Test du Dell XPS 13 (2019)

Avec sa webcam relogée et son autonomie étendue, le Dell XPS 13 édition 2019 confirme la position dominante de l'ordinateur portable sur son marché. Il manque aujourd'hui peu de choses au fleuron de Dell pour obtenir notre label très exigeant « Meilleur de sa catégorie ». Comme un écran 4K dès la version standard, un pavé tactile plus large et un rétroéclairage maîtrisé. Mais le XPS 13 n'a pas besoin de ce label, il a déjà gagné le cœur des utilisateurs en mettant à leur disposition les fonctionnalités les plus indispensables à prix raisonnable.

Les meilleures Dell XPS 13 (2019) et offres du jour Amazon France View Similar Amazon No price information Vérifier Amazon

Le Dell XPS 13 de 2019 est un véritable retour en force pour le constructeur. Décrié pour la durée de vie de sa batterie jugée obsolète, et surtout l'emplacement de la webcam avec cadrage peu flatteur lors des communications vidéo (la contre-plongée est et sera toujours une mauvaise idée), la marque a intelligemment pris en compte les critiques de sa communauté d'usagers.

Ces corrections étaient nécessaires non seulement pour améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi parce que la scène Ultrabook haut de gamme a considérablement changé au cours des trois dernières années. La concurrence acharnée de rivaux tels que Huawei et Asus fait son apparition, et pour que le challenger Dell XPS 13 reste au top du jeu, des innovations sont nécessaires.

Cependant, tout ce que nous avons apprécié jusqu'ici dans la gamme Dell XPS ne disparaît pas pour autant. Le design minimaliste, la mobilité et la course aux performances sont plus que jamais mis en avant par le constructeur. La version 2019 est une simple réactualisation pour rester dans le peloton de tête. Au cours de cette prochaine décennie, Dell doit prendre des décisions un peu plus radicales - et coûteuses - pour s'asseoir enfin sur le trône qu'il mérite.

Comparez le Dell XPS 13 aux meilleurs ordinateurs portables du moment.

Vous pouvez aussi jouer sur le XPS 13. Voici les meilleurs jeux vidéo optimisés pour PC portable.

Besoin d'un VPN ? Nous avons sélectionné les meilleurs services.

Le Dell XPS 13 2019 est disponible dans de nombreuses configurations différentes.

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Dell XPS 13 (2019) décortiqué par notre rédaction pour la réalisation de ce test. Processeur : Intel Core i7-8565U (quadricoeur, jusqu'à 4,6 GHz)

Carte graphique : Intel UHD Graphics 620

RAM : DDR3 16 Go (2,133 MHz)

Ecran : 13,3 pouces, Ultra HD (3840 x 2160) UltraSharp InfinityEdge touch display

Stockage : SSD PCIe 1 To

Ports : 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB-C 3.1, carte micro SD, prise jack

Connectivité : Killer 1435 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Caméra : webcam Widescreen HD (720p)

Poids : 1,23 kg

Dimensions : 30,2 x 19,9 x 0,78-1,16 cm

Prix et disponibilité du Dell XPS 13

Le XPS 13 souffle huit bougies déjà. Il coûtait 980 € à son lancement et affichait pour configuration de départ un processeur Intel Core i3 de 8e génération, 4 Go de mémoire DDR3 à 2133 MHz, ainsi qu'un SSD PCIe de 128 Go avec un écran InfinityEdge Full HD de 13,3 pouces (1920 x 1080). Ne le cherchez pas, ce modèle n'est plus disponible sur le site Web de Dell.

L'édition 2019 est sorti le 1er octobre dernier. Vous pouvez obtenir la version standard pour 1049,99 €, soit 300 € de moins que le MacBook Air. Elle comprend un processeur i5 de 8e génération couplé à 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un écran Full HD.

Vous êtes plutôt à la recherche d'une belle montée en gamme ? Trois autres modèles personnalisables sont disponibles. Ils sont pilotés par un processeur Intel Core i7 quadricœur de 8e ou de 10e générations. 16 Go de RAM et un SSD PCIe de 512 Go à 2 To viennent compléter la configuration. Il y a également la possibilité d'inclure un superbe écran tactile 4K (3840 x 2160). Bien sûr, en fonction des options choisies, votre facture deviendra plus ou moins salée. Comptez de 1300 à 2200 €.

Ces tarifs ont tendance à surprendre lorsqu'ils sont associés à une marque aussi abordable que Dell. Mais ils s'avèrent tout à fait légitimes et correspondent à une forte augmentation du prix des composants, au cours de ces dernières années. Le Dell XPS 13 n'est pas plus cher que ses concurrents et seul le Huawei Matebook X Pro lui confronte un rapport performances-prix plus intéressant.

Dell aime la variété et décline l'ensemble de ses modèles dans des coloris éminemment premium. Noir, Givre, Argent, Or rose, à vous de choisir votre signe extérieur de richesse !

Image 1 sur 14 Le Dell XPS 13 édition 2019 a subi quelques légères modifications Image 2 sur 14 La webcam a été déplacée à sa place légitime Image 3 sur 14 Le châssis reste identique Image 4 sur 14 On ne change pas une qualité de fabrication maintes fois primée

Image 5 sur 14 Robuste et élégant, le Dell XPS 13 est conçu pour vous accompagner pendant des années Image 6 sur 14 Les ports sont toujours aussi polyvalents Image 7 sur 14 L'expérience de frappe est remarquable Image 8 sur 14 Au premier regard, le Dell XPS 13 2019 est semblable à son prédécesseur Image 9 sur 14 Fin et lumineux comme les années précédentes Image 10 sur 14 Le pavé tactile est confortable à l'usage Image 11 sur 14 Le revêtement du clavier évite les traces de doigts Image 12 sur 14 La force du Dell XPS 13, c'est aussi son clavier Image 13 sur 14 Les ports sont bien plus performants que sur de nombreux ordinateurs portables Image 14 sur 14 Le Dell XPS 13, élégant mais pas que...

Design et écran du Dell XPS 13

C'est indéniable : le Dell XPS 13 de 2019 ressemble à ses prédécesseurs. Le châssis n'a pas bougé d'un millimètre, vous ne trouverez pas plus d'aluminium ni de fibre de verre ou de carbone autour du clavier. Alors oui, il a pris un peu de poids depuis sa précédente itération (1230 grammes contre 1210 auparavant), la faute à une batterie plus volumineuse.

Le clavier et le touchpad renvoient toujours une impression positive de robustesse. La frappe rester percutante et réactive mais la luminosité du rétroéclairage est un brin trop intense. Mieux vaut pianoter près d'une source lumineuse pour éviter d'intensifier votre fatigue oculaire. Le pavé tactile, lui, n'a pas bougé non plus : encore trop petit, et l'association d'une souris se révèle vite essentielle.

Côté connectiques, vous serez ravi(e) de retrouver le fulgurant duo de ports Thunderbolt 3 associé à un port USB-C 3.1. Nous aurions préféré un troisième port Thunderbolt 3 pour bénéficier d'une meilleure fluidité avec les périphériques connectés, mais l'ensemble adresse une belle polyvalence. Ajoutez à celui-ci un emplacement pour carte SD et une prise jack 3,5 mm pour clore le tableau.

La nouveauté 2019, c'est l'élimination du défaut de conception le plus troublant du XPS : la localisation de sa webcam. Autrefois oubliée dans le coin inférieur gauche de l'écran, elle revient à la place qui est sienne : au-dessus de la dalle et au centre.

Dell est très fier de sa webcam 2.0 qu'il a mis deux ans à concevoir. Elle est minuscule (2,25 mm), presque invisible, avec un capteur 720p relié à quatre microphones à longue portée. Pour utiliser Cortana comme Alexa, à l'autre bout de la pièce si vous le désirez.

La qualité d'image de la webcam n'est pas un sujet de préoccupation pour le constructeur. N'imaginez pas streamer vos parties de Fortnite sur Twitch avec sa définition HD et une résolution photo de 0,9 mégapixels. Reste qu'à sa nouvelle place, la webcam capture un cadre nettement élargi. Dès lors, vous inviterez plus volontiers vos collègues ou amis à rejoindre vos visioconférences, à vos côtés.

En parlant d'écran, Dell ne change pas sa formule gagnante : les pragmatiques choisiront l'option Full HD, les exigeants la dalle 4K. Nous avons testé le modèle intégrant cette dernière. Elle nous a subjugués par sa reproduction réaliste des couleurs 100% sRGB. Les contenus HDR diffusés s'avèrent éclatants, la luminosité maximale de 400 nits y est pour beaucoup.