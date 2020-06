Test de l’Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro offres Amazon France View Similar Amazon Pas d'information de prix Vérifier Amazon

L’Oppo Find X2 Pro en deux minutes chrono

En 2019, Oppo a lancé l'élégant Reno 10x Zoom, un smartphone que nous considérons comme l’un des meilleurs modèles Android disponibles. Et pourtant, un an plus tard, le constructeur réussit l’exploit de rendre son smartphone phare dépassé en présentant l’Oppo Find X2 Pro. Une véritable mise à niveau qui a les capacités de faire de l’ombre à bon nombre de smartphones haut de gamme, comme le OnePlus 8 Pro ou le Samsung Galaxy S20 Plus.

L'Oppo Find X2 Pro est une variante légèrement améliorée de l'Oppo Find X2, qui succède lui-même au Find X de 2018. Ici, la société maximise toutes les fonctionnalités de la nouvelle série, de l’écran épuré au module photo bluffant de technologie.

L'écran constitue d’ailleurs le principal argument de vente du téléphone mobile, de par sa grande taille, sa résolution élevée et son taux de rafraîchissement rapide. Ajoutons à cela un design incurvé avec un revêtement en céramique ou en similicuir, qui en font l’un des modèles les plus élégants du moment.

Oppo progresse aussi dans le domaine de la photographie, en combinant des capteurs de pointe (dont certains éprouvés sur ses précédents appareils) avec des logiciels capables de de rivaliser face à ceux de Samsung ou d'Apple. Notamment en termes de post-traitement et d'optimisation intelligente.

En fait, il est assez difficile de trouver des défauts évidents au Find X2 Pro. Si ce n’est son prix de lancement qui pourra surprendre le public fidèle de la marque, plutôt connue pour ses excellentes propositions d’entrée ou de milieu de gamme. L’autonomie de l’appareil peut également faire tiquer, l’écran gourmand en ressources ayant tendance à vider la batterie assez rapidement. Dommage, d’autant que l’option de recharge sans fil manque à l’appel. Relativisons toutefois, il s’agit d’inconvénients que peu d’utilisateurs remarqueront.

L'Oppo Find X2 Pro est donc le Magnum opus de la société. Une machine puissante et complète qui pourrait bien se hisser au sommet du classement des meilleurs smartphones de l’année 2020. Lorsque nous connaîtrons tous ses prétendants.

Prix et disponibilité de l’Oppo Find X2 Pro

L’Oppo Find X2 Pro est disponible dès à présent en précommande chez la plupart des grandes enseignes en ligne et des opérateurs mobiles. Son envoi physique ou son achat direct en boutique se feront à partir du 15 juin 2020.

Comme nous l'avons évoqué plus haut, l’Oppo Find X2 Pro est un smartphone très cher, et vous devrez avancer 1 199 € pour avoir le privilège de le posséder. En comparaison, l’Oppo Reno 10x Zoom de 2019 a été lancé au prix conseillé de 799 €, tandis que le Find X2 Neo est facturé 699 € avec 256 Go de stockage en moins.

Par rapport à la concurrence, le Find X2 Pro se révèle plus onéreux que le OnePlus 8 Pro, dont la version 512 Go vaut 999 €, et que le Huawei P40 Pro 256 Go à 1 099 €. Il est cependant moins cher que le Samsung Galaxy S20 Plus 5G / 512 Go qui atteint la modique somme de 1 259 €.

Design de l’Oppo Find X2 Pro

L'Oppo Find X2 Pro est un smartphone assez grand et fin, avec des dimensions enregistrées de 165,2 x 74,4 x 8,8 mm pour la version céramique. La variante en similicuir se veut légèrement plus épaisse de 0,7 mm. Nous avons évaluée cette dernière, que nous considérons comme nettement plus élégante et facile à prendre en main. Mais aussi plus légère de 17 grammes - elle en pèse 200.

La version céramique dispose d’un revêtement noir, celui de la version similicuir est orange avec des reflets dorés. Il existe en complément une édition Lamborghini en similicuir gris qui inclue de logo de la fameuse écurie.

Au dos du smartphone, nous trouvons le module photo, présenté avec un certain relief sans être particulièrement proéminent. Sur le bord droit de l'appareil, se positionnent les commandes du volume et le bouton d'alimentation. Le port USB-C se situe à la base - en revanche, la prise jack de 3,5 mm est absente ici, ce qui peut gêner les utilisateurs de casques ou d’écouteurs filaires.

Pour un smartphone de cette taille, nous apprécions la position des boutons assez basse, ce qui les rend faciles à atteindre. Quelle que soit la taille de vos mains.

Le Find X2 Pro a un indice de protection IP68, ce qui le met à l'abri de la poussière et des projections d’eau dans une large mesure.

Ecran de l’Oppo Find X2 Pro

L'écran Oppo Find X2 Pro est une dalle de haut niveau. Ses 6,78 pouces améliorent clairement votre expérience de visionnage. Tout comme sa résolution Ultra HD 3168 x 1440 pixels, ses couleurs 10 bits, son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa luminosité maximale de 800 nits. Le contenu diffusé s’affiche sublime et fluide, que vous jouiez, regardiez un film ou que vous fassiez simplement défiler votre fil d’actualité Instagram.

Sur le papier, il semble que cet écran soit identique à celui du OnePlus 8 Pro, tant pour son taux de rafraîchissement, sa résolution et sa taille. Ce qui n'est pas une simple coïncidence puisqu’Oppo et OnePlus appartiennent à la même maison-mère et partagent souvent les mêmes chaînes de production. Cependant, l’Oppo Find X2 Pro cache quelques atouts supplémentaires dans ses manches, en termes d'optimisation.

Le chipset O1 Ultra Vision Engine d'Oppo peut automatiquement mettre à niveau la lecture de vos vidéos à 120 images par seconde, pour correspondre au débit de l'écran. Et ce quelle que soit le flux vidéo utilisé. Le smartphone intègre également une technologie similaire à celle de l'écran True Tone d'Apple, qui ajuste la couleur et la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante. Ces deux mises à jour logicielles améliorent réellement la façon dont l'écran du Find X2 Pro affiche le contenu et rendent celui-ci plus agréable à fixer dans toute une série d'environnements (sous le soleil comme en pleine nuit).

Le fait que l'écran soit incurvé, plus que chez d’autres modèles, peut s’avérer un élément de division. En effet, il se détache de manière assez spectaculaire sur les bords de l'appareil. Avis aux sceptiques du genre : nous n’avons rencontré aucun problème en faisant pression sur lesdits bords. Oppo a donc certainement adopté protection tactile additionnelle pour éviter tout accident malencontreux risquant de briser l’écran.

L'écran comprend enfin un poinçon dans le coin supérieur gauche, dissimulant la caméra frontale, comme c'est le cas sur une pléthore de smartphones milieu et haut de gamme en 2020.

Appareil photo de l’Oppo Find X2 Pro

En théorie, l'Oppo Find X2 Pro présente des caractéristiques photo moins bonnes que certains de ses concurrents premium. Pourtant, dès que nous commençons à utiliser son module photo, nous ne pouvons qu’être impressionnés.

Oppo semble imiter, dans une certaine mesure, les photophones Samsung et Apple. Si ces smartphones sont généralement équipés de capteurs à résolution relativement faible, ils sont aussi dotés de solutions logicielles qui améliorent la qualité des images - c'est le cas avec le Find X2 Pro, et le post-traitement fait vraiment le travail.

L'objectif photo principal est un snapper 48 Mpx f/1.7. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du IMX689 de Sony, l’un des plus grands capteurs physiques en circulation. L'avantage d'un grand capteur est que les pixels individuels, ou photosites, peuvent paraître physiquement plus grands. Le capteur peut recueillir plus de lumière, donc nous obtenons des images plus lumineuses et aux couleurs plus vives - et c'est indéniablement le cas des photos prises par le Find X2 Pro d'Oppo.

Ici, les photos prises dans des conditions de faible luminosité sont presque exemptes de bruit, un phénomène assez rare sur ce type d’images. Le mode nuit est même l'un des meilleurs que nous ayons testés, en dehors des produits phare de Google et d'Apple.

Si nous devions noter une faiblesse propre à ce capteur, ce serait l'autofocus moins vif que sur beaucoup de nos meilleurs photophones et qui peut parfois se montrer indécis quant à l'objet sur lequel il se concentre. Un inconvénient mineur que nous n'avons rencontré qu'occasionnellement, en fonction de ce que nous photographions.

Image 1 sur 4 Ultra grand angle (Image credit: Future) Image 2 sur 4 Zoom 1x (Image credit: Future) Image 3 sur 4 Zoom 10x (Image credit: Future) Image 4 sur 4 Zoom 60x (Image credit: Future)

Le second objectif photo est un périscope 13 MPx f/3.0, le même que celui de l’Oppo Reno 10x Zoom. Il est doté d'un zoom optique 5x, d'un zoom hybride 10x et d'un zoom numérique 60x. En zoomant avec l'Oppo Find X2 Pro, vous obtiendrez des images moins floues ou moins bruyantes que les photos prises avec les téléphones concurrents. Bien sûr, les photos peuvent parfois afficher un aspect un peu granuleux, surtout lorsque vous utilisez le zoom numérique, mais il embarque quelques-uns des meilleurs zooms optiques et hybrides que nous avons évalués. Les photos prises avec l’un de ces zooms semblent presque impossibles à distinguer de celles capturées avec un zoom 1x, sauf bien sûr si elles ont été prises avec un capteur de plus faible résolution.

Le troisième capteur présent au dos est un ultra grand angle 48 Mpx f/2.2. Les photos prises avec ce capteur ont montré très peu de distorsion, ce qui n'est généralement pas le cas des photos capturées avec un ultra grand angle mobile - et, plus important encore, il n'y avait pas beaucoup de différence colorimétrique entre les photos de l’ultra grand angle et celles de l’IMX689.

Parfois, les photos prises avec un ultra grand angle peuvent paraître plus pâles ou, au contraire, beaucoup trop vives. Ce n'est pas le cas ici, vous pouvez donc passer d'un objectif à l’autre sans vous soucier de la qualité des couleurs de vos photos.

Le Find X2 Pro ne possède pas de capteurs à détection de profondeur ou macro. L'absence de ces derniers est compensée par un mode macro sur l'ultra grand angle qui s'enclenche automatiquement lorsque le smartphone détecte un sujet très proche.

Ce mode macro automatique pourrait être utile pour vous éviter de devoir changer manuellement les options de prise de vue. Lorsqu'il est activé, vous passez du capteur principal à l’ultra grand angle ; cela signifie que le cadrage du sujet en gros plan est modifié, de quoi irriter votre œil de photographe sur la durée. Nous aurions apprécié la possibilité de désactiver le mode macro automatique, mais il ne semble pas y avoir de tel réglage.

L'Oppo Find X2 Pro prend en charge l’enregistrement vidéo 4K, à 30 ou 60 images par seconde. Il n'y a pas de capture 8K, contrairement à certains rivaux haut de gamme, mais comme peu de gens peuvent réellement regarder des vidéos 8K, ce n'est pas une grande perte. La qualité vidéo est bonne, grâce notamment à une technologie de stabilisation d'image suprême qui permet de suivre les sujets sans aucun tremblement ou vacillement.

Sur le devant du Find X2 Pro, se trouve une caméra 32 Mpx f/2.4, qui délivre des selfies en apparence lumineux et vifs. Cependant, lorsque nous avons pris des photos en mode Portrait, le post-traitement nous a semblé trop zélé en brouillant l'arrière-plan et en saturant l'image, au point que le cliché résultant peine à être naturel. Nous avons préféré de loin les photos prises en mode standard.

Quelques exemples de photos prises avec l'Oppo Find X2 Pro :

Image 1 sur 6 Selfie en mode Portrait (Image credit: Future) Image 2 sur 6 Un selfie en mode Standard (Image credit: Future) Image 3 sur 6 Prise de vue avec le mode macro automatique (Image credit: Future) Image 4 sur 6 (Image credit: Future) Image 5 sur 6 (Image credit: Future) Image 6 sur 6 (Image credit: Future)

Autonomie de l’Oppo Find X2 Pro

L'Oppo Find X2 Pro intégre une batterie de 4 260 mAh, ce qui serait normalement assez décent pour un smartphone haut de gamme ; cependant, la technologie d'affichage mentionnée ci-dessus fait des ravages en termes d’usage des ressources. Et l'autonomie proposée n'est donc pas fantastique.

En général, avec une utilisation légère, le smartphone pourrait tenir une journée en moyenne. Mais en le poussant dans ses retranchements et en activant la fréquence de 120 Hz pour jouer ou regarder une série Netflix, le besoin d’une recharge se ressent dès le milieu de cette journée.

La vitesse de chargement de l’Oppo Find X2 Pro compense toutefois ces lacunes - le système de chargement VOOC 65W de la société est étonnamment rapide, et au moment où nous écrivons ces lignes, il s'agit de la vitesse de chargement la plus véloce disponible sur un smartphone.

Lorsque nous avons chargé le téléphone pendant 20 minutes à vide, il a atteint 74% de sa puissance, et il était complètement chargé après seulement 35 minutes. Le smartphone n’a montré aucun signe de chaleur pendant la procédure de chargement, un avantage donné à presque tous les téléphones équipés d’un système de charge rapide. Il semble donc que le Find X2 Pro soit un excellent choix pour les personnes qui souhaitent simplement recharger leur smartphone de temps en temps, plutôt que de devoir le brancher pendant de longues périodes.

Sa véritable faiblesse, c’est la recharge sans fil ou plutôt son absence. Un oubli surprenant étant donné que presque tous les smartphones haut de gamme offrent cette fonction. La raison en est probablement le revêtement en céramique ou similicuir qui ne conduit pas l'électricité aussi bien que le verre.

Performances et interface de l’Oppo Find X2 Pro

L'Oppo Find X2 Pro peut aisément jouer dans la cour des smartphones haut de gamme, il comprend les meilleurs composants du marché, actuellement. Dont le Snapdragon 865 de Qualcomm, processeur mobile n°1 présent sur les smartphones Android et que nous retrouvons sur les OnePlus 8, Xiaomi Mi 10 et certains Samsung Galaxy S20 (aux Etats-Unis notamment). Il est doté de 12 Go de RAM, le maximum que vous puissiez trouver sur un smartphone n’appartenant pas à l’écurie Samsung.

Lorsque nous avons soumis l’Oppo FInd X2 Pro à un test de benchmark, il a obtenu un score de 3295 points, plutôt élevé pour un modèle Android. En fait, il bat celui du Samsung Galaxy S20 Ultra et du Xiaomi Mi 10 Pro, seuls les OnePlus 8 Pro, Motorola Edge Plus et iPhone 11 obtiennent de meilleurs résultats.

Cela prouve que le smartphone Oppo bénéficie de vitesses de traitement de haut niveau, et notre expérience avec ce dernier le confirme : les applications se chargent rapidement, les jeux AAA s’exécutent sans problème, et nous avons pu enregistrer beaucoup de vidéos 4K sans aucune latence ou plantage. Dès lors, il convient de réellement considérer le Find X2 Pro comme l’une des meilleures options gaming ou multimédia du moment.

Le chipset est couplé à un modem 5G, ce qui en fait le deuxième smartphone 5G d'Oppo après le Reno 5G. La plupart des smartphones haut de gamme récents sont compatibles avec la 5G, ce qui n'est pas vraiment révolutionnaire donc, mais si vous achetez un nouveau smartphone en 2020, il est judicieux de choisir un modèle 5G si vous cherchez quelque chose d'évolutif.

Le Find X2 Pro fonctionne sous l’ultime système d'exploitation Android 10, avec l'interface utilisateur ColorOS personnalisée par Oppo. Les principales différences sont d'ordre esthétique, et c'est votre goût personnel qui déterminera si vous préférez cette interface à une autre. Mais contrairement à la plupart des autres interfaces utilisateur tierces, ColorOS vous permet de personnaliser la forme des icônes ainsi que leur taille, de même que la disposition de l'arrière-plan et divers autres éléments de design, ce qui est un ajout intéressant que nous avons apprécié.

Parmi les autres avantages, citons un écran toujours allumé, plus dynamique que celui de certains autres appareils, une navigation rapide et un indicateur utile dans la barre de notification qui vous permet de vérifier la vitesse réelle de votre connexion Internet. Il n'y a pratiquement pas de bloatware - un point dont Xiaomi devrait s’inspirer.

Si vous utilisez régulièrement votre téléphone, il est important de noter que l'Oppo Find X2 Pro est équipé de deux haut-parleurs stéréo, l'un en bas près du port USB-C et l'autre en haut de l'écran. Cette configuration audio transforme vos jeux préférés, vos playlists musicales et votre lecture multimédia en de véritables plaisirs auditifs. Les haut-parleurs sont d'assez bonne qualité, bien que moins bons que ceux de certains concurrents.

Dois-je acheter l'Oppo Find X2 Pro ?

Achetez-le si…

La qualité de l'écran est primordiale pour vous Avec l'un des plus beaux écrans disponibles sur le marché actuel, l'Oppo Find X2 Pro est idéal pour regarder des films et des séries, jouer à des hits AAA ou simplement suivre vos flux d’activité sociale.

Vous recherchez un smartphone élégant et agréable au toucher



La majeure partie des smartphones ont aujourd’hui un revêtement en verre, l'Oppo Find X2 Pro est très différent avec sa conception en similicuir ou en céramique. Son écran épuré et incurvé ne fait qu'ajouter à cette sensation de nouveauté.

Vous voulez prendre de superbes photos Les capteurs photo et la solution logicielle de l'Oppo Find X2 Pro s’activent conjointement pour prendre des clichés magnifiques, tandis que le mode vidéo est également l'un des meilleurs que vous puissiez utiliser en ce moment.

Ne l'achetez pas si…

1 199 € est pour vous le prix d’un ordinateur portable L'Oppo Find X2 Pro est l'un des smartphones les plus chers de 2020, même en incluant les modèles pliables. Et il n'est certainement pas prévu pour les personnes ayant un budget limité.

Vous avez besoin d'un smartphone endurant Même si nous n'avons pas été particulièrement déçus par l'autonomie du Find X2 Pro, il ne vous permettra certainement pas de l'utiliser plusieurs jours d'affilée. Si vous avez la flemme de recharger votre téléphone régulièrement - même s’il dispose d’un système de chargement rapide -, nous vous recommandons de chercher ailleurs.