiche technique se veulent beaucoup trop proches du S10e et de la série Samsung Galaxy A. Difficile donc pour lui de se créer une identité propre, si ce n’est à travers sa grande taille et son coût réduit. A moins que Samsung ne choisisse stratégiquement de limiter la disponibilité régionale de son S10 Lite. Une éventualité qui se ferait au détriment du consommateur français.